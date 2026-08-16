Colombia
Agregar Infobae enGoogle

Javier Fernández, ‘El cantante del gol’, confirmó la muerte de tres de sus familiares en medio del terremoto del 10 de agosto

El reconocido narrador de fútbol agradeció el apoyo recibido tras más de 72 horas de labores de rescate en el edificio Ana Pilar, que resultó gravemente afectado por el devastador sismo que se sintió con fuerza en el suroccidente

Javier Fernández Franco habló de su relación con Javier Hernández Bonnet - crédito elcantantedelgol/Instagram
Javier Fernández Franco confirmó la muerte de sus familiares - crédito elcantantedelgol/Instagram
Guardar

El narrador deportivo Javier Fernández ha utilizado sus redes sociales para compartir información sobre el terremoto que azotó a Colombia el 10 de agosto de 2026. Sin embargo, en algunas de las publicaciones pidió apoyo para encontrar a tres familiares que quedaron atrapados tras el colapso del edificio Ana Pilar, en el sur de Cali. Luego de intensos días de búsqueda posteriores al sismo confirmó que fueron encontrados sin vida.

Las labores se extendieron durante horas con participación de la Defensa Civil, Bomberos y la Cruz Roja, hasta que los organismos de socorro localizaron sin vida a Martín Vivas Jiménez, de 10 años; Alejandra Vivas Jiménez, de 35 años; y Amparo Jiménez Barona, de 78 años.

PUBLICIDAD

Fernández, conocido a nivel nacional como El cantante del gol, estaba fuera de Colombia cuando ocurrió el sismo y siguió la emergencia desde el extranjero. A través de sus redes sociales difundió fotografías e información sobre sus familiares y pidió oraciones y apoyo para los equipos que trabajaban en la zona. Lamentablemente, sus seres queridos fueron hallados muertos.

Tras la confirmación oficial por parte de las autoridades, utilizó su cuenta de Instagram para escribir: “Gracias a todas las personas que me ayudaron, que compartieron, que oraron, que preguntaron. Ese apoyo no se olvida. Lastimosamente, mis familiares fallecieron. Los vamos a recordar siempre con amor. Que descansen en paz”.

PUBLICIDAD

Último mensaje que puso el narrador en su cuenta de Instagram por la muerte de sus seres queridos - crédito @elcantantedelgol / Instagram
Último mensaje que puso el narrador en su cuenta de Instagram por la muerte de sus seres queridos - crédito @elcantantedelgol / Instagram

El hallazgo cerró días de búsqueda entre estructuras colapsadas

Los tres fallecidos permanecían atrapados desde el colapso del edificio Ana Pilar, una de las estructuras afectadas por el terremoto que sacudió al suroccidente de Colombia. Durante las jornadas de rescate, familiares y vecinos permanecieron cerca del lugar a la espera de noticias sobre las personas desaparecidas.

La confirmación del hallazgo fue comunicada a los allegados una vez concluyeron las labores de localización. La noticia puso fin a varios días de incertidumbre para la familia del relator de deportes que es muy popular en el país por su forma tan particular de narrar tan entregado en cada encuentro.

De acuerdo con los mensajes difundidos por el comunicador, la emergencia golpeó a varios integrantes de su núcleo familiar que viven en Cali. También causó pérdidas materiales a sus hijas, aunque el dolor más fuerte son las pérdidas humanas.

Un mensaje divulgado por personas cercanas a la familia expresó lo siguiente: “Queremos agradecer infinitamente a toda la comunidad por el inmenso apoyo y la solidaridad que nos han brindado durante estos días de búsqueda y de rescate para nuestros seres amados. Con profundo dolor les comunicamos que Alejandra, Martín y doña Amparo descansan en paz junto a Dios”.

El cantante del gol generó muchos comentarios en las redes Foto: @elcantantedelgol
El cantante del gol sigue atento a la emergencia en las redes sociales - crédito @elcantantedelgol / IG

La familia recibió mensajes públicos de despedida tras el terremoto

En redes sociales aparecieron nuevas expresiones de duelo después de que se conociera el desenlace. Marcela Jiménez, familiar de los fallecidos, publicó fotografías y escribió: “Eran la razón, el amor, la alegría, las ganas de volver; eran el eje de la familia, la unión de todos”.

Aunque la localización de los tres cuerpos cerró la búsqueda para los allegados de El cantante del gol, los organismos de socorro siguen atendiendo las consecuencias del terremoto en el sur de Cali, donde se sigue trabajando en medio de los escombros para rescatar a más personas.

Varias zonas quedaron destruidas tras el terremoto en Colombia - crédito Sergio Acero/REUTERS
Varias zonas quedaron destruidas tras el terremoto en Colombia - crédito Sergio Acero/REUTERS

Alcaldía de Cali trabaja por conocer las afectaciones en la ciudad

El alcalde Alejandro Eder confirmó que los equipos de ingenieros y arquitectos estarán recorriendo diferentes sectores de la ciudad para evaluar los inmuebles afectados y avanzar en su caracterización.

