Jorge Romero acusa que Morena protege a Andy López por la revocación de su visa y señalamientos de vínculos con el crimen organizado

Acción Nacional afirmó que el Gobierno Federal respalda a “Andy” López. Crédito: X/@JorgeRoHe

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El PAN aseguró este 16 de agosto que Morena “protege a sus narcopolíticos desde el poder” y afirmó que el Gobierno Federal respalda a “Andy” López Beltrán, a quien, según el partido, “recientemente se le ha revocado la VISA” por investigaciones y presuntos nexos con el crimen organizado.

En un tuit, Acción Nacional informó que la acusación se presentó en una rueda de prensa encabezada por el presidente nacional Jorge Romero Herrera, acompañado del secretario nacional Max Cortázar, el coordinador nacional de voceros Jorge Triana y el diputado federal Federico Döring.

“Las familias merecen conocer la verdad de los narcopolíticos que se dicen ser ‘pueblo’”, señaló el PAN en la misma publicación.

PAN pide a la UIF y la FGR investigar el patrimonio de López Beltrán tras el retiro de su visa

Jorge Romero, líder del PAN, pide a la UIF investigar “la riqueza” de Andy López Beltrán tras retiro de visa

El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, pidió este 15 de agosto que la UIF y la FGR investiguen el patrimonio de Andrés Manuel López Beltrán, luego de que se conoció que Estados Unidos le retiró la visa, un hecho que el panismo ligó con presuntos vínculos del hijo del expresidente con una carpeta por huachicol fiscal y con empresas cercanas que habrían importado combustible desde oficinas cateadas en Houston.

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La exigencia ocurrió mientras Morena, la presidenta Claudia Sheinbaum y legisladores del oficialismo han presentado la cancelación del documento como un acto de injerencia y persecución política. En ese contexto, Romero sostuvo que el retiro de la visa ya tuvo una consecuencia concreta fuera de México: “allá ya le cerraron la puerta”.

El líder panista publicó un video en su cuenta de X en el que acusó a Morena y al gobierno federal de proteger a López Beltrán. También afirmó que el propio hijo de Andrés Manuel López Obrador salió a reconocer la revocación de su visa.

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Romero Herrera también cargó contra la defensa pública hecha desde el oficialismo. “Y ahora grita que es una persecución y una canallada. El viejo manual de Morena: los descubren, se victimizan. Y la presidenta lo defiende. Dice que es un asunto político e injerencia extranjera. Ah, pero no fuera un personaje de la oposición, porque en ese caso la presidenta le dicta sentencia desde su mañanera”, afirmó.

El señalamiento central de Romero es que Andrés Manuel López Beltrán habría aparecido en una carpeta de investigación de la FGR por huachicol fiscal. El panista presentó esa mención como uno de los motivos para exigir una revisión de cuentas, contratos, relaciones y del origen de su patrimonio.

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Embajada de Estados Unidos difunde un video de Marco Rubio y sostiene que la visa es un privilegio

La embajada agregó que la cancelación de la visa no depende de quién sea el titular, dónde viva o cuáles sean sus opiniones políticas. (IG: @andresmanuellopezbeltran_)

La Embajada de Estados Unidos difundió el pasado 15 de agosto un video de Marco Rubio para sostener que la visa es “un privilegio, no un derecho”, en plena polémica por la cancelación del documento migratorio de Andrés Manuel López Beltrán, quien dos días antes pidió una respuesta al presidente Donald Trump y atribuyó la medida al secretario de Estado y al subsecretario Christopher Landau.

Dicha medida, agregó la embajada, no depende de quién sea el titular, dónde viva o cuáles sean sus opiniones políticas. El mensaje acompañó un fragmento de Rubio durante una conferencia en Budapest, Hungría, junto al ministro húngaro Viktor Orbán.

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Ante preguntas de la prensa, Rubio dijo que “nadie tiene derecho a una visa” y remarcó que no existe un derecho constitucional que obligue al gobierno de Estados Unidos a emitir ese documento.

El secretario de Estado insistió en esa idea al afirmar: “No sé por qué es tan difícil para algunos comprenderlo, así que déjenme repetirlo de nuevo. Una visa, nadie tiene derecho a una visa. No existe un derecho constitucional a una visa”.