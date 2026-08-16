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Cerrarán centros de acopio de la Alcaldía de Bogotá y la Cruz Roja: “Se suspenderá la recepción de donaciones”

Más de 1.300 toneladas de ayudas han sido enviadas desde la capital del país, mientras que los equipos de voluntarios refuerzan la respuesta en departamentos como Chocó y Quindío, además de evaluar las necesidades de las poblaciones

El cierre de los puntos de acopio será a las 12:00 del mediodía del lunes festivo - crédito Cruz Roja
El cierre de los puntos de acopio será a las 12:00 del mediodía del lunes festivo - crédito Cruz Roja
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Los puntos de acopio dispuestos por la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Cruz Roja Colombiana Seccional Cundinamarca y Bogotá para recibir donaciones por la emergencia ocasionada por el terremoto que ocurrió el 10 de agosto de 2026 estarán habilitados hasta el lunes 17 de agosto a las 12:00 del mediodía. Desde esa hora, ambas entidades suspenderán la recepción de ayudas en la ciudad.

Después de ese plazo, quedará pausada la recepción de ayudas en esos espacios, aunque la atención humanitaria seguirá en las zonas afectadas, donde los organismos de socorro y las autoridades locales buscan verificar la situación de las familias damnificadas.

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La medida llega después de varios días de entrega y movilización de donaciones. Según la información revelada por la Cruz Roja, responde a una fase de desaceleración en la recepción de ayudas.

La decisión también obedece a la transición de la respuesta humanitaria y al ajuste de la recepción de donaciones según las necesidades actuales de las comunidades afectadas.

Los puntos habilitados por la Alcaldía y la Cruz Roja dejarán de recibir ayudas desde el lunes, mientras continúa la atención en los territorios impactados - crédito Cruz Roja
Los puntos habilitados por la Alcaldía y la Cruz Roja dejarán de recibir ayudas desde el lunes, mientras continúa la atención en los territorios impactados - crédito Cruz Roja

“La Cruz Roja Colombiana Seccional Cundinamarca agradece profundamente la solidaridad de los ciudadanos de Bogotá y Cundinamarca, cuya respuesta permitió movilizar más de 1.300 toneladas de ayudas humanitarias hacia las comunidades afectadas y fortalecer la atención durante las diferentes etapas de la emergencia”, indicó el mensaje oficial.

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Cabe reiterar que el cierre de los puntos de acopio no implica el fin de la atención en los territorios, tal como lo explicó la entidad: “Esta decisión responde al proceso de transición de la respuesta humanitaria y a la necesidad de adecuar la recepción de ayudas a las necesidades actuales de las comunidades afectadas. La suspensión de los puntos de acopio no significa el cierre de la respuesta humanitaria en los territorios, donde continúan las acciones de atención, acompañamiento y recuperación”.

La ayuda humanitaria recolectada en Bogotá está siendo enviada a Risaralda, Valle del Cauca, Chocó, Caldas y Quindío - crédito Cruz Roja Colombia - Seccional Bogotá-Cundinamarca
La ayuda humanitaria recolectada en Bogotá está siendo enviada a Risaralda, Valle del Cauca, Chocó, Caldas y Quindío - crédito Cruz Roja

Balance de las ayudas enviadas a las zonas afectadas

Desde Bogotá se han movilizado 1.337 toneladas de ayudas humanitarias en 109 envíos hacia seis destinos: Pereira, Quibdó, Cali, Buenaventura, Armenia y Manizales. Esos despachos han llegado a zonas afectadas en cinco departamentos.

Del total enviado, 451 toneladas fueron dirigidas a Risaralda, 417 al Valle del Cauca, 252 a Chocó, 113 al Quindío y 104 a Caldas. Desde esos lugares continúa la articulación de la distribución de acuerdo con el censo de familias damnificadas y afectadas.

La respuesta hace parte de un modelo de intervención híbrida. Ese esquema permite mantener las acciones de atención humanitaria mientras avanzan otras fases de respuesta frente a la emergencia.

360 toneladas de ayuda humanitaria han sido enviadas a Pereira desde Bogotá - crédito Cruz Roja Colombia - Seccional Bogotá-Cundinamarca
Las autoridades trabajan por apoyar al país - crédito Cruz Roja

Cómo seguirá la atención humanitaria en las zonas afectadas

Las autoridades dejaron en claro que las necesidades en las diferentes regiones del territorio nacional continúan, por lo que la intervención se ajusta a las condiciones y prioridades identificadas en cada zona.

Como parte del despliegue operativo, 10 voluntarios de primera respuesta se desplazan hacia Chocó. Allí se sumarán a otros 8 voluntarios que ya están en el territorio en los componentes de Salud y Apoyo Psicosocial.

Ese equipo se encargará de reforzar las capacidades de respuesta y acompañamiento a las comunidades en Quibdó y otros municipios. La nueva fase mantiene las acciones de atención, acompañamiento y recuperación en las zonas afectadas, aunque Bogotá deje de recibir donaciones en esos puntos.

Además del apoyo brindado a las víctimas del terremoto del 10 de agosto de 2026, el Cuerpo Oficial Bomberos de Bogotá está presente en el departamento del Tolima apoyando en el control y liquidación de los incendios forestales en la región.

“Por 4 días hemos apoyado la atención de la emergencia por incendios forestales en Ortega, Tolima. 15 integrantes de nuestro equipo especializado han sido desplegados en dos cuadrillas. Las labores incluyeron herramienta manual, y descargas aéreas”, revelaron los organismos de socorro.

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