El domingo 16 de agosto estarían en los siguientes puntos:

  • Cuarto de Legua
  • Cañaveralejo
  • Pampalinda
  • Balcones de las Flores
  • Conjunto Aragón
  • Castilla
  • Torres de Alcalá 1
  • Altos de Santa Elena
  • Cámbulos
  • La Flora
  • La Buitrera

“Es importante que, si su vivienda está ubicada en otro sector, no es necesario que se desplacen hasta estos lugares. La Alcaldía visitará progresivamente a los distintos sectores de Cali para identificar las afectaciones, caracterizar los inmuebles y acompañar a las familias afectadas. Por ahora, estamos concentrando nuestros esfuerzos en las zonas que registraron mayores afectaciones, pero seguiremos avanzando hasta llegar a los demás sectores de la ciudad”, puntualizó el mensaje oficial.

Temas Relacionados

TerremotoCaliEl cantante del golJavier FernándezColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Uno de estos incumplimientos pueden dejar a un hombre o a una mujer en Colombia sin pensión: aplica para Colpensiones y los fondos privados

Errores de actualización, inasistencia a controles y omisiones legales crean riesgos para quienes ya cumplen la edad y obtuvieron el beneficio

Uno de estos incumplimientos pueden dejar a un hombre o a una mujer en Colombia sin pensión: aplica para Colpensiones y los fondos privados

Bogotá abrió 10.000 cupos para aprender inglés gratis y virtual con el programa Yes, Bogotá!: así puede inscribirse antes del 17 de agosto

El programa arrancará el 7 de septiembre de 2026 y busca conectar a mayores de edad con vacantes en BPO, turismo, tecnología, gastronomía e industrias audiovisuales

Bogotá abrió 10.000 cupos para aprender inglés gratis y virtual con el programa Yes, Bogotá!: así puede inscribirse antes del 17 de agosto

Cerrarán centros de acopio de la Alcaldía de Bogotá y la Cruz Roja: “Se suspenderá la recepción de donaciones”

Más de 1.300 toneladas de ayudas han sido enviadas desde la capital del país, mientras que los equipos de voluntarios refuerzan la respuesta en departamentos como Chocó y Quindío, además de evaluar las necesidades de las poblaciones

Cerrarán centros de acopio de la Alcaldía de Bogotá y la Cruz Roja: “Se suspenderá la recepción de donaciones”

Jhon Lucumí podría debutar con Juventus en el partido ante Parma de Italia: esta es la fecha

El defensor central de la selección Colombia presentó exámenes físicos con la “Vecchia Signora” sobre el mediodía italiano de este lunes 16 de agosto

Jhon Lucumí podría debutar con Juventus en el partido ante Parma de Italia: esta es la fecha

Jornada laboral en Colombia no tendrá nuevas reducciones por ahora: confirman mala noticia para millones de trabajadores

El nuevo esquema establece flexibilidad para repartir el tiempo de trabajo, obliga a empleadores a reorganizar turnos y redefine la compensación por horas adicionales

Jornada laboral en Colombia no tendrá nuevas reducciones por ahora: confirman mala noticia para millones de trabajadores
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Reportan ataque con drones cargados de explosivos contra el Ejército en Ábrego, Norte de Santander: lo atribuyen al ELN

Reportan ataque con drones cargados de explosivos contra el Ejército en Ábrego, Norte de Santander: lo atribuyen al ELN

Silvana Guerrero, comandante del Frente de Guerra Nororiental del ELN, se pronunció tras el primer bombardeo del Gobierno de Abelardo de la Espriella: “El plan es el mismo”

Dramático relato de un ciudadano que quedó en medio del ataque armado en Rioblanco, Tolima: “De montaña a montaña se están disparando”

Ataque con drones explosivos sacude Rioblanco, Tolima: autoridades refuerzan presencia por hostigamientos armados

Combates entre el Ejército y disidencias de las Farc generan confinamiento masivo en El Tambo, Cauca: esto se sabe

ENTRETENIMIENTO

La Segura dice que Dios le avisó del terremoto en un sueño, pero lo entendió hasta después de que ocurrió: “Tenía que contarlo”

La Segura dice que Dios le avisó del terremoto en un sueño, pero lo entendió hasta después de que ocurrió: “Tenía que contarlo”

Tatán Mejía hizo una reflexión tras el terremoto: “¿Ya se dieron cuenta de que no estamos tan divididos como nos quieren hacer creer?”

“Su corazón fue frágil, pero ella nunca lo fue”: Catalina Aristizábal despide a Yamile Humar con una emotiva publicación

La Liendra respondió a las críticas de un seguidor por aprovechar el terremoto y lanzar un documental: “Me están funando”

Karol G y Bruno Mars paralizan Los Ángeles: Estrenaron colaboración y grabaron el video musical en vivo en el SoFi Stadium

Deportes

Jhon Lucumí podría debutar con Juventus en el partido ante Parma de Italia: esta es la fecha

Jhon Lucumí podría debutar con Juventus en el partido ante Parma de Italia: esta es la fecha

Deportivo Pereira volvió a los entrenamientos tras el sismo de 7,4 grados que afectó a la ciudad

DT de Luis Suárez en el Sporting Lisboa defendió al colombiano de los abucheos de la hinchada: “La gente se cree todo lo que lee”

Campeona del mundo colombiana de tiro con arco narró el drama que vive el deporte en Pereira tras el sismo: “Este sueño de diez años se rompió”

Jhon Lucumí presentó los exámenes médicos para ser oficializado como nuevo jugador de la Juventus de Italia