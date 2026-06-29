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Ataques de Putin en Ucrania dejaron siete muertos en medio de severa escasez de combustible en Rusia

Un bombardeo en la ciudad de Dnipro causó estragos mientras Kiev intensifica sus ataques contra refinerías, obligando al Kremlin a admitir un déficit de combustible por primera vez. IMÁGENES SENSIBLES

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Policías trabajan junto a un minibús impactado por un dron ruso en Zaporizhzhia, Ucrania, el 29 de junio de 2026, bajo una ofensiva que ya genera crisis energética en Rusia. (REUTERS)
Policías trabajan junto a un minibús impactado por un dron ruso en Zaporizhzhia, Ucrania, el 29 de junio de 2026, bajo una ofensiva que ya genera crisis energética en Rusia. (REUTERS)

Al menos siete personas murieron y unas 30 resultaron heridas el lunes en una serie de ataques rusos con misiles y drones en el este y el sur de Ucrania, informaron las autoridades locales, en momentos en que Kiev intensifica su campaña de largo alcance dirigida a estrangular la infraestructura energética y de refinación dentro de Rusia.

Un ataque de misil ruso en Dnipró, en el este de Ucrania, causó la muerte de cinco personas y dejó 28 heridos, de los cuales cuatro se encuentran en estado crítico, según precisó el jefe de la administración militar de la región de Dnipropetrovsk, Oleksandr Ganja. La policía detalló que el proyectil impactó contra una empresa privada en esta ciudad industrial, que con frecuencia es blanco de las fuerzas de Moscú.

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Personas heridas reciben asistencia en el lugar de un ataque con misiles rusos en Dnipró, Ucrania, el 29 de junio de 2026. El bombardeo golpeó una empresa privada, dejando al menos cinco muertos. (Policía Nacional de Ucrania/vía REUTERS)
Personas heridas reciben asistencia en el lugar de un ataque con misiles rusos en Dnipró, Ucrania, el 29 de junio de 2026. El bombardeo golpeó una empresa privada, dejando al menos cinco muertos. (Policía Nacional de Ucrania/vía REUTERS)

De manera simultánea, en el sur del país, dos personas murieron y seis resultaron heridas, entre ellas un niño, cuando un dron ruso alcanzó un autobús en la ciudad de Zaporiyia, confirmó el jefe de la administración militar regional, Ivan Fedorov.

MATERIAL SENSIBLE. Policías trabajan junto al cuerpo de un residente fallecido tras un ataque con drones rusos en Zaporizhzhia, Ucrania, el 29 de junio de 2026, en medio de la intensificación de las hostilidades. (REUTERS)
MATERIAL SENSIBLE. Policías trabajan junto al cuerpo de un residente fallecido tras un ataque con drones rusos en Zaporizhzhia, Ucrania, el 29 de junio de 2026, en medio de la intensificación de las hostilidades. (REUTERS)

Los bombardeos forman parte de la ofensiva casi diaria de Rusia desde el inicio de la invasión en febrero de 2022, el conflicto más sangriento en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

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Putin admite escasez de combustible

Como represalia a los incesantes ataques rusos, Ucrania ha intensificado sus ataques de largo alcance en territorio ruso y zonas ocupadas. El domingo, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, reconoció por primera vez que su país enfrenta un “cierto déficit” de combustible debido a las incursiones ucranianas. Putin prometió reforzar la seguridad en las instalaciones petroleras y acelerar las reparaciones, aunque insistió en que la situación no afectará la línea de combate.

Vehículos hacen fila para cargar gasolina en una estación de Rosneft en Rostov del Don, Rusia, el 29 de junio de 2026, ante el desabastecimiento provocado por los ataques de drones ucranianos a refinerías rusas. (REUTERS)
Vehículos hacen fila para cargar gasolina en una estación de Rosneft en Rostov del Don, Rusia, el 29 de junio de 2026, ante el desabastecimiento provocado por los ataques de drones ucranianos a refinerías rusas. (REUTERS)

El mandatario ruso afirmó en la televisión estatal que los ataques de Kiev buscan “causar un cisma en la sociedad rusa” y obligar a detener el avance de sus tropas para abrir negociaciones en condiciones desventajosas. “No les daremos esa oportunidad”, declaró Putin, quien reveló además que Ucrania propuso un cese de los ataques en la profundidad de los territorios y limitar los combates a las cuatro regiones anexadas parcialmente por Moscú (Donetsk, Luhansk, Kherson y Zaporizhzhia), una propuesta que el Kremlin rechazó para evitar que Kiev reubique sus fuerzas.

Por su parte, el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, confirmó que sus “sanciones de largo alcance” golpearon dos refinerías rusas el fin de semana, argumentando que cada impacto reduce los recursos de la maquinaria bélica enemiga.

Impacto en refinerías y racionamiento

Las operaciones con drones ucranianos provocaron un fuerte incendio en la refinería de Slavyansk-na-Kubani, en la región rusa de Krasnodar, una planta clave que procesa casi 4 millones de toneladas de crudo al año y exporta derivados a través del Mar Negro. La caída de restos de drones dejó un muerto en la localidad. Zelenskyy también aseguró que se golpeó otra refinería en la región de Yaroslavl, a unos 700 kilómetros de la frontera, lo que causó el cierre temporal de carreteras hacia la capital regional.

La campaña de drones ha provocado un desabastecimiento extendido y largas filas en gasolineras rusas, llevando a las autoridades locales a implementar medidas de racionamiento de combustible. En la península de Crimea, ocupada e ilegalmente anexada por Moscú en 2014, el gobierno local suspendió las ventas de gasolina a civiles tras registrarse la peor crisis energética en la zona desde su anexión.

Asimismo, en la lejana provincia de Irkutsk, en Siberia, se restringió la venta de combustible a un máximo de 50 litros por vehículo al día en las estaciones estatales de Rosneft. Ante la emergencia, el viceprimer ministro ruso, Alexander Novak, informó que se revisan los acuerdos de exportación de combustible para priorizar el consumo doméstico, mientras las negociaciones de paz bajo mediación de Estados Unidos continúan estancadas.

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