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Colombia refuerza su cooperación militar con Estados Unidos: recibirá modernos drones MQ-9A Reaper

El punto central del acuerdo es que la configuración prevista incluye capacidad de armamento. Eso significa que los Reaper no solo servirán para obtener información, identificar objetivos y seguir sus movimientos, sino también para ejecutar ataques de precisión contra blancos considerados de alto valor

Una aeronave no tripulada MQ-9A Reaper, armada con misiles, surca el cielo en una representación de acuarela con tonos azules y blancos - crédito
Una aeronave no tripulada MQ-9A Reaper, armada con misiles, surca el cielo en una representación de acuarela con tonos azules y blancos - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Colombia acordó con Estados Unidos la llegada en préstamo de tres drones MQ-9A Reaper tras la visita del ministro de Defensa, general (r) Jorge Mora, una incorporación que ampliará la vigilancia sobre corredores del narcotráfico y permitirá ejecutar ataques de precisión contra objetivos de alto valor estratégico con las autorizaciones correspondientes.

Según Blu Radio, las Fuerzas Militares usarán estas aeronaves remotamente pilotadas en misiones de inteligencia, vigilancia y reconocimiento, además de operaciones contra el narcotráfico y acciones ofensivas contra grupos armados criminales que operan en el país. El plan también contempla la compra posterior de una cuarta aeronave con recursos colombianos.

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El sistema fue fabricado por General Atomics Aeronautical Systems y está diseñado para permanecer muchas horas sobre una misma zona. Esa autonomía permite entregar información y seguimiento en tiempo real, una de las capacidades que Colombia busca incorporar de manera estable.

Una ilustración en acuarela muestra una aeronave no tripulada MQ-9A Reaper en vuelo, equipada con armamento bajo sus alas - crédito
Una ilustración en acuarela muestra una aeronave no tripulada MQ-9A Reaper en vuelo, equipada con armamento bajo sus alas - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los MQ-9A Reaper combinarán vigilancia prolongada y capacidad de ataque

El punto central del acuerdo es que la configuración prevista incluye capacidad de armamento. Eso significa que los Reaper no solo servirán para obtener información, identificar objetivos y seguir sus movimientos, sino también para ejecutar ataques de precisión contra blancos considerados de alto valor estratégico.

La publicación señaló que ese empleo ofensivo estará sujeto a las reglas de enfrentamiento y a las autorizaciones respectivas. En la práctica, el sistema reúne la aeronave, estaciones de control, sensores, comunicaciones y personal especializado dentro de una misma arquitectura operativa.

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El MQ-9A Reaper es descrito como un sistema de media altitud y gran autonomía. Su principal ventaja es sostener la presencia aérea durante largos periodos, una condición que extiende la cobertura sobre rutas usadas por estructuras dedicadas al narcotráfico.

El secretario de Defensa de EE. UU., Hegseth, da la bienvenida a Colombia a la alianza contra el narcotráfico durante la ceremonia de firma celebrada en Panamá - crédito Phil Stewart/Reuters
El secretario de Defensa de EE. UU., Hegseth, da la bienvenida a Colombia a la alianza contra el narcotráfico durante la ceremonia de firma celebrada en Panamá - crédito Phil Stewart/Reuters

La llegada de estas aeronaves forma parte del fortalecimiento de la cooperación entre Colombia y Estados Unidos contra el narcotráfico, el terrorismo y las organizaciones criminales transnacionales. Ese paso ocurre además en un momento en que el país se integró como decimonoveno miembro del Escudo de Las Américas.

El programa no se limita a recibir los equipos. Para consolidar una capacidad propia de vigilancia y ataque de largo alcance, las Fuerzas Militares deberán reforzar infraestructura, formación de operadores y capacidades técnicas para mantener y emplear estos sistemas de manera permanente.

Citado por Blu Radio, el acuerdo prevé primero la llegada de las aeronaves en préstamo y después el desarrollo de una base operativa nacional para sostener su uso. Ese proceso incluye preparar al personal especializado y adaptar los recursos necesarios para que la capacidad no dependa solo de la cooperación inicial.

Aerocivil tomó medidas sobre los sobrevuelos de drones en zonas afectadas por el terremoto

La Aeronáutica Civil impuso una restricción temporal al uso de drones en Cali, Pereira, Manizales y Quibdó, regiones afectadas por un terremoto de magnitud 7,4 que dejo más de 300 fallecidos. Esta decisión estará vigente mientras funcionen los Puestos de Mando Unificado (PMU), permitiendo únicamente el uso de drones vinculados a tareas de emergencia, búsqueda, rescate, ayuda humanitaria y evaluación de daños.

La medida busca evitar interferencias con las aeronaves tripuladas involucradas en las operaciones de salvamento.

La Aeronáutica Civil restringió temporalmente los vuelos de drones en las zonas afectadas por el terremoto para evitar interferencias con las operaciones aéreas de emergencia - crédito Aerocivil
La Aeronáutica Civil restringió temporalmente los vuelos de drones en las zonas afectadas por el terremoto para evitar interferencias con las operaciones aéreas de emergencia - crédito Aerocivil

La restricción suspende los vuelos recreativos y cualquier operación ajena a la contingencia. Los drones empleados en labores de socorro podrán operar sin autorización previa, pero deberán coordinar sus vuelos con el PMU correspondiente y cumplir con los requisitos y límites operacionales establecidos por el Reglamento Aeronáutico de Colombia. La Aeronáutica Civil aclaró que la excepción por emergencia no exime a los operadores de las normas técnicas y de seguridad.

En Cali, los drones equipados con cámaras térmicas y de alta resolución se emplean para localizar sobrevivientes y evaluar daños en edificaciones colapsadas. La alerta roja se mantiene en varias ciudades mientras continúan las labores de búsqueda y rescate.

La Aeronáutica Civil reiteró la importancia de coordinar cualquier operación aérea para evitar incidentes, advirtiendo sobre el peligro de vuelos no autorizados cerca de helicópteros de rescate. Por ello, recomendó a la población abstenerse de realizar vuelos recreativos y priorizar las tareas relacionadas con la emergencia.

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