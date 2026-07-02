El Ejército de Israel ejecutó dos ataques contra una localidad del sur de Líbano

Desde marzo, los bombardeos israelíes en Líbano provocaron más de 4.000 muertos y miles de heridos, según el Ministerio de Sanidad libanés (Europa Press)

En medio de la tensión en Medio Oriente, el Ejército israelí ejecutó dos ataques consecutivos en apenas unos minutos contra la localidad de Nabatiyé al Fauqa, situada en el sur de Líbano.

Los bombardeos, lanzados con drones, tuvieron como objetivo primero un automóvil estacionado en la zona y, poco después, un equipo de la Defensa Civil de la Autoridad Islámica de Salud, vinculada al partido-milicia Hezbollah, que se acercó para inspeccionar el lugar impactado. El personal de emergencias se retiró de inmediato tras el segundo ataque. Hasta el momento, las autoridades no informaron víctimas, mientras el silencio oficial persiste del lado israelí respecto de la operación.

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El ataque se produjo pese al alto el fuego que rige desde mediados de abril y al reciente acuerdo marco alcanzado la semana pasada entre Israel y Líbano, con mediación internacional, para sentar las bases de una paz duradera.

La ofensiva se registra en una región marcada por la violencia: las hostilidades entre Israel y Hezbollah se reanudaron a comienzos de marzo, tras el asesinato del líder supremo de Irán, Alí Khamenei, en una operación conjunta de fuerzas israelíes y estadounidenses.

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El Ministerio de Sanidad libanés documentó hasta el miércoles 4.297 muertos y 12.196 heridos en Líbano como consecuencia de bombardeos israelíes desde el reinicio de los enfrentamientos en marzo.

Durante una visita a las tropas desplegadas en la zona, Benjamin Netanyahu reiteró que Israel no retirará sus fuerzas mientras Hezbollah conserve presencia armada en la región.

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Además, insistió, acompañado por el ministro de Defensa Israel Katz y altos mandos militares, en que la protección de las comunidades del norte depende de la creación de franjas de seguridad de hasta 10 kilómetros dentro del Líbano, donde las Fuerzas de Defensa de Israel desalojaron a civiles y destruyeron infraestructura empleada por la milicia chií.

Benjamín Netanyahu reiteró que Israel no retirará sus fuerzas del sur de Líbano mientras haya presencia armada de Hezbollah (Europa Press)

Israel intensificó su ofensiva en Gaza con ataques aéreos y bajas en Hamas

Mientras la atención internacional se centraba en la frontera norte, la Franja de Gaza vivió nuevas jornadas de violencia. El Ejército israelí anunció la muerte de Adel Yihad Muhamad Atsfur, un comandante de pelotón del ala militar de Hamas, durante un ataque aéreo realizado en el sur del enclave palestino.

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Atsfur, identificado como francotirador y responsable de ataques con explosivos contra las fuerzas israelíes, figuraba entre los principales objetivos militares debido a su papel en la organización de operativos contra las tropas desplegadas en Gaza.

Las Fuerzas de Defensa de Israel detallaron también la eliminación de otros cuatro miembros de la rama militar de Hamas en el norte de la Franja, señalados por planificar acciones armadas contra efectivos israelíes.

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Israel mantuvo operaciones militares en diversos puntos de la Franja de Gaza (Europa Press)

En esa serie de operaciones, los militares destruyeron pozos de lanzamiento y lanzadores utilizados por la organización palestina para atacar objetivos israelíes, en línea con la estrategia de reducir amenazas inmediatas para las fuerzas desplegadas en la zona.

El despliegue de tropas israelíes bajo el Comando Sur persiste en Gaza, con el objetivo de neutralizar cualquier foco de ataque. El Ejército reiteró que la política de seguridad vigente prioriza la eliminación de amenazas provenientes tanto de Hamas como de otras facciones armadas en el enclave.

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En este contexto, el sur de Líbano y la Franja de Gaza permanecen como escenarios de alta tensión y enfrentamientos continuos, en un marco en el que las negociaciones diplomáticas buscan implementar acuerdos de paz que, hasta ahora, no lograron frenar la dinámica de ataques y respuestas militares.

(Con información de Europa Press y EFE)