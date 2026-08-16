Javier Fernández, ‘El cantante del gol’, confirmó la muerte de tres de sus familiares en medio del terremoto del 10 de agosto

Javier Fernández Franco confirmó la muerte de sus familiares - crédito elcantantedelgol/Instagram

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El narrador deportivo Javier Fernández ha utilizado sus redes sociales para compartir información sobre el terremoto que azotó a Colombia el 10 de agosto de 2026. Sin embargo, en algunas de las publicaciones pidió apoyo para encontrar a tres familiares que quedaron atrapados tras el colapso del edificio Ana Pilar, en el sur de Cali. Luego de intensos días de búsqueda posteriores al sismo confirmó que fueron encontrados sin vida.

Las labores se extendieron durante horas con participación de la Defensa Civil, Bomberos y la Cruz Roja, hasta que los organismos de socorro localizaron sin vida a Martín Vivas Jiménez, de 10 años; Alejandra Vivas Jiménez, de 35 años; y Amparo Jiménez Barona, de 78 años.

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Fernández, conocido a nivel nacional como El cantante del gol, estaba fuera de Colombia cuando ocurrió el sismo y siguió la emergencia desde el extranjero. A través de sus redes sociales difundió fotografías e información sobre sus familiares y pidió oraciones y apoyo para los equipos que trabajaban en la zona. Lamentablemente, sus seres queridos fueron hallados muertos.

Tras la confirmación oficial por parte de las autoridades, utilizó su cuenta de Instagram para escribir: “Gracias a todas las personas que me ayudaron, que compartieron, que oraron, que preguntaron. Ese apoyo no se olvida. Lastimosamente, mis familiares fallecieron. Los vamos a recordar siempre con amor. Que descansen en paz”.

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Último mensaje que puso el narrador en su cuenta de Instagram por la muerte de sus seres queridos - crédito @elcantantedelgol / Instagram

El hallazgo cerró días de búsqueda entre estructuras colapsadas

Los tres fallecidos permanecían atrapados desde el colapso del edificio Ana Pilar, una de las estructuras afectadas por el terremoto que sacudió al suroccidente de Colombia. Durante las jornadas de rescate, familiares y vecinos permanecieron cerca del lugar a la espera de noticias sobre las personas desaparecidas.

La confirmación del hallazgo fue comunicada a los allegados una vez concluyeron las labores de localización. La noticia puso fin a varios días de incertidumbre para la familia del relator de deportes que es muy popular en el país por su forma tan particular de narrar tan entregado en cada encuentro.

De acuerdo con los mensajes difundidos por el comunicador, la emergencia golpeó a varios integrantes de su núcleo familiar que viven en Cali. También causó pérdidas materiales a sus hijas, aunque el dolor más fuerte son las pérdidas humanas.

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Un mensaje divulgado por personas cercanas a la familia expresó lo siguiente: “Queremos agradecer infinitamente a toda la comunidad por el inmenso apoyo y la solidaridad que nos han brindado durante estos días de búsqueda y de rescate para nuestros seres amados. Con profundo dolor les comunicamos que Alejandra, Martín y doña Amparo descansan en paz junto a Dios”.

El cantante del gol sigue atento a la emergencia en las redes sociales - crédito @elcantantedelgol / IG

La familia recibió mensajes públicos de despedida tras el terremoto

En redes sociales aparecieron nuevas expresiones de duelo después de que se conociera el desenlace. Marcela Jiménez, familiar de los fallecidos, publicó fotografías y escribió: “Eran la razón, el amor, la alegría, las ganas de volver; eran el eje de la familia, la unión de todos”.

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Aunque la localización de los tres cuerpos cerró la búsqueda para los allegados de El cantante del gol, los organismos de socorro siguen atendiendo las consecuencias del terremoto en el sur de Cali, donde se sigue trabajando en medio de los escombros para rescatar a más personas.

Varias zonas quedaron destruidas tras el terremoto en Colombia - crédito Sergio Acero/REUTERS

Alcaldía de Cali trabaja por conocer las afectaciones en la ciudad

El alcalde Alejandro Eder confirmó que los equipos de ingenieros y arquitectos estarán recorriendo diferentes sectores de la ciudad para evaluar los inmuebles afectados y avanzar en su caracterización.

El domingo 16 de agosto estarían en los siguientes puntos:

Cuarto de Legua

Cañaveralejo

Pampalinda

Balcones de las Flores

Conjunto Aragón

Castilla

Torres de Alcalá 1

Altos de Santa Elena

Cámbulos

La Flora

La Buitrera

“Es importante que, si su vivienda está ubicada en otro sector, no es necesario que se desplacen hasta estos lugares. La Alcaldía visitará progresivamente a los distintos sectores de Cali para identificar las afectaciones, caracterizar los inmuebles y acompañar a las familias afectadas. Por ahora, estamos concentrando nuestros esfuerzos en las zonas que registraron mayores afectaciones, pero seguiremos avanzando hasta llegar a los demás sectores de la ciudad”, puntualizó el mensaje oficial.

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