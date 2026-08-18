Ofrecen alojamiento gratuito a socorristas que atienden emergencia por terremoto en Colombia: así pueden acceder

Airbnb.org habilitó alojamiento gratuito para socorristas y equipos humanitarios que trabajan en las zonas afectadas por el terremoto de magnitud 7,4 en Colombia - crédito Reuters

Guardar

Airbnb.org activó una iniciativa de alojamiento gratuito para socorristas y equipos de respuesta humanitaria desplegados en las zonas afectadas por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia.

La medida, financiada por la organización y por donaciones, busca facilitar espacios de descanso para quienes permanecen en primera línea de atención durante la emergencia.

La dimensión de la tragedia llevó a reforzar esta red de apoyo. En Cali se registraban 96 personas fallecidas, 111 desaparecidas y 1.401 heridas, mientras cerca de 1.800 rescatistas participaban en las labores de atención. A esto se suma el daño registrado en viviendas, estructuras y parte de la infraestructura hospitalaria.

PUBLICIDAD

El programa está dirigido inicialmente a organizaciones y equipos de respuesta humanitaria que trabajan cerca de las zonas más afectadas. El objetivo es que los socorristas cuenten con un lugar donde puedan descansar y recuperarse entre sus jornadas de trabajo.

Airbnb.org anunció la activación de su programa de alojamiento de emergencia para apoyar a los equipos que atienden a las comunidades afectadas por el terremoto - crédito Airbnb

La asignación de los alojamientos se realiza mediante coordinación directa entre Airbnb.org y organizaciones humanitarias. En Colombia participan entidades como la Defensa Civil Colombiana, Cenaced, la Fundación Renacer y Save the Children Colombia, entre otras.

¿Cómo funciona el alojamiento para los socorristas?

Los integrantes de las brigadas no deben solicitar individualmente una vivienda a través de la plataforma. Son las organizaciones humanitarias las que identifican las necesidades de sus equipos y coordinan con Airbnb.org la ubicación y asignación de los espacios disponibles.

PUBLICIDAD

De esta manera, los alojamientos buscan quedar ubicados cerca de los puntos donde se concentran las operaciones de atención y rescate, reduciendo los desplazamientos de los equipos y facilitando que puedan mantener sus labores durante periodos prolongados.

Christoph Gorder, director ejecutivo de Airbnb.org, explicó que disponer de un lugar estable permite que los socorristas permanezcan cerca de las zonas afectadas y tengan condiciones para descansar antes de regresar a sus labores.

La organización coordina con entidades humanitarias la asignación de hospedajes gratuitos para facilitar el descanso de los socorristas durante las labores de atención y rescate - Dado Ruvic/Reuters

“Un lugar estable donde alojarse les da a los socorristas un espacio cerca de las zonas afectadas para descansar y recuperarse antes de volver a salir a ayudar”, señaló Gorder.

PUBLICIDAD

Cynthia Espinoza Aranguré, directora general de CENACED, destacó que la articulación entre organizaciones permite fortalecer la capacidad de respuesta frente a la emergencia. Según explicó, el respaldo de Airbnb.org constituye un apoyo para que las brigadas que se encuentran en primera línea puedan contar con alojamiento durante los momentos más críticos.

También buscan atender a familias desplazadas

La iniciativa no se limita a los equipos de rescate. Las organizaciones que participan en la respuesta también han puesto atención en las familias que perdieron sus viviendas o tuvieron que abandonar sus hogares debido a los daños provocados por el terremoto.

Algunas familias ya reciben alojamiento temporal en Pereira y Quibdó mediante la red articulada alrededor de Airbnb. Además, Airbnb.org evalúa mecanismos para que las personas cuya vivienda principal resultó afectada o se encuentra en una zona de evacuación obligatoria puedan conocer las condiciones para acceder a este tipo de apoyo a través de su portal oficial.

PUBLICIDAD

La emergencia también ha generado preocupación por la situación de niños, niñas y adolescentes que quedaron expuestos a condiciones de vulnerabilidad. Luz Stella Cárdenas, directora de la Fundación Renacer, advirtió sobre el aumento de riesgos de explotación sexual y trata de personas en escenarios de emergencia, por lo que llamó a reforzar las medidas de prevención y protección en los refugios.

El terremoto de magnitud 7,4 dejó graves daños en viviendas e infraestructura y movilizó a miles de rescatistas en diferentes regiones del país - crédito X

Por su parte, María Mercedes Liévano, directora nacional de Save the Children Colombia, señaló que miles de viviendas, escuelas, centros comunitarios y hospitales resultaron afectados, alterando los espacios que normalmente brindan seguridad y protección a los menores.

Además del apoyo en Colombia, Airbnb.org cuenta con experiencia internacional en la atención de emergencias. Desde su creación en 2020, la organización asegura haber proporcionado 1,6 millones de noches de alojamiento temporal gratuito para personas afectadas por incendios, huracanes, inundaciones y terremotos en diferentes países.

PUBLICIDAD

Según Airbnb.org, el 100 % de las donaciones recibidas se destina directamente a financiar alojamientos de emergencia, mientras Airbnb cubre los costos operativos y las tarifas correspondientes.