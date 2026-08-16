Elimina el sarro acumulado del piso y mosaicos de baño con un solo producto que no cuesta más de 40 pesos (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La acumulación de sarro en el baño afecta a millones de hogares en México, especialmente en canillas e inodoros, donde las manchas y el óxido pueden volverse persistentes con el paso de los meses.

Un método sencillo y seguro permite eliminar estos residuos sin recurrir a productos químicos agresivos ni ingredientes difíciles de encontrar.

El uso de ácido cítrico en polvo, disponible en tiendas de productos naturales y plataformas en línea, representa la alternativa más efectiva para mantener las superficies limpias, económicas y ecológicas.

Ácido cítrico en polvo: el método ideal

El ácido cítrico en polvo se recomienda como la mejor opción para eliminar el sarro acumulado en inodoros, griferías, azulejos y mamparas. Para aplicar este método, se deben disolver entre dos y tres cucharadas de ácido cítrico en agua caliente y verter la solución directamente en la taza del inodoro. La mezcla debe dejarse actuar durante toda la noche. Al día siguiente, basta frotar la superficie con un cepillo y tirar la cadena.

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Esta técnica también es útil en griferías y duchas. En estos casos, se puede reforzar el efecto con limón fresco: cortar un limón a la mitad, frotar la parte afectada y esperar entre diez y quince minutos antes de enjuagar con agua caliente.

Ácido cítrico en polvo: el método ideal Infobae)

El ácido cítrico no solo elimina las manchas de sarro y óxido, también es seguro para la mayoría de las superficies y no deja olores fuertes. Además, por tratarse de un producto natural, es apto para el uso cotidiano en espacios cerrados y no resulta corrosivo.

Precios y disponibilidad en México

El ácido cítrico en polvo de grado alimenticio se vende en presentaciones de 500 gramos desde 38 pesos en tiendas de materias primas locales, como La Concha, o hasta 79 pesos en marcas premium de Amazon México. El kilogramo puede adquirirse entre 60 y 95 pesos en Mercado Libre o en tiendas especializadas de química y repostería, como Cosmotienda. Las presentaciones de cinco kilogramos rondan los 225 a 250 pesos, lo que reduce considerablemente el costo por kilo.

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En la mayoría de los casos, este producto se encuentra en dietéticas, casas de productos naturales y tiendas en línea, por lo que su acceso es sencillo en casi todo el país.

Métodos alternativos: vinagre, limón y bicarbonato

El clásico truco del vinagre blanco sigue vigente para quienes buscan soluciones naturales. Se recomienda mezclar partes iguales de vinagre y agua, verter en un atomizador y rociar sobre las zonas afectadas del inodoro. El vinagre actúa en minutos y, tras dejarlo reposar, es posible retirar el sarro con un cepillo. Si la mancha persiste, puede repetirse el proceso.

Otra alternativa es el uso de jugo de limón y sal gruesa. Para este procedimiento, se exprimen dos limones y se mezclan con sal gruesa, vertiendo la preparación sobre el sarro y dejando reposar durante diez minutos antes de frotar.

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El método con agua caliente y bicarbonato de sodio consiste en verter agua caliente en el inodoro, añadir media taza de bicarbonato y dejar reposar quince minutos antes de cepillar. Una variante combina vinagre blanco y bicarbonato de sodio: primero se vierte una taza de vinagre, se deja actuar diez minutos y luego se añade bicarbonato de sodio antes de frotar.

Prevención: limpieza regular y ventilación

El método con agua caliente y bicarbonato de sodio consiste en verter agua caliente en el inodoro, añadir media taza de bicarbonato y dejar reposar quince minutos antes de cepillar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para evitar la acumulación de sarro, los especialistas recomiendan una limpieza profunda semanal del inodoro y las griferías. El uso frecuente de vinagre blanco como desinfectante natural ayuda a mantener las superficies limpias y libres de residuos.

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Reparar fugas de agua de manera inmediata previene la formación de sarro y moho, además de evitar el desperdicio del líquido. Un cepillado diario rápido con el utensilio adecuado mantiene frescas las superficies entre limpiezas a fondo.

La ventilación adecuada del baño reduce la humedad y dificulta la proliferación de bacterias y malos olores. Si es posible, conviene abrir las ventanas o utilizar un extractor de aire después de cada limpieza.

El uso de tabletas limpiadoras en el tanque del inodoro contribuye a mantener el sarro bajo control y aporta un aroma fresco al ambiente. Es preferible evitar productos demasiado abrasivos, ya que pueden dañar la porcelana y favorecer nuevas acumulaciones.

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