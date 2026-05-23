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Irán amenazó con una respuesta “devastadora” si EEUU reanuda los ataques contra el régimen

El jefe negociador, Mohammad Bagher Ghalibaf, aseguró que Teherán reconstruyó sus fuerzas armadas durante el alto el fuego

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Una nueva era y un nuevo liderazgo: Los generales que gobiernan Irán
Mohammad Bagher Ghalibaf, jefe negociador del régimen de Irán

El jefe negociador del régimen de Irán, Mohammad Bagher Ghalibaf, advirtió este sábado de una respuesta “devastadora” si el presidente estadounidense, Donald Trump, reanuda las hostilidades, afirmando que Teherán reconstruyó sus fuerzas armadas durante el alto el fuego.

Nuestras fuerzas armadas se han reconstruido durante el período de alto el fuego de tal manera que si Trump comete otra insensatez y reinicia la guerra, sin duda será más devastador y amargo para Estados Unidos que el primer día del conflicto”, publicó en redes sociales.

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Ghalibaf hizo esta advertencia tras reunirse en Teherán con el jefe del ejército pakistaní, el mariscal de campo Asim Munir, figura clave en los esfuerzos internacionales para negociar una solución diplomática.

Las declaraciones de Ghalibaf se producen luego de que se supiera que Irán ya reinició parte de su producción de drones durante el alto al fuego de seis semanas que comenzó a principios de abril, una señal de que el país reconstruye con rapidez ciertas capacidades militares degradadas por los ataques de Estados Unidos e Israel, según fuentes familiarizadas con las evaluaciones de inteligencia estadounidense.

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Cuatro fuentes dijeron a CNN que la inteligencia de ese país indica que el ejército iraní se reconstituye a un ritmo mucho mayor al estimado inicialmente.

Drones iraníes exhibidos durante una ceremonia de incorporación de nuevos aparatos a la organización de combate del Ejército iraní en un lugar no revelado de Irán (Ejército iraní/WANA/Cedida a REUTERS)
Drones iraníes exhibidos durante una ceremonia de incorporación de nuevos aparatos a la organización de combate del Ejército iraní en un lugar no revelado de Irán (Ejército iraní/WANA/Cedida a REUTERS)

La reconstrucción de capacidades militares —que incluye la reposición de sitios de misiles, lanzadores y capacidad de producción de sistemas de armas destruidos durante el conflicto— implica que Irán sigue siendo una amenaza para los aliados regionales si Trump retoma la campaña de bombardeos, según las cuatro fuentes. Esto también pone en duda los argumentos sobre el alcance real del daño que los ataques infligieron a largo plazo al poderío militar iraní.

Si bien el tiempo necesario para reanudar la producción varía según el tipo de componente, algunas estimaciones de inteligencia estadounidense indican que Irán podría reconstituir por completo su capacidad de ataque con drones en tan solo seis meses, según un funcionario estadounidense que habló con CNN.

“Los iraníes han superado todos los plazos que la Inteligencia había establecido para la reconstitución“, dijo ese funcionario.

Los ataques con drones generan especial preocupación entre los aliados regionales. Si se reanudan las hostilidades, Irán podría compensar su capacidad de producción de misiles —significativamente degradada— con un mayor número de lanzamientos de drones contra Israel y los países del Golfo, que están al alcance de ambos sistemas de armas.

Trump amenazó en reiteradas ocasiones con retomar las operaciones militares contra Irán si ambos países no llegan a un acuerdo para poner fin a la guerra, y el martes pasado afirmó públicamente que estuvo a una hora de reanudar los bombardeos, lo que convierte estas capacidades militares en un factor con posibilidad real de activarse.

Un dron explosivo iraní (Foto AP/Efrem Lukatsky/Archivo)
Un dron explosivo iraní (Foto AP/Efrem Lukatsky/Archivo)

Irán logró reconstruirse más rápido de lo previsto por una combinación de factores: el apoyo que recibe de Rusia y China, y el hecho de que Estados Unidos e Israel no causaron tanto daño como esperaban, según una de las fuentes. China, por ejemplo, continuó proveyendo a Irán de componentes utilizables para fabricar misiles durante el conflicto, aunque ese flujo probablemente se redujo por el bloqueo estadounidense en curso, según dos fuentes familiarizadas con las evaluaciones de inteligencia.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, declaró la semana pasada a CBS que China entrega a Irán “componentes para la fabricación de misiles”, aunque no ofreció más detalles. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Guo Jiakun, negó la acusación en una conferencia de prensