Microplásticos en casa: en qué objetos se encuentran y cómo impactan en la salud

La presencia de los microplásticos en el hogar preocupa por sus posibles efectos en la salud pública (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La presencia de microplásticos en el hogar ya no es un tema reservado a laboratorios ni a estudios especializados. Según la American Lung Association, estos fragmentos diminutos, invisibles para el ojo humano, penetraron en prácticamente todos los ambientes domésticos, desde la cocina hasta los dormitorios. La preocupación no es solo ambiental, sino de salud pública: los microplásticos fueron detectados en alimentos, en el agua potable y, de forma alarmante, en el aire que se respira en interiores.

Numerosos estudios científicos coinciden en señalar que la exposición a microplásticos en el hogar se produce principalmente a través de la ingestión e inhalación. Destacan que la composición y el uso de los objetos cotidianos determinan la magnitud de este fenómeno en los espacios domésticos.

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Qué son los microplásticos y de dónde vienen

Los microplásticos son partículas plásticas de tamaño inferior a 5 milímetros, muchas veces imperceptibles sin equipos especializados. Los nanoplásticos forman parte de esta familia pero poseen dimensiones aún menores, de entre 0,1 micrómetros y 1 micrómetro.

Estos fragmentos surgen principalmente de dos vías. Por un lado, los microplásticos secundarios se generan a partir de la degradación de objetos plásticos más grandes sometidos a procesos físicos, químicos y biológicos, como radiación ultravioleta, abrasión o desgaste por uso. Por otro, los microplásticos primarios nacen con ese tamaño, como las microesferas que se añadían a productos cosméticos antes de su prohibición en varios países.

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La exposición doméstica a microplásticos ocurre principalmente por ingestión e inhalación (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con la Universidad Estatal de Pensilvania, las fuentes más relevantes de microplásticos incluyen textiles sintéticos, neumáticos, polvo urbano, recubrimientos industriales y envases de alimentos. Durante el uso cotidiano y el desecho de productos plásticos, estos materiales liberan progresivamente partículas plásticas al ambiente. La fragmentación puede acelerarse por cambios bruscos de temperatura y la exposición a la luz solar.

La profesora de Contaminación Ambiental de la Universidad de Portsmouth, Fay Couceiro, subraya que la cantidad de microplásticos en ambientes interiores puede superar hasta 60 veces la concentración detectada en exteriores, debido a la combinación de fuentes como muebles, alfombras, cortinas y juguetes fabricados con polímeros sintéticos. Las investigaciones muestran que el aire en espacios cerrados transporta fibras plásticas de dimensiones inferiores al ancho de un cabello, lo que facilita su inhalación.

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Dónde se encuentran los microplásticos en casa

Un estudio disponible en PubMed detalla que los microplásticos se hallan en múltiples objetos y procesos domésticos. El análisis identifica siete grandes categorías, sobre todo en la cocina: utensilios y superficies de preparación de alimentos, recipientes y bolsas de almacenamiento, equipos de cocina, objetos de servicio, productos para conservación, herramientas de limpieza y electrodomésticos.

Recipientes plásticos como los tuppers pueden liberar microplásticos, sobre todo cuando se usan para recalentar alimentos en microondas o al almacenar comidas calientes, lo que contribuye a la presencia de partículas plásticas en los alimentos y en el ambiente doméstico (Imagen ilustrativa infobae)

Durante la preparación de alimentos, actividades como cortar, mezclar o raspar utensilios plásticos liberan microplásticos por efecto mecánico. Una tabla de cortar de polietileno puede liberar miles de partículas en ciclos cortos de uso, especialmente si la superficie está desgastada o rayada.

Un experimento citado muestra que la carne procesada sobre tablas plásticas contiene entre 1 y 7 microplásticos por gramo, mientras que el uso de tablas de bambú elimina esta contaminación. Los recipientes plásticos, sobre todo los de poliestireno, son propensos a liberar partículas, en especial cuando se someten a altas temperaturas durante el recalentamiento de alimentos en microondas.

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En el ámbito de la cocina, el uso de sartenes y utensilios antiadherentes puede derivar en el desprendimiento de partículas de politetrafluoroetileno (PTFE), sobre todo si la superficie se raya con objetos metálicos. El estudio cuantifica hasta 2.300.000 partículas desprendidas por una fractura relevante en la superficie del teflón.

Las actividades de limpieza también contribuyen a la dispersión de microplásticos. Las esponjas, trapos de microfibra y detergentes envasados en plástico pueden liberar fibras y partículas. El desgaste de estos objetos, así como el uso de electrodomésticos como lavadoras y secadoras en la cocina, facilita la dispersión de fibras sintéticas en el aire y sobre las superficies.

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El aire en espacios cerrados puede transportar fibras plásticas más finas que un cabello, lo que facilita su inhalación por las personas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Couceiro señala que la concentración de microplásticos en el aire de una casa puede resultar hasta 100 veces superior a las estimaciones previas. Reveló que los dormitorios infantiles presentan los valores más altos por la presencia de alfombras, ropa de cama y juguetes sintéticos, con estimaciones de entre 2.000 y 7.000 microplásticos inhalados diariamente por persona.

El uso de bolsas de té fabricadas con plásticos como nylon o PET puede liberar miles de millones de microplásticos y nanoplásticos en cada taza que se prepara, especialmente al contacto con agua hirviendo. Según la organización Beyond Plastics, investigaciones encontraron que una sola bolsa puede desprender más de 11 mil millones de partículas, y un estudio de la Universidad Autónoma de Barcelona reportó que estas partículas pueden ser absorbidas fácilmente por las células intestinales. Para reducir la exposición, se recomienda preferir té a granel preparado con infusores de vidrio, metal o cerámica en lugar de bolsas descartables.

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La doctora Vanina Martin, neumonóloga e integrante de la Sección Patología Ocupacional y Ambiental de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria, explicó a Infobae algunas maneras de reducir la cantidad de microplásticos inhalables en el hogar: “si bien no podemos eliminar por completo los microplásticos del aire, podemos reducir nuestra exposición manteniendo la casa ventilada, especialmente después de limpiar, tender ropa o manipular textiles. Sin embargo, tener en cuenta evitar ventilación en horarios de mucho tránsito, presencia de humo, incendios, polvo o mala calidad del aire exterior”.

Partículas diminutas derivadas de plásticos pueden alcanzar las zonas más profundas del sistema respiratorio e influir en la función pulmonar y en la salud general (Imagen Ilustrativa Infobae)

Y agregó: “Otra conducta es retirar el polvo de la casa con métodos húmedos, es decir, pasar un paño húmedo en muebles y superficies, limpiar el piso con mopa o trapo húmedo, evitar barrer en seco o sacudir telas adentro de la casa y aspirar alfombras, sillones y colchones con una aspiradora con filtro HEPA. Y la otra medida importante es reducir progresivamente las fuentes textiles sintéticas”.

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Cuáles son los efectos de los microplásticos en la salud

La doctora Martin explicó a Infobae los efectos de los microplásticos en la salud pulmonar: “La presencia de microplásticos en el aire representa una preocupación emergente para la salud respiratoria, dado que pueden ser inhalados y depositarse y acumularse en los pulmones. La evidencia experimental demuestra que pueden inducir inflamación, dañar las células pulmonares y alterar sus mecanismos de reparación, lo que podría contribuir al desarrollo de enfermedades crónicas como el asma, la EPOC y la fibrosis pulmonar”.

La American Lung Association coincide con esta visión, y señala que una de las formas más preocupantes de contacto es la inhalación: las partículas pueden llegar hasta las zonas más profundas de los pulmones, llamadas alvéolos, y ahí dificultar el paso del oxígeno a la sangre. En muestras de tejido pulmonar, los investigadores encontraron partículas y fibras plásticas junto con señales de inflamación.

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Los microplásticos no solo permanecen en los pulmones, también han sido hallados en órganos y fluidos humanos como sangre, hígado, riñones, arterias y placenta (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un informe de Stanford Medicine detalla que los microplásticos no solo se quedan en los pulmones. Fueron hallados en órganos y fluidos del cuerpo humano como la sangre, la saliva, el hígado, los riñones, la placenta, los pulmones y hasta en las arterias. Un estudio publicado en The New England Journal of Medicine descubrió que las personas con microplásticos en las placas de sus arterias presentaban más casos de infarto, accidentes cerebrovasculares y muertes que quienes no los tenían. Además, estudios con animales y células demostraron que los microplásticos pueden causar inflamación, dañar tejidos, alterar el sistema inmune y afectar el desarrollo de órganos reproductores.

Aunque la relación directa entre microplásticos y cáncer todavía se estudia, expertos como los de Stanford Medicine informan que ciertos aditivos presentes en los plásticos, como los plastificantes y otros compuestos, fueron asociados en estudios experimentales con daños celulares y procesos que pueden favorecer el desarrollo de tumores. Por ahora, la comunidad médica considera que hace falta más evidencia para confirmar el vínculo entre la exposición a microplásticos y el cáncer en humanos.

Actualmente, proyectos científicos buscan comprender mejor cómo dañan los microplásticos y cuáles serían los niveles seguros de exposición. Mientras tanto, especialistas y organismos internacionales recomiendan reducir el uso de plásticos en casa, evitar los productos de un solo uso y preferir alternativas como el vidrio, el metal o los textiles naturales.