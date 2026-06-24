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Las tecnológicas arrastran al Nasdaq y al S&P 500 en un cierre mixto en Wall Street

El promedio industrial avanzó gracias al retroceso del petróleo, mientras el mercado amplio terminó dividido y Microsoft junto con Oracle lideraron las bajas del sector, pese a que la mayoría de los papeles cerró al alza

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Operadores trabajan en la sala de la Bolsa de Nueva York (NYSE) en la ciudad de Nueva York, EE. UU., 18 de junio de 2026. REUTERS/Jeenah Moon
Operadores trabajan en la sala de la Bolsa de Nueva York (NYSE) en la ciudad de Nueva York, EE. UU., 18 de junio de 2026. REUTERS/Jeenah Moon

Las bolsas de Wall Street cerraron con resultados dispares el miércoles, con el Nasdaq y el S&P 500 a la baja por el peso de las acciones tecnológicas, mientras el Dow Jones avanzó impulsado por la caída del precio del petróleo. El S&P 500 perdió 7,24 puntos (0,1%) hasta las 7.358,22 unidades; el Nasdaq Composite retrocedió 110,40 puntos (0,4%) hasta las 25.476,64 unidades; y el Promedio Industrial Dow Jones subió 182,06 puntos (0,4%) hasta las 51.848,90 unidades.

La jornada repitió el patrón del martes: casi 2 de cada 3 acciones del S&P 500 cerraron en positivo, pero las caídas de los grandes valores tecnológicos arrastraron al índice al terreno negativo. Microsoft fue el mayor lastre individual, con un descenso del 2,3%, mientras que Oracle se desplomó un 4,6%.

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Los analistas llevan semanas advirtiendo que las valoraciones del sector tecnológico podrían haberse extendido en exceso tras liderar las subidas récord de Wall Street durante el año. “La próxima fase del ciclo de inversión en IA está comenzando a chocar con la disciplina del mercado”, escribió Jason Vaillancourt, estratega jefe de carteras de Columbia Threadneedle, en una nota de análisis.

A esa presión se sumó la preocupación por el elevado gasto financiado con deuda de las grandes tecnológicas y la posibilidad de una postura más restrictiva por parte de la Reserva Federal (Fed). El resultado acumulado de esta semana supone una pérdida de más de USD 1 billón en valor de mercado del Nasdaq 100.

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Las acciones de Cerebras Systems se desplomaron tras publicar su primer informe como empresa cotizada, en el que pronosticó que sus márgenes de beneficio anuales caerían. El anuncio de OpenAI de su propio chip de inferencia de desarrollo interno, denominado Jalapeño, agravó la presión sobre el valor.

Las tecnológicas arrastran al Nasdaq y al S&P 500 en un cierre mixto en Wall Street. REUTERS/Brendan McDermid
Las tecnológicas arrastran al Nasdaq y al S&P 500 en un cierre mixto en Wall Street. REUTERS/Brendan McDermid

El precio del crudo continuó su descenso mientras Estados Unidos e Irán negocian un posible fin a su conflicto bélico. El barril de Brent, referencia internacional, cayó un 3,8% hasta los USD 73,87, su nivel más bajo desde el inicio de la guerra; el crudo estadounidense retrocedió un 3,9% hasta los USD 70,34. El presidente Donald Trump señaló que Irán había comunicado a Washington que no se exigirían peajes en el estrecho de Ormuz.

La caída del crudo benefició al sector del transporte aéreo y al turismo, que registraron ganancias. Las petroleras, en cambio, estuvieron entre los mayores perdedores: Exxon Mobil bajó un 2% y Chevron perdió un 2,6%.

Entre los mayores avances de la jornada destacaron las constructoras residenciales, tras la aprobación de legislación favorable al sector. KB Home se disparó un 16,7% y D.R. Horton subió un 6,7%.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro retrocedieron en su mayoría, aliviando parte de la presión sobre la renta variable. El bono a 10 años bajó al 4,40% desde el 4,50% del martes; el de dos años cedió al 4,15% desde el 4,16%. Con todo, los rendimientos siguen elevados respecto a los niveles de principios de año, especialmente el de dos años, que anticipa con mayor fidelidad las decisiones de la Fed.

El oro cayó un 3,4% hasta los USD 4.008,80 la onza. El metal llegó a cotizar brevemente por debajo de los USD 4.000 durante la sesión, un umbral que no había perforado en el cierre desde noviembre, y muy lejos de los más de USD 5.000 que alcanzó a principios de año.

El precio del crudo continuó su descenso mientras Estados Unidos e Irán negocian un posible fin a su conflicto bélico. REUTERS/Brendan McDermid
El precio del crudo continuó su descenso mientras Estados Unidos e Irán negocian un posible fin a su conflicto bélico. REUTERS/Brendan McDermid

La Fed ha señalado que evalúa elevar su tasa de referencia antes de que concluya el año. CME Group prevé al menos una subida de tipos para diciembre. El banco central arrastra la preocupación por una inflación persistente, encarecida durante el año por los aranceles y por el choque energético derivado del conflicto con Irán.

El jueves se publicará el índice de Gastos de Consumo Personal (PCE, por sus siglas en inglés), la medida de precios preferida por la Fed. Los economistas esperan que refleje un alza del 4,1% en mayo, lo que supondría el nivel más alto en tres años. “El PCE del jueves adquirirá mayor relevancia para los mercados, especialmente tras las palabras enfáticas del presidente de la Fed, Kevin Warsh, en la reunión de la semana pasada sobre el deseo del banco central de lograr la estabilidad de precios”, escribió Rick Gardner, director de inversiones de RGA Investments.

Alphabet, matriz de Google, cedió un 0,2%. La compañía sustituirá a Verizon en el Dow Jones el lunes, convirtiéndose en la quinta integrante del grupo conocido como las Siete Magníficas en incorporarse al índice, junto a Apple, Amazon, Microsoft y Nvidia.

(Con información de AP y Reuters)

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