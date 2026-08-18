Petro se adjudicó el mérito por el crecimiento de la economía colombiana en un 3,5% según el Dane: “En mi gobierno”

Petro se adjudicó el crecimiento de la economía colombiana en un 3,5% según el Dane - crédito Presidencia/Reuters

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La economía de Colombia creció 3,5% en el segundo trimestre de 2026 frente al mismo periodo del año anterior, de acuerdo con cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (Dane).

El organismo también reportó que el Producto Interno Bruto (PIB) avanzó 1,3% frente al trimestre previo, ajustado por estacionalidad y calendario, y que en el primer semestre de 2026 el país acumuló una expansión de 2,9%.

Entre los sectores que más impulsaron el resultado trimestral, la rama de administración pública, defensa, educación y salud subió 10% y aportó 1,7 puntos porcentuales al crecimiento total, según la entidad. Las actividades artísticas, de entretenimiento y recreación aumentaron 9,5%, y el comercio, transporte, alojamiento y servicios de comida avanzó 2,2%.

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La construcción encabezó el avance frente al primer trimestre de 2026 con un crecimiento de 6,4% en la economía de Colombia - crédito Dane

El informe mostró caídas en el agro: el sector agropecuario retrocedió 2,1% frente al segundo trimestre de 2025. Dentro de esa actividad, el cultivo permanente de café creció 16,4%, mientras que la pesca y acuicultura cayó 36,4%.

Por el lado de la demanda, el Dane indicó que el gasto de consumo final subió 4,4% y la formación bruta de capital aumentó 7,1%. En el frente externo, las exportaciones bajaron 1% y las importaciones se incrementaron 7,5%.

Frente a la información suministrada por la entidad liderada por Ricardo Valencia, el expresidente de la República, Gustavo Petro, sostuvo que durante su mandato Colombia obtuvo uno de los mayores crecimientos económicos de Latinoamérica.

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El exjefe de Estado sostuvo que el país obtuvo uno de los mayores desarrollos de Latinoamérica - crédito @petrogustavo/X

“Volvimos a tener uno de los mayores crecimientos de las economía de la OCDE al llegar a 3.5% en el mes de junio en mi gobierno”, escribió en su cuenta de X.

El antes y el después del Gobierno Petro sobre indicadores económicos

Al cierre del mandato de Gustavo Petro, Colombia llega con una baja de la inflación y del desempleo, pero con menor crecimiento, más deterioro fiscal y menos capacidad para atraer capital extranjero, una combinación que la deja rezagada frente a otras economías de Sudamérica. Según el Dane país pasó de crecer 7,3% en 2022 a una proyección de 1,7% para 2026, mientras la inflación bajó de 13,1% a 4,8% en 2025, con una previsión de 5,9% para 2027.

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El antes y el después del Gobierno Petro sobre indicadores económicos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La comparación con Brasil, Argentina, Chile, Perú, Ecuador, Uruguay, Paraguay y Bolivia muestra que Colombia no lidera ninguno de los principales indicadores. El desempleo de 8,0% registrado en junio de 2026 figura entre los más altos del grupo, y la inflación de entre 4,8% y 5,9% supera a la de la mayoría de sus vecinos, aunque permanece lejos de los niveles de Argentina.

Cuando Gustavo Petro llegó a la Casa de Nariño en agosto de 2022, Colombia salía del rebote pospandemia con un crecimiento de 7,3%, una inflación de 13,1% y un desempleo de 11,2%. Cuatro años después, el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) quedó estancado en una franja de entre 1,5% y 2,6% desde 2023.

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Ese enfriamiento también se refleja en el PIB per cápita, que pasó de unos 6.622 dólares en 2022 a cerca de 6.950 dólares proyectados para 2026. La mejora existe, pero el avance es lento.

En cambio, la inflación mostró una corrección marcada: cayó desde 13,1% en 2022 hasta 4,8% en 2025, aunque el Fondo Monetario Internacional (FMI) proyecta un repunte a 5,9% en 2026. El desempleo siguió una trayectoria descendente, desde 11,2% al inicio del período hasta 8,8% el año pasado y 8,0% en junio de este año.

Otros indicadores sociales también mejoraron. La pobreza monetaria bajó de 36,6% en 2022 a una estimación de 30% en 2025, mientras el salario mínimo mensual subió de $1.000.000 a $1.750.905 en 2026.

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La caída de la inversión extranjera directa fue uno de los retrocesos más notorios. Colombia recibió en 2025 flujos equivalentes a 2,5% del PIB, por 11.469 millones de dólares, frente al 5,0% del PIB y 17.182 millones de dólares en 2022.

En la comparación regional, ese nivel queda por debajo de Chile, con 5,5% del PIB, y de Uruguay, con 4,0%, aunque supera a Bolivia, con 0,1%, y a Ecuador, con 0,7%. Para el diario, ese dato resume una pérdida de atractivo relativa en un momento de cierre de mandato.