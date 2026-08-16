Bogotá abrió 10.000 cupos para aprender inglés gratis y virtual con el programa Yes, Bogotá!: así puede inscribirse antes del 17 de agosto

El programa Yes, Bogotá! destina 2.431 cupos para habitantes de Usaquén, Suba, Bosa, Kennedy y Engativá con apoyo de los Fondos de Desarrollo Local - crédito Secretaría de Desarrollo Económico

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La Alcaldía Mayor de Bogotá abrió la convocatoria para que 10.000 ciudadanos accedan a formación gratuita en inglés a través del programa ‘Yes, Bogotá!’, una iniciativa que busca potenciar el acceso al empleo y el desarrollo profesional en sectores estratégicos de la ciudad.

El proceso de inscripción estará abierto hasta el lunes 17 de agosto a las 11:59 p. m. La formación será completamente virtual y comenzará el 7 de septiembre, con pruebas de clasificación programadas del 22 al 27 de agosto de 2026.

La estrategia, liderada por la Secretaría Distrital de Gobierno y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, en coordinación con las alcaldías locales de Usaquén, Suba, Bosa, Kennedy y Engativá, ofrece 2.431 cupos exclusivos para habitantes de estas cinco localidades, gracias al aporte de los Fondos de Desarrollo Local.

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El objetivo es fortalecer competencias en inglés y abrir oportunidades laborales en mercados que exigen talento bilingüe, especialmente en el sector BPO, gastronomía, turismo, tecnología e industrias audiovisuales.

La formación virtual en inglés de Yes, Bogotá! comenzará el 7 de septiembre de 2026 y la prueba de clasificación se realizará del 22 al 27 de agosto - crédito Secretaría de Desarrollo Económico

Durante el lanzamiento, el alcalde mayor Carlos Fernando Galán subrayó la naturaleza dual del programa: “Yes, Bogotá no es solamente una formación en inglés que de por sí ya es muy importante, sino es algo más: es conectarlos a ustedes con ofertas de trabajo precisamente en aquello en lo que se especializaron durante la formación que recibieron”.

Formación gratuita, virtual y orientada al empleo

La propuesta académica incluye 160 horas de formación (96 horas sincrónicas y 64 asincrónicas) en modalidad virtual. Los participantes podrán conectarse en tiempo real con docentes especializados, además de acceder a recursos de autoaprendizaje en la plataforma Q10.

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El programa cubre niveles de inglés B1, B2 y C1 de acuerdo al Marco Común Europeo de Referencia, y se articula con módulos de habilidades socioemocionales para mejorar la comunicación, el pensamiento crítico y el trabajo en equipo en contextos laborales reales.

La formación se complementa con talleres de empleabilidad, simulaciones de entrevistas y sesiones específicas para enfrentar procesos de selección bilingües. El enfoque está alineado con las necesidades de los sectores prioritarios de la ciudad, como BPO, gastronomía, turismo, tecnologías de la información y comunicaciones e industrias creativas, para facilitar la inserción laboral de los egresados.

Yes, Bogotá! incluye 160 horas de formación virtual en inglés, con 96 horas sincrónicas y 64 asincrónicas, y acceso a la plataforma Q10 - crédito Sena

La Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, María del Pilar López Uribe, enfatizó: “En Bogotá estamos convencidos de que aprender inglés no puede ser un privilegio, sino una oportunidad al alcance de todas y todos. Por eso, ofrecemos formación gratuita y de calidad a 10.000 ciudadanos, para fortalecer sus capacidades y acceder a mejores empleos en sectores que hoy necesitan talento bilingüe”.

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Requisitos mínimos y proceso de inscripción

Para participar, los aspirantes deben ser mayores de edad (18 años o más), residir en Bogotá y tener un nivel mínimo A2 de inglés, que debe ser validado en la prueba de clasificación programada del 22 al 27 de agosto.

Es indispensable inscribirse dentro de los tiempos establecidos y cargar la cédula de ciudadanía junto con uno de los documentos que acrediten la residencia en la ciudad, tales como certificado expedido por la Secretaría Distrital de Gobierno, recibo de servicio público reciente, contrato de arrendamiento, certificado de lugar de votación, certificación de atención en una IPS, registro en Sisbén, RUT, certificación de estudios en una institución local o documentos del Sispro.

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Los interesados pueden consultar los términos y condiciones, así como realizar la inscripción, en el enlace oficial: https://www.colombobogota.edu.co/desarrollo-economico.

El programa cubre niveles B1, B2 y C1 de inglés e incorpora habilidades socioemocionales para fortalecer la comunicación, el pensamiento crítico y el trabajo en equipo - crédito Alcaldía de Bogotá

Cupos y criterios de selección por localidades

De los 10.000 cupos, 2.431 corresponden a Usaquén, Suba, Bosa, Kennedy y Engativá, priorizando la cobertura en localidades con alta demanda de formación y empleo. Gustavo Quintero, secretario Distrital de Gobierno, resaltó la importancia de la coordinación interinstitucional y de los recursos locales:

“En cinco localidades con grandes poblaciones, estamos sumando esfuerzos y recursos para que más habitantes puedan fortalecer sus competencias y contar con mayores oportunidades para acceder al mercado laboral”.

El proceso de selección inicia con la prueba de clasificación, tras la cual el Centro Colombo Americano comunicará el estado de cada persona inscrita a partir del 1 de septiembre. Quienes sean aceptados iniciarán clases el 7 de septiembre, comprometiéndose a completar el curso en el ciclo asignado. La estructura académica permite flexibilidad en franjas horarias, lo que facilita la participación de trabajadores, estudiantes y personas con otras obligaciones diarias.

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Contenidos académicos y vínculo con el sector productivo

El programa “Yes, Bogotá!” no solo busca mejorar el dominio del idioma, sino que lo articula con habilidades prácticas para el mercado laboral. Las actividades incluyen módulos sobre comunicación efectiva, pensamiento crítico, trabajo en equipo y actividades de conexión con empresas del sector privado, garantizando que el aprendizaje tenga una aplicación concreta en la vida profesional de los graduados.

La estrategia de la Alcaldía de Bogotá articula la formación en inglés con talleres de empleabilidad, simulaciones de entrevistas y procesos de selección bilingües - crédito Sena

Durante el curso, los participantes tendrán acceso a simulaciones de entrevistas y talleres diseñados para sectores como el BPO, tecnologías de la información, turismo y gastronomía, industrias donde el talento bilingüe es cada vez más demandado y mejor remunerado.

Fechas clave del proceso

Prueba de clasificación de nivel: 22 al 27 de agosto de 2026.

Comunicación de resultados: a partir del 1 de septiembre de 2026.

Inicio de clases: 7 de septiembre de 2026.

La formación es completamente virtual y gratuita, permitiendo acceso desde diferentes dispositivos y adaptándose a las necesidades de los participantes. Quienes culminen satisfactoriamente todo el proceso contarán con mayores oportunidades de inserción laboral en sectores de alto crecimiento y demanda en Bogotá.

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