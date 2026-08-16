Morena apunta respaldo de Alito Moreno a alcaldesa de Cuauhtémoc: critica baja asistencia a evento del PRI

Alessandra Rojo de la Vega habla con un micrófono en un acto político acompañada por Alejandro Moreno y simpatizantes del PRI que portan banderas con el logo del partido. (@AlessandraRdlv)

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Paulo Emilio García, vocero de la bancada de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, celebró con ironía en conferencia de prensa La Chilangera que Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de Cuauhtémoc, hiciera pública su militancia política, tras organizar una concentración para el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la capital.

García instó a que la edil declare abiertamente su afinidad con el dirigente del tricolor, Alejandro ‘Alito’ Moreno Cárdenas, señalado: “Yo coincido con el PRI”, como una expresión que, según el funcionario, podría demostrar la transparencia de Rojo de la Vega y así, la ciudadanía pueda evaluar esta postura en las próximas elecciones.

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Liderazgo en el PRI de la Ciudad de México

La designación de Alessandra Rojo de la Vega como figura central en el PRI local fue recibida con escepticismo y críticas desde las filas de Morena. Para García, la movilización en Cuauhtémoc estuvo lejos de representar un respaldo masivo, aludiendo a la presencia de “apartidistas” y a la escasa repercusión mediática sobre el evento.

Alessandra Rojo de la Vega en la Ciudad de México. (Alcaldía Cuauhtémoc )

En ese mismo sentido, el legislador sugirió que, de tratarse de un acto público de Morena con poca convocatoria, habría recibido mayor cobertura crítica por parte de la prensa y los comentaristas opositores.

El vocero sugirió además que otras fuerzas de oposición, como el PAN, tuvieron una participación poco visible en la convocatoria. Sobre este punto, insistió en la conveniencia de que los actores políticos hagan públicas sus posiciones antes de los comicios, en vez de adoptar posturas ambiguas.

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Acusaciones, denuncias: combate entre Morena y PRI

A nivel nacional, el partido oficialista y el tricolor mantienen una tensión fuerte, pues recientemente, después de que el Tribunal Electoral diera a conocer que Alito Moreno tiene prohibido llamar ‘narcopartido’ a Morena y le solicitara eliminar publicaciones en ‘X’, el priista acudió a denunciar ante el Departamento de Estado del gobierno estadounidense a la Comisión de Quejas y Denuncias del INE.

Además, actualmente, el dirigente del PRI, podría ser desafuerado, debido a que Morena busca reactivar con nuevas pruebas enviadas desde Campeche por un presunto desvío de 83 millones 508 mil pesos.

Alejandro Moreno exhibe los presuntos nexos de Morena con el crimen organizado. Crédito: X/@alitomorenoc

El caso volvió al centro de la discusión legislativa después de más de un año de trámites. La solicitud de juicio de procedencia se presentó en San Lázaro el 23 de julio de 2025 por la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Campeche. La acusación se relaciona con hechos ocurridos durante la gestión de Moreno como gobernador, entre 2015 y 2019.

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Ese expediente es distinto de una indagatoria previa de la FGR abierta en 2022 por presuntos delitos de tráfico de influencias, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. Esa investigación fue declarada sin materia, de acuerdo con la publicación.