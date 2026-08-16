México
Agregar Infobae enGoogle

Elimina el sarro acumulado del piso y mosaicos de baño con un solo producto que no cuesta más de 40 pesos

Un método sencillo y seguro permite eliminar estos residuos sin recurrir a productos químicos agresivos ni ingredientes difíciles de encontrar

Azulejos blancos de baño con suciedad y sarro en las juntas, una mano con guante naranja y esponja amarilla limpia una sección, junto a dos limones y un tazón con sal.
Elimina el sarro acumulado del piso y mosaicos de baño con un solo producto que no cuesta más de 40 pesos (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

La acumulación de sarro en el baño afecta a millones de hogares en México, especialmente en canillas e inodoros, donde las manchas y el óxido pueden volverse persistentes con el paso de los meses.

Un método sencillo y seguro permite eliminar estos residuos sin recurrir a productos químicos agresivos ni ingredientes difíciles de encontrar.

El uso de ácido cítrico en polvo, disponible en tiendas de productos naturales y plataformas en línea, representa la alternativa más efectiva para mantener las superficies limpias, económicas y ecológicas.

Ácido cítrico en polvo: el método ideal

El ácido cítrico en polvo se recomienda como la mejor opción para eliminar el sarro acumulado en inodoros, griferías, azulejos y mamparas. Para aplicar este método, se deben disolver entre dos y tres cucharadas de ácido cítrico en agua caliente y verter la solución directamente en la taza del inodoro. La mezcla debe dejarse actuar durante toda la noche. Al día siguiente, basta frotar la superficie con un cepillo y tirar la cadena.

PUBLICIDAD

Esta técnica también es útil en griferías y duchas. En estos casos, se puede reforzar el efecto con limón fresco: cortar un limón a la mitad, frotar la parte afectada y esperar entre diez y quince minutos antes de enjuagar con agua caliente.

Mano con guante rojo frota mosaicos de baño sucios con esponja, al lado de una llave de agua. Otra mano vierte polvo blanco en inodoro con sarro y limones.
Ácido cítrico en polvo: el método ideal Infobae)

El ácido cítrico no solo elimina las manchas de sarro y óxido, también es seguro para la mayoría de las superficies y no deja olores fuertes. Además, por tratarse de un producto natural, es apto para el uso cotidiano en espacios cerrados y no resulta corrosivo.

Precios y disponibilidad en México

El ácido cítrico en polvo de grado alimenticio se vende en presentaciones de 500 gramos desde 38 pesos en tiendas de materias primas locales, como La Concha, o hasta 79 pesos en marcas premium de Amazon México. El kilogramo puede adquirirse entre 60 y 95 pesos en Mercado Libre o en tiendas especializadas de química y repostería, como Cosmotienda. Las presentaciones de cinco kilogramos rondan los 225 a 250 pesos, lo que reduce considerablemente el costo por kilo.

PUBLICIDAD

En la mayoría de los casos, este producto se encuentra en dietéticas, casas de productos naturales y tiendas en línea, por lo que su acceso es sencillo en casi todo el país.

Métodos alternativos: vinagre, limón y bicarbonato

El clásico truco del vinagre blanco sigue vigente para quienes buscan soluciones naturales. Se recomienda mezclar partes iguales de vinagre y agua, verter en un atomizador y rociar sobre las zonas afectadas del inodoro. El vinagre actúa en minutos y, tras dejarlo reposar, es posible retirar el sarro con un cepillo. Si la mancha persiste, puede repetirse el proceso.

Otra alternativa es el uso de jugo de limón y sal gruesa. Para este procedimiento, se exprimen dos limones y se mezclan con sal gruesa, vertiendo la preparación sobre el sarro y dejando reposar durante diez minutos antes de frotar.

El método con agua caliente y bicarbonato de sodio consiste en verter agua caliente en el inodoro, añadir media taza de bicarbonato y dejar reposar quince minutos antes de cepillar. Una variante combina vinagre blanco y bicarbonato de sodio: primero se vierte una taza de vinagre, se deja actuar diez minutos y luego se añade bicarbonato de sodio antes de frotar.

Prevención: limpieza regular y ventilación

Mano enguantada de amarillo frota azulejos sucios con esponja. Se observan sarro, un desagüe, cuenco con polvo blanco, limones, pulverizador y cepillos.
El método con agua caliente y bicarbonato de sodio consiste en verter agua caliente en el inodoro, añadir media taza de bicarbonato y dejar reposar quince minutos antes de cepillar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para evitar la acumulación de sarro, los especialistas recomiendan una limpieza profunda semanal del inodoro y las griferías. El uso frecuente de vinagre blanco como desinfectante natural ayuda a mantener las superficies limpias y libres de residuos.

Reparar fugas de agua de manera inmediata previene la formación de sarro y moho, además de evitar el desperdicio del líquido. Un cepillado diario rápido con el utensilio adecuado mantiene frescas las superficies entre limpiezas a fondo.

La ventilación adecuada del baño reduce la humedad y dificulta la proliferación de bacterias y malos olores. Si es posible, conviene abrir las ventanas o utilizar un extractor de aire después de cada limpieza.

El uso de tabletas limpiadoras en el tanque del inodoro contribuye a mantener el sarro bajo control y aporta un aroma fresco al ambiente. Es preferible evitar productos demasiado abrasivos, ya que pueden dañar la porcelana y favorecer nuevas acumulaciones.

Temas Relacionados

BañosarroLimpiezaHogarmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Metrobús CDMX: líneas, costo y estado de servicio en la última hora de este 16 de agosto

Este medio de transporte cuenta con más de 22 millones de usuarios al año, a los que mueve a través de sus siete líneas

Metrobús CDMX: líneas, costo y estado de servicio en la última hora de este 16 de agosto

EN VIVO | Bloqueos, accidentes viales y manifestaciones hoy 16 de agosto: continúa avance de ciclistas en Av. de los Insurgentes

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO | Bloqueos, accidentes viales y manifestaciones hoy 16 de agosto: continúa avance de ciclistas en Av. de los Insurgentes

Paola Rojas responde sarcásticamente a Luisa María Alcalde: “Lo que tú no querías, lo has logrado”

La periodista respondió con ironía desde sus redes sociales y aseguró que el episodio terminó acercándola con otros comunicadores incluidos en el mismo listado

Paola Rojas responde sarcásticamente a Luisa María Alcalde: “Lo que tú no querías, lo has logrado”

Ricardo Peralta es cancelado una vez más: comunidad LGBT+ le rinde homenaje y no sube a recibir el premio

Durante la gran final de ‘Solo Las Más 2’, la producción de La Más Draga reconoció el trabajo de “Pepe y Teo”, pero se desató una ola de abucheos dirigidos a Ricardo Peralta y César Doroteo

Ricardo Peralta es cancelado una vez más: comunidad LGBT+ le rinde homenaje y no sube a recibir el premio

José Ramón López Beltrán presume cifras económicas de México después de la polémica por la visa de “Andy”

El hijo mayor del expresidente López Obrador difunde en X datos sobre petróleo, gas natural y crecimiento estatal

José Ramón López Beltrán presume cifras económicas de México después de la polémica por la visa de “Andy”
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 16 de agosto: aseguran más de media tonelada de marihuana en paquetería de Guanajuato

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 16 de agosto: aseguran más de media tonelada de marihuana en paquetería de Guanajuato

Aseguran más de media tonelada de presunta marihuana en una empresa de paquetería de León, Guanajuato

Exigen se investigue la difusión de fotos de la casa de la madre de Jeshua Cisneros por autoridades del Edomex

Regresan 17 familias a Chilapa tras desplazamiento provocado por ataques de Los Ardillos y Los Tlacos en la Montaña de Guerrero

Retiro de visas: la nueva herramienta de presión de Trump contra políticos mexicanos

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo hoy: Gala Montes contra la producción por no dejarla defender a Flor Vigna

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo hoy: Gala Montes contra la producción por no dejarla defender a Flor Vigna

Ricardo Peralta es cancelado una vez más: comunidad LGBT+ le rinde homenaje y no sube a recibir el premio

Quién sería el tercer eliminado de La Casa de los Famosos México: filtran actualización de encuestas y votos a horas

Victoria Ruffo reacciona a rumores de conflicto con Paola Dalay: “Yo tengo muchos problemas”

¿Cuántos años tiene realmente Belinda? La versión que la cantante sostiene y la evidencia que contradice

DEPORTES

Lanzan reto a Canelo Álvarez previo a su pelea contra Christian Mbilli: “Prepárate”

Lanzan reto a Canelo Álvarez previo a su pelea contra Christian Mbilli: “Prepárate”

Edson Ramírez apunta a conseguir el boleto olímpico en tiro deportivo

Licencia de conducir CDMX 2026: por qué puedo perder el permiso durante agosto

Incertidumbre con Edson Álvarez: No fue convocado para el primer juego del West Ham en la Championship

Quién es Iker Benito, nuevo jugador de los Gallos Blancos de Querétaro