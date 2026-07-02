Mundo

La guerra entre Rusia y Ucrania ya dejó más de dos millones de bajas militares

La mayor parte de las muertes están del lado ruso, mientras el estancamiento de la ofensiva terrestre de Putin coincide con un mayor alcance de los golpes ucranianos

Guardar
Google icon
El presidente de Rusia Vladímir Putin, al fondo y al centro, asiste a una ceremonia para colocar flores en la Tumba del Soldado Desconocido, en Moscú. (Alexander Nemenov/Pool Foto via AP)
El presidente de Rusia Vladímir Putin, al fondo y al centro, asiste a una ceremonia para colocar flores en la Tumba del Soldado Desconocido, en Moscú. (Alexander Nemenov/Pool Foto via AP)

Rusia perdió la iniciativa militar en Ucrania y acumuló hasta 1,4 millones de bajas en combate, entre ellas hasta 450.000 muertos, desde la invasión a gran escala lanzada en febrero de 2022, según un análisis del CSIS.

El deterioro también apareció en el mapa: el control territorial ruso se redujo en la primavera de 2026, con una pérdida neta de unos 400 kilómetros cuadrados en abril y mayo, las primeras caídas mensuales desde agosto de 2024. El estudio sostuvo además que la ofensiva terrestre rusa se estancó y que Ucrania amplió su campaña de ataques de corto, medio y largo alcance contra objetivos militares y económicos dentro de Rusia.

PUBLICIDAD

Para Vladimir Putin, la guerra mantuvo objetivos que fueron más allá del frente: devolver a Ucrania a la esfera de influencia rusa, someterla por conquista o por la instalación de un aliado en Kyiv, debilitar la credibilidad de la OTAN, frenar su expansión hacia el este, erosionar a la Unión Europea y ampliar la influencia de Moscú en Europa del Este.

En mayo de 2026, Putin redujo de forma drástica su desfile militar anual por temor a ataques ucranianos de largo alcance y por el empeoramiento de la situación en el campo de batalla. Ese mismo año, ciudades rusas como Moscú y San Petersburgo quedaron expuestas a drones y misiles ucranianos, mientras Crimea sufrió ataques que obligaron al cierre de campamentos de verano y playas, alteraron el suministro de combustible y provocaron cortes de electricidad.

PUBLICIDAD

Las bajas rusas superaron su ritmo de reclutamiento

El CSIS calculó que Rusia sufrió entre 30.000 y 34.000 bajas por mes en 2026, por encima de un reclutamiento estimado en unos 27.000 nuevos efectivos mensuales. La relación de bajas entre Rusia y Ucrania subió además a casi 8:1 en la primera mitad del año, frente al rango de 2:1 a 3:1 que predominó durante gran parte de la guerra.

Rusia se hace con otra localidad de Donetsk y constata su avance en el este de Ucrania
Rusia se hace con otra localidad de Donetsk y constata su avance en el este de Ucrania

El informe atribuyó parte de ese salto al uso ucraniano de drones, incluidos sistemas asistidos por inteligencia artificial, dentro de una campaña agresiva de interdicción aérea. Ucrania golpeó infraestructura energética, plantas industriales, líneas logísticas, bases militares, radares, sistemas antiaéreos, buques, aeronaves y posiciones de lanzamiento de drones.

Rusia sufrió más de cuatro veces las muertes de combate que acumuló Estados Unidos en todas sus guerras desde la Segunda Guerra Mundial. La comparación incluida en el estudio sumó 36.574 muertos estadounidenses en Corea, 58.220 en Vietnam, 383 en la Guerra del Golfo, 2.581 en Afganistán y 4.492 en Irak.

Desde una perspectiva rusa y soviética, la magnitud también rompió registros recientes. Las muertes rusas en Ucrania superaron en más de 28 veces las pérdidas soviéticas en Afganistán en los años 80, en más de 18 veces las de las dos guerras chechenas y en más de nueve veces el total combinado de las guerras soviéticas y rusas desde la Segunda Guerra Mundial.

La ofensiva rusa avanzó a ritmo mínimo

Las tropas rusas avanzaron en 2026 a velocidades medias de unos 50 metros por día en Kostiantynivka, 70 metros en Pokrovsk y 90 metros en Sloviansk. El estudio describió esos registros como algunos de los más lentos observados en cualquier guerra del último siglo.

Tras capturar Avdiivka en febrero de 2024, Rusia tardó hasta fines de enero de 2026 en tomar Pokrovsk, un centro logístico clave para las operaciones ucranianas en el este. En ese lapso avanzó unos 50 kilómetros.

La campaña sobre el llamado “cinturón de fortalezas” de Donetsk tampoco quebró las defensas ucranianas. Desde comienzos de agosto de 2025 hasta principios de junio de 2026, las fuerzas rusas avanzaron unos 16 kilómetros hacia Kostiantynivka, mientras que al norte recorrieron unos 15 kilómetros hacia Sloviansk entre fines de diciembre de 2025 y comienzos de junio de 2026, y aun así seguían a más de 20 kilómetros de la ciudad.

Ucrania también pasó al ataque en algunos sectores. Su contraataque más importante despejó un grupo de asentamientos en el eje de Oleksandrivka, en la frontera entre Dnipropetrovsk y Zaporizhzhia, con un avance de unos 12 kilómetros entre fines de enero y comienzos de junio de 2026.

Varios residentes se encuentran junto a un bloque de apartamentos dañado durante un ataque con misiles y drones rusos, en el marco de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, en Kiev, Ucrania. Fotografía tomada con un teléfono móvil. REUTERS/Stringer
Varios residentes se encuentran junto a un bloque de apartamentos dañado durante un ataque con misiles y drones rusos, en el marco de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, en Kiev, Ucrania. Fotografía tomada con un teléfono móvil. REUTERS/Stringer

Putin mantuvo la guerra, pero el dato inmediato fue otro: Rusia perdió terreno, sufrió más bajas de las que pudo reponer y ya no mostró capacidad de traducir su esfuerzo humano y material en avances rápidos. La consecuencia geopolítica inmediata fue una guerra de desgaste más favorable al defensor, en la que Ucrania logró trasladar parte del costo militar y económico al territorio ruso.

El análisis sostuvo que la lentitud del frente respondió a una combinación de campos minados densos, fortificaciones escalonadas, bombardeos intensos y saturación de drones en una franja de más de 20 kilómetros alrededor de la línea de contacto. En ese espacio, Ucrania montó una defensa en profundidad con trincheras, minas, obstáculos antitanque y ataques de artillería y drones.

Según algunas estimaciones citadas en el estudio, más del 90% de las bajas rusas provinieron de ataques con drones y no de enfrentamientos directos entre soldados. El texto agregó que el movimiento dentro de una “zona de muerte” de entre 20 y 40 kilómetros volvió extremadamente costoso cualquier intento de ruptura masiva.

Ucrania apoyó parte de esa estrategia en nuevos sistemas autónomos. El informe destacó el despliegue del dron Hornet, de ataque unidireccional, con un costo aproximado de USD 6.000 y un alcance de hasta 150 kilómetros, capaz de analizar video en vivo, identificar objetivos rusos, distinguir señuelos por geometría, textura y firma térmica, y atacar en la fase final sin depender de conexión satelital.

Rusia conservó cerca de 118.000 kilómetros cuadrados de Ucrania, alrededor del 20% del país, incluida Crimea y las zonas del Donbas que ya controlaba antes de 2022. Dentro de esa superficie, unos 75.000 kilómetros cuadrados, cerca del 12% de Ucrania, fueron tomados desde la invasión de febrero de 2022.

Temas Relacionados

Guerra Rusia-UcraniaUcraniaOTANAtaque con drones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Irán volvió a amenazar a los buques que circulan por el estrecho de Ormuz sin su autorización: “La respuesta militar será contundente”

La declaración del portavoz del ejército del régimen, Khatam al-Anbiya, fue transmitida por la televisora estatal. Se produce después de que diplomáticos de Washington y Teherán se reunieran en la víspera con mediadores en Qatar

Irán volvió a amenazar a los buques que circulan por el estrecho de Ormuz sin su autorización: “La respuesta militar será contundente”

Qué decía el diario íntimo de Liu, el piloto que se estrelló contra el rascacielos más alto de Beijing

Las autoridades confirmaron que se trataba de un hombre divorciado y sin empleo fijo, sufría desde hacía mucho tiempo de insomnio y ansiedad

Qué decía el diario íntimo de Liu, el piloto que se estrelló contra el rascacielos más alto de Beijing

Zelensky repudió el ataque ruso contra Kiev e insistió en que reforzar la defensa aérea es una prioridad absoluta para Ucrania

El mandatario ucraniano sostuvo que las contribuciones al programa de la OTAN siguen siendo esenciales y “ayudan directamente a salvar vidas”. Además, afirmó que cada acuerdo bilateral alcanzado con sus socios para reforzar la defensa aérea “realmente marca la diferencia” entre la vida y la muerte frente a la invasión rusa

Zelensky repudió el ataque ruso contra Kiev e insistió en que reforzar la defensa aérea es una prioridad absoluta para Ucrania

Ante el temor por los ataques de Rusia al patrimonio cultural de Ucrania, el museo del Holodomor en Kiev retiró sus colecciones históricas

Desde la invasión rusa iniciada en 2022, las autoridades ucranianas registraron cerca de 2.000 sitios de patrimonio cultural y 2.500 instituciones culturales dañadas. Algunas piezas voluminosas fueron desmontadas y distribuidas en diferentes regiones para evitar su destrucción

Ante el temor por los ataques de Rusia al patrimonio cultural de Ucrania, el museo del Holodomor en Kiev retiró sus colecciones históricas

Irán reivindicó su control sobre Ormuz y rechazó el foro de seguridad liderado por EEUU tras las nuevas conversaciones en Doha

El viceministro iraní de Asuntos Exteriores, Kazem Gharibabadi, aseguró en la red social X que “la seguridad de la región se garantizará” con “el fin de las intervenciones y la retirada de Washington de la zona, el respeto a la soberanía de los países y la aceptación de las nuevas realidades geopolíticas”

Irán reivindicó su control sobre Ormuz y rechazó el foro de seguridad liderado por EEUU tras las nuevas conversaciones en Doha
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Videos: el frío polar hizo nevar en la provincia de Buenos Aires y en varias zonas del interior del país

Videos: el frío polar hizo nevar en la provincia de Buenos Aires y en varias zonas del interior del país

Juicio por Loan Peña, en vivo: todas las declaraciones y las últimas noticias, hoy 2 de julio

“Estamos peor que el año pasado”: sicariato deja al menos 54 choferes asesinados en 2026, alerta Martín Ojeda

Conoce dónde comprar la tarjeta interoperable de la línea 2 del Metro de Lima: ¿Cuánto cuesta y cómo activarla?

Aida Quilcué respondió a seguidores de Abelardo de la Espriella por el préstamo de USD60 millones para el empalme: “Ahora los bancos regalan plata”

INFOBAE AMÉRICA

La misión de la OEA advierte que la asunción del rector en la USAC no despeja dudas de legalidad

La misión de la OEA advierte que la asunción del rector en la USAC no despeja dudas de legalidad

Hondureño finge su secuestro para exigir unos 2,287 USD a su hermana en EE.UU.

Fuerzas Armadas de Honduras destruyen 125 mil arbustos de coca en zona protegida

Gael García Bernal: “Pensábamos que para entrar en política tenías que ser ilustrado”

Qué decía el diario íntimo de Liu, el piloto que se estrelló contra el rascacielos más alto de Beijing

ENTRETENIMIENTO

Toy Story 5 llegó con un choque entre juego y pantallas

Toy Story 5 llegó con un choque entre juego y pantallas

Primer vistazo a ‘La resurrección de Cristo’ mientras Mel Gibson anuncia el regreso a cines de una nueva versión de ‘La pasión de Cristo’

De John Cena a Brian Urlacher: 10 famosos que se animaron a hablar del trasplante capilar

“Los grandes directores crean un mundo y te guían si ven que algo no encaja”, afirmó Willem Dafoe sobre su trayectoria

El creador de los Minions reveló cómo nació su voz: “Parte de la magia está en que no los entiendes”