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Críticas a Gustavo Petro por pedir derecho a réplica tras alocución de Abelardo de la Espriella sobre el terremoto: “Viudo del micrófono”

Las críticas de figuras públicas surgieron en torno a los requisitos legales y la función institucional de quienes pueden ejercer este mecanismo

Durante un acto oficial en Facatativá, el presidente Gustavo Petro propuso la compra de buses de Bogotá para financiar un nuevo tranvía que conecte ese municipio con el centro de la capital - crédito Juan Diego Cano/Presidencia
Gustavo Petro, expresidente de Colombia (2022-2026) - crédito Juan Diego Cano/Presidencia
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La solicitud de derecho a réplica de Gustavo Petro, expresidente de Colombia (2022-2026), tras la alocución presidencial de Abelardo de la Espriella sobre la reconstrucción por el terremoto de magnitud 7,4, reactivó el debate político en Colombia.

La reacción fue inmediata en X y dejó frases como la de María Fernanda Cabal exsenadora, quien escribió: “Petro quedó viudo del micrófono”.

Petro recibió críticas porque anunció que pediría la réplica “que ordena la ley” para hablar “por todos los canales” sobre la ayuda a las víctimas del terremoto.

Gustavo Petro - crédito @petrogustavo/X
Gustavo Petro recibió críticas porque anunció que pediría la réplica “que ordena la ley” para hablar “por todos los canales” sobre la ayuda a las víctimas del terremoto - crédito @petrogustavo/X

María Fernanda Cabal afirmó que Gustavo Petro no es senador, no es jefe de la oposición y no tiene un papel estatal para solicitarla.

“Se le olvida que no es senador, no es jefe de la oposición y no es vocero del Pacto. La réplica del Estatuto de la Oposición es de los partidos y la ejercen sus voceros, no los expresidentes con síndrome de abstinencia de cámara (sic)”, indicó Cabal.

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María Fernanda Cabal - crédito @MariaFdaCabal/X
María Fernanda Cabal afirmó que Gustavo Petro no es senador, no es jefe de la oposición y no tiene un papel estatal para solicitarla - crédito @MariaFdaCabal/X

A esas críticas se sumaron Rolando González concejal de Bogotá, Francisco Barbosa exfiscal General de la Nación, y Hernán Orjuela presentador de televisión.

El concejal Rolando González escribió en su cuenta oficial de X que el “chiste se cuenta solo”. “¿Replica? El chiste se cuenta solo. Tenga dignidad (sic)”, afirmó.

Rolando González - crédito @RolandoGonGa/X
El concejal Rolando González escribió en su cuenta oficial de X que el “chiste se cuenta solo” - crédito @RolandoGonGa/X

Francisco Barbosa, exfiscal general de la Nación, afirmó que al expresidente Gustavo Petro no se le debe ningún derecho a la réplica, afirmando que no es jefe de oposición o senador de la República

“No le deben dar ninguna réplica. El no es jefe de oposición, no es senador y no tiene rol alguno en el Estado (sic)”, indicó Barbosa.

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Francisco Barbosa - crédito @FBarbosaDelgado/X
Francisco Barbosa, exfiscal general de la Nación, afirmó que al expresidente Gustavo Petro no se le debe ningún derecho a la réplica, afirmando que no es jefe de oposición o senador de la República - crédito @FBarbosaDelgado/X

Hernán Orjuela recordó a Shakira, quien se encuentra en el Choco atendiendo la emergencia tras el terremoto. Según el presentador, “el expresidente Petro también solicitará ‘réplica’ de la actuación de Shakira en Chocó y otras zonas? (sic)”.

Hernán Orjuela - crédito @hernanorjuela/X
Hernán Orjuela recordó a Shakira, quien se encuentra en el Choco atendiendo la emergencia tras el terremoto - crédito @hernanorjuela/X

Qué dijo Petro y por qué lo cuestionan

Petro expuso su intención en un mensaje en el que cuestionó la atención a los damnificados.

“He de pedir la réplica que ordena la ley para hablar por todos los canales para demostrar como ha sido absurdamente ineficaz la ayuda a las víctima del terremoto y cuál es el rumbo a seguir por la sociedad colombiana terremoto (sic)”, señaló.

La alocución de De la Espriella sobre la reconstrucción

La declaración de Petro respondió a la primera alocución presidencial de Abelardo de la Espriella presidente de Colombia, realizada el 17 de agosto, centrada en el Plan Milagro de Reconstrucción. El programa busca atender a las personas que perdieron hogares y bienes tras el terremoto ocurrido el lunes 10 de agosto de 2026.

En ese mensaje, De la Espriella sostuvo que la prioridad había pasado de la asistencia inicial a la reconstrucción integral.

“No vamos a desproteger a ninguna región. Estamos en todos los frentes. Primero fue salvar vidas, ahora debemos atender a quienes lo perdieron todo y comenzar la reconstrucción”, dijo.

Gobierno de Abelardo de la Espriella impulsa programa de reconstrucción con Jaime Andrés Beltrán al frente - crédito Sergio Acero/REUTERS
Gobierno de Abelardo de la Espriella impulsa programa de reconstrucción con Jaime Andrés Beltrán al frente - crédito Sergio Acero/REUTERS

El mandatario dejó la coordinación del plan en manos de Jaime Andrés Beltrán ministro de Vivienda. También presentó la estrategia como una alianza entre el Gobierno Nacional, el sector constructor, entidades financieras, aseguradoras, gobernadores y alcaldes de todo el país.

De la Espriella llamó a los empresarios de la construcción a aportar en los proyectos de vivienda de las zonas afectadas. “Invito también a los constructores, a todos los empresarios de la construcción, a trabajar unidos por Colombia, codo a codo con el Estado, con el Gobierno, donando sus utilidades en los proyectos de vivienda de las zonas afectadas”, afirmó.

También pidió al sector financiero bajar sus tasas de interés para facilitar la recuperación de las familias afectadas. La convocatoria también alcanzó a gobernadores y alcaldes, con un llamado a una respuesta común ante la emergencia por encima de las diferencias políticas.

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