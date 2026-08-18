Colombia
Agregar Infobae enGoogle

Ofrecen alojamiento gratuito a socorristas que atienden emergencia por terremoto en Colombia: así pueden acceder

La iniciativa contempla espacios temporales para equipos de respuesta y personas que tuvieron que abandonar sus hogares por los daños causados por el sismo

Airbnb.org habilitó alojamiento gratuito para socorristas y equipos humanitarios que trabajan en las zonas afectadas por el terremoto de magnitud 7,4 en Colombia - crédito Reuters
Airbnb.org habilitó alojamiento gratuito para socorristas y equipos humanitarios que trabajan en las zonas afectadas por el terremoto de magnitud 7,4 en Colombia - crédito Reuters
Guardar

Airbnb.org activó una iniciativa de alojamiento gratuito para socorristas y equipos de respuesta humanitaria desplegados en las zonas afectadas por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia.

La medida, financiada por la organización y por donaciones, busca facilitar espacios de descanso para quienes permanecen en primera línea de atención durante la emergencia.

La dimensión de la tragedia llevó a reforzar esta red de apoyo. En Cali se registraban 96 personas fallecidas, 111 desaparecidas y 1.401 heridas, mientras cerca de 1.800 rescatistas participaban en las labores de atención. A esto se suma el daño registrado en viviendas, estructuras y parte de la infraestructura hospitalaria.

PUBLICIDAD

El programa está dirigido inicialmente a organizaciones y equipos de respuesta humanitaria que trabajan cerca de las zonas más afectadas. El objetivo es que los socorristas cuenten con un lugar donde puedan descansar y recuperarse entre sus jornadas de trabajo.

Airbnb.org anunció la activación de su programa de alojamiento de emergencia para apoyar a los equipos que atienden a las comunidades afectadas por el terremoto - crédito Airbnb
Airbnb.org anunció la activación de su programa de alojamiento de emergencia para apoyar a los equipos que atienden a las comunidades afectadas por el terremoto - crédito Airbnb

La asignación de los alojamientos se realiza mediante coordinación directa entre Airbnb.org y organizaciones humanitarias. En Colombia participan entidades como la Defensa Civil Colombiana, Cenaced, la Fundación Renacer y Save the Children Colombia, entre otras.

¿Cómo funciona el alojamiento para los socorristas?

Los integrantes de las brigadas no deben solicitar individualmente una vivienda a través de la plataforma. Son las organizaciones humanitarias las que identifican las necesidades de sus equipos y coordinan con Airbnb.org la ubicación y asignación de los espacios disponibles.

PUBLICIDAD

De esta manera, los alojamientos buscan quedar ubicados cerca de los puntos donde se concentran las operaciones de atención y rescate, reduciendo los desplazamientos de los equipos y facilitando que puedan mantener sus labores durante periodos prolongados.

Christoph Gorder, director ejecutivo de Airbnb.org, explicó que disponer de un lugar estable permite que los socorristas permanezcan cerca de las zonas afectadas y tengan condiciones para descansar antes de regresar a sus labores.

La organización coordina con entidades humanitarias la asignación de hospedajes gratuitos para facilitar el descanso de los socorristas durante las labores de atención y rescate - Dado Ruvic/Reuters
La organización coordina con entidades humanitarias la asignación de hospedajes gratuitos para facilitar el descanso de los socorristas durante las labores de atención y rescate - Dado Ruvic/Reuters

“Un lugar estable donde alojarse les da a los socorristas un espacio cerca de las zonas afectadas para descansar y recuperarse antes de volver a salir a ayudar”, señaló Gorder.

Cynthia Espinoza Aranguré, directora general de CENACED, destacó que la articulación entre organizaciones permite fortalecer la capacidad de respuesta frente a la emergencia. Según explicó, el respaldo de Airbnb.org constituye un apoyo para que las brigadas que se encuentran en primera línea puedan contar con alojamiento durante los momentos más críticos.

También buscan atender a familias desplazadas

La iniciativa no se limita a los equipos de rescate. Las organizaciones que participan en la respuesta también han puesto atención en las familias que perdieron sus viviendas o tuvieron que abandonar sus hogares debido a los daños provocados por el terremoto.

Algunas familias ya reciben alojamiento temporal en Pereira y Quibdó mediante la red articulada alrededor de Airbnb. Además, Airbnb.org evalúa mecanismos para que las personas cuya vivienda principal resultó afectada o se encuentra en una zona de evacuación obligatoria puedan conocer las condiciones para acceder a este tipo de apoyo a través de su portal oficial.

La emergencia también ha generado preocupación por la situación de niños, niñas y adolescentes que quedaron expuestos a condiciones de vulnerabilidad. Luz Stella Cárdenas, directora de la Fundación Renacer, advirtió sobre el aumento de riesgos de explotación sexual y trata de personas en escenarios de emergencia, por lo que llamó a reforzar las medidas de prevención y protección en los refugios.

La Uaepa informó que 123 animales ingresaron al Centro de Bienestar Animal de Cali entre el 10 y el 16 de agosto - crédito X
El terremoto de magnitud 7,4 dejó graves daños en viviendas e infraestructura y movilizó a miles de rescatistas en diferentes regiones del país - crédito X

Por su parte, María Mercedes Liévano, directora nacional de Save the Children Colombia, señaló que miles de viviendas, escuelas, centros comunitarios y hospitales resultaron afectados, alterando los espacios que normalmente brindan seguridad y protección a los menores.

Además del apoyo en Colombia, Airbnb.org cuenta con experiencia internacional en la atención de emergencias. Desde su creación en 2020, la organización asegura haber proporcionado 1,6 millones de noches de alojamiento temporal gratuito para personas afectadas por incendios, huracanes, inundaciones y terremotos en diferentes países.

Según Airbnb.org, el 100 % de las donaciones recibidas se destina directamente a financiar alojamientos de emergencia, mientras Airbnb cubre los costos operativos y las tarifas correspondientes.

Temas Relacionados

Socorristas terremotoTerremtoo en ColombiaAlojamiento ColombiaRescatistas terremotoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Abelardo de la Espriella no tendrá respaldo en el Congreso del partido En Marcha: la colectividad se declaró en oposición

El documento fija que José Gutemberg Macea Gómez, el único congresista de la colectividad, deberá alinearse con la decisión orgánica y señala consecuencias internas en caso de incumplimiento

Abelardo de la Espriella no tendrá respaldo en el Congreso del partido En Marcha: la colectividad se declaró en oposición

Estas son las reformas al sistema penal que Abelardo De La Espriella acordó con la fiscal Luz Adriana Camargo

El primer cara a cara oficial incluyó un paquete de ajustes y un compromiso de respaldo estatal para sostener el ente acusador tras el sismo del 10 de agosto

Estas son las reformas al sistema penal que Abelardo De La Espriella acordó con la fiscal Luz Adriana Camargo

Ministerio de Defensa activó plan para rescatar a tres policías secuestrados en el Catatumbo: “El Estado no se arrodilla”

Continúan las labores para dar con el mayor Fredy Alexis Russi González, patrullera Erika Tatiana Monroy y patrullero Edison Yesid Medina Traslaviña, pertenecientes al Grupo Investigativo Contra el Terrorismo, adscrito a la Dirección de Investigación Criminal e Interpol

Ministerio de Defensa activó plan para rescatar a tres policías secuestrados en el Catatumbo: “El Estado no se arrodilla”

Clubes del FPC deberían donar la taquilla de los partidos a las víctimas del terremoto: esta es la propuesta de Rodrigo Contreras, delantero de Millonarios

El delantero argentino desde el momento en el que sucedió el sismo se ha mostrado solidario con los damnificados y ha promovido actividades de donación

Clubes del FPC deberían donar la taquilla de los partidos a las víctimas del terremoto: esta es la propuesta de Rodrigo Contreras, delantero de Millonarios

José Manuel Restrepo reveló detalles de las pruebas entregadas a la Fiscalía sobre posibles hechos de corrupción en el Gobierno Petro: “Nueve comportamientos críticos”

El vicepresidente de la República destacó que hubo una fragmentación del Estado colombiano por falta de coordinación entre entidades

José Manuel Restrepo reveló detalles de las pruebas entregadas a la Fiscalía sobre posibles hechos de corrupción en el Gobierno Petro: “Nueve comportamientos críticos”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Ministerio de Defensa activó plan para rescatar a tres policías secuestrados en el Catatumbo: “El Estado no se arrodilla”

Ministerio de Defensa activó plan para rescatar a tres policías secuestrados en el Catatumbo: “El Estado no se arrodilla”

Reportan ataque con drones cargados de explosivos contra el Ejército en Ábrego, Norte de Santander: lo atribuyen al ELN

Silvana Guerrero, comandante del Frente de Guerra Nororiental del ELN, se pronunció tras el primer bombardeo del Gobierno de Abelardo de la Espriella: “El plan es el mismo”

Dramático relato de un ciudadano que quedó en medio del ataque armado en Rioblanco, Tolima: “De montaña a montaña se están disparando”

Ataque con drones explosivos sacude Rioblanco, Tolima: autoridades refuerzan presencia por hostigamientos armados

ENTRETENIMIENTO

Karina García habría confirmado que su bebé tiene una afección médica: le ordenaron reposo estricto

Karina García habría confirmado que su bebé tiene una afección médica: le ordenaron reposo estricto

Shakira, Karol G, Ryan Castro: este es listado de los artistas colombianos nominados en los ‘MTV Video Music Awards 2026′

La Segura invitó a retomar las labores diarias luego de una semana del terremoto en Colombia: “Para poder seguir ayudando”

Esta fue la conmovedora carta que encontró Claudia Bahamón en un kit de ayuda enviado desde Bogotá a los damnificados del terremoto: “Quiero que sepan que no están solos”

Jeringa defendió a La Liendra de las críticas que recibió por contenido con ayudas para damnificados del terremoto: “Así se tapan bocas”

Deportes

Clubes del FPC deberían donar la taquilla de los partidos a las víctimas del terremoto: esta es la propuesta de Rodrigo Contreras, delantero de Millonarios

Clubes del FPC deberían donar la taquilla de los partidos a las víctimas del terremoto: esta es la propuesta de Rodrigo Contreras, delantero de Millonarios

“Agotado y triste”: medios en Portugal apuntan a la salida de Luis Suárez tras abucheos y pocos minutos

Jhon Lucumí recordó a Juan Guillermo Cuadrado y a varias leyendas de la Juventus en su primera entrevista como jugador del equipo italiano

Johan Carbonero fue la gran figura del Internacional de Porto Alegre, pero su equipo deja escapar la victoria en el Brasileirao

Regresa el fútbol colombiano tras el terremoto: estos son los partidos y las fechas de los encuentros