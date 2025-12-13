Mundo

Australia prohibió las redes sociales a menores de 16 años, pero los expertos temen que huyan a plataformas más peligrosas

Mientras el país se convierte en el primero en implementar la restricción con multas millonarias, especialistas como el argentino Gabriel Zurdo y la ONU advierten que la medida podría ser contraproducente sin educación digital y regulación de algoritmos

Guardar
Una adolescente posa con un
Una adolescente posa con un teléfono móvil mostrando un mensaje de TikTok (REUTERS/Hollie Adams)

La prohibición australiana de redes sociales para menores de 16 años, que entró en vigor el pasado 10 de diciembre, ha desatado un intenso debate sobre su eficacia real. Gabriel Zurdo, referente latinoamericano en riesgo tecnológico, alerta de que aunque se trata de una medida “fundacional”, los adolescentes podrían acabar migrando hacia espacios digitales mucho más oscuros y peligrosos que Instagram o TikTok.

“Existen una serie de plataformas que claramente serán bypaseadas, plataformas ignoradas por los padres y que adolecen de controles, medidas de autenticación y que serán accesibles a través de las fronteras”, explica a Infobae Zurdo, CEO de la consultora líder en ciberseguridad BTR Consulting.

La preocupación es compartida por la propia Julie Inman Grant, Comisionada Nacional de Seguridad Electrónica de Australia, quien advirtió en junio que “si se imponen restricciones basadas en la edad, algunos jóvenes accederán a las redes sociales en secreto, sin las protecciones adecuadas y siendo más propensos a utilizar servicios no convencionales menos regulados”.

Australia se ha convertido en el primer país del mundo en implementar una restricción de este calibre, amenazando con multas de hasta 32 millones de dólares a plataformas como Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Snapchat, X y Reddit. Meta ya comenzó el 4 de diciembre a eliminar cuentas de adolescentes australianos. Reddit, en cambio, judicializó la medida.

Una puerta vulnerable

Un mensaje que dice "Déjenlos
Un mensaje que dice "Déjenlos ser niños" se proyecta sobre el puente de la bahía de Sídney el 10 de diciembre de 2025. El gobierno australiano argumenta que la prohibición protegerá a los menores del ciberacoso, grooming y exposición a contenido violento o misógino (REUTERS/Hollie Adams)

Daniel Argus, director del centro de investigación de medios digitales de la Universidad Tecnológica de Queensland, calificó la decisión como “imprudente” en LinkedIn, argumentando que “simplemente coloca una puerta en la entrada en lugar de mejorar lo que hay del otro lado”. Además, señaló que la prohibición libera a las empresas de redes sociales “de la obligación de realizar las reformas necesarias en la calidad del contenido de sus plataformas”.

Las grandes tecnológicas han protestado alegando dificultades técnicas insuperables para verificar edades, pero Zurdo no se lo cree. “Existen medidas fácticas para su implementación, así lo hace China y otras industrias a la hora de autenticar identidad. Esto requiere inversión, mantenimiento, monitoreo y educación”, sentencia.

El experto argentino pone como ejemplo Gaggle, una plataforma de vigilancia utilizada en algunos estados estadounidenses que monitorea dispositivos escolares mediante inteligencia artificial para detectar palabras clave relacionadas con autolesión, violencia o acoso. “Es una discusión extendida, pero en varias jurisdicciones está amparada por la ley en virtud de reservar la seguridad de los menores”, argumenta sobre el dilema entre privacidad y protección infantil.

Voces desde la juventud

Claire Ni, de 14 años,
Claire Ni, de 14 años, posa con su teléfono móvil el día que entró en vigor la prohibición. Una consulta de la ONU con 5.000 jóvenes australianos reveló que para muchos adolescentes, especialmente de comunidades rurales, indígenas o LGTBIQ+, las redes sociales son "una tabla de salvación" y no un ocio prescindible (REUTERS/Hollie Adams)

La crítica más contundente proviene de los propios afectados. Satara Uthayakumaran, representante de la juventud australiana ante la ONU, coordinó una consulta nacional con 5.000 jóvenes que quedó recogida en un informe demoledor. “Lo que escuchamos una y otra vez es que, para muchos jóvenes, las redes sociales son una tabla de salvación”, explicó.

El informe señala que para adolescentes en comunidades rurales, indígenas, LGTBIQ+, con discapacidad o en acogida, las redes sociales no son un ocio prescindible, sino una infraestructura básica de apoyo. “Un chico queer de una zona remota nos decía que la única comunidad que le acepta tal como es está en línea. Sin eso, se queda completamente aislado”, relató Uthayakumaran.

Unicef Australia también se sumó a las críticas: “Los cambios propuestos no solucionarán los problemas que enfrentan los jóvenes en línea”.

Amenazas reales

Una notificación de Snapchat solicitando
Una notificación de Snapchat solicitando verificación de edad se muestra en un teléfono móvil. El día que entraron en vigor las restricciones, aplicaciones como Lemon8 y Yope —no cubiertas por la prohibición— se dispararon en las descargas australianas (REUTERS/Hollie Adams/Illustration)

Zurdo advierte de que muchos adolescentes ya frecuentan espacios donde ni padres ni reguladores tienen alcance. “Plataformas como 4Chan, 8Chan o Gab se han consolidado como foros donde se radicalizan los supremacistas blancos. Al menos tres terroristas supremacistas blancos han publicado sus manifiestos en 8chan”, recuerda. “La plataforma cada vez reporta con mayor énfasis la necesidad de monitoreo y vigilancia de las autoridades de EEUU y cada vez más países”.

El experto menciona amenazas emergentes como la red “764”, identificada como una agrupación de Extremismo Violento Nihilista que combina explotación sexual infantil, manipulación psicológica, incitación al autodaño y dinámicas de chantaje digital.

Los primeros datos desde Australia parecen confirmar estos temores: el mismo día que entraron en vigor las restricciones, aplicaciones menos conocidas como Lemon8 y Yope se dispararon en las listas de descargas. Ninguna está cubierta por la prohibición.

Un enfoque integral

Aplicaciones de Instagram, TikTok, Snapchat,
Aplicaciones de Instagram, TikTok, Snapchat, YouTube, Facebook, Twitch y Reddit en un teléfono móvil. Meta comenzó el 4 de diciembre a eliminar cuentas de usuarios menores de 16 años, adelantándose a la entrada en vigor de la ley australiana (REUTERS/Hollie Adams/Ilustración)

Para Zurdo, la solución requiere algo más que prohibiciones. “La responsabilidad primigenia comienza en casa y el seno familiar, luego las plataformas deben tomar cartas en el asunto. Los propios menores dicen que la industria tecnológica hace muy poco por su seguridad”, subraya.

Los datos son alarmantes: el 65% de los padres entrega pantallas a sus hijos entre los 4 y 5 años, y en Argentina uno de cada cuatro niños pasa más de seis horas diarias conectado.

“Concientizar y educar es necesario. No sirve una medida aislada, es un proceso evolutivo que Australia acaba de iniciar. No regular, no controlar, no moderar solo provocará que los riesgos aumenten”, reflexiona.

Sobre América Latina, Zurdo es tajante: “Estamos en pañales. Hay un déficit moral y ético, dificultades económicas y ausencia de valores para proteger a lo más preciado que tenemos, nuestros hijos”.

La medida australiana está siendo observada con lupa. España, Malasia, Dinamarca y Noruega ya han anunciado intenciones similares. El primer ministro australiano, Anthony Albanese, lo tiene claro: “La comunidad global está observando a Australia”. Pronto tendrán respuestas.

Temas Relacionados

AustraliaRedes socialesVeto a las redes socialesMetaInstagramTiktokRedditMenoresProtección de menoresCiberacosoCiberseguridadPrivacidadInfanciaGabriel ZurdoUltimas noticias américa

Últimas Noticias

Tailandia y Camboya reactivaron los enfrentamientos en la frontera pese al cese de hostilidades anunciado por Donald Trump

Las hostilidades aumentaron en la región limítrofe, luego de que Tailandia desestimara el acuerdo anunciado por Estados Unidos y continuara con las operaciones militares

Tailandia y Camboya reactivaron los

Récord orbital y desafíos humanos: así fue el inspirador regreso de Jonny Kim a la Tierra tras 245 días en la Estación Espacial Internacional

Su paso por la EEI incluyó experimentos científicos, operaciones médicas y colaboración con cosmonautas rusos. Del compañerismo a la fortaleza emocional, los factores decisivos para superar el aislamiento y los retos del espacio

Récord orbital y desafíos humanos:

Una aldea solo para ellas: así es Umoja, el paraje que revolucionó el papel de la mujer en África

En el corazón de Samburu, un pequeño asentamiento se convirtió en un símbolo de resistencia femenina. Cómo la unión, la iniciativa y el trabajo colectivo pueden transformar costumbres, abrir oportunidades educativas y fortalecer la independencia de niñas y adultas en entornos rurales africanos

Una aldea solo para ellas:

Gatos, hongos y venenos: las amenazas ocultas que casi destruyeron la memoria escrita de la Edad Media

Innovadoras técnicas de conservación, soluciones arriesgadas y la convivencia con animales transformaron la protección de los códices medievales en una tarea diaria, donde cada error, accidente o remedio deja huellas irreversibles, advierte Historia National Geographic

Gatos, hongos y venenos: las

El régimen de Irán incautó un buque extranjero por presunto contrabando en el mar de Omán

El operativo fue realizado por agentes judiciales frente a las costas de Hormuz, en el sur del país. Se trata del segundo caso similar reportado en la semana

El régimen de Irán incautó
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
La niña que se encadenó

La niña que se encadenó para impedir que interrumpan su embarazo, seguirá bajo controles estrictos debido al riesgo

¿Cuáles son las complicaciones de la influenza H3N2 y a qué personas les afecta más?

Situación actual de los embalses en España HOY 13 de diciembre

Resultados Lotería de Santander viernes 12 de diciembre de 2025: números ganadores del último sorteo

FGJCDMX ofrece recompensa para localizar a Xin Wang, acusado de feminicidio

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

China insta a "profundizar" los intercambios de petróleo y gas con Emiratos Árabes Unidos

Naturgy crea un 'cerebro' para el control remoto de su parque de ciclos combinados en España

Taichung inaugura el Green Museumbrary, el "mayor proyecto cultural" de Taiwán para 2025

Irán incauta un petrolero extranjero con 6 millones de litros de diésel de contrabando

El distanciamiento de un hijo de los dictadores Ortega y Murillo revela fracturas en el régimen de Nicaragua

ENTRETENIMIENTO

Fueron ícono de la música

Fueron ícono de la música pop de los ’80, pero una falla en pleno show los dejó al descubierto: la historia de Milli Vanilli

“El Grinch”: las diferencias más impactantes entre el libro de Dr. Seuss y la película de Jim Carrey

Los secretos incómodos detrás del set de “Santa Cláusula” y el lado poco navideño de Tim Allen

Emily en París temporada 5: estreno en México, fecha, hora y dónde ver los nuevos episodios

50 Cent recuerda su ataque y cómo la pérdida de amigos marcaron su realidad: “Hay tanta gente que conozco que no tuvo la oportunidad de llegar a los cincuenta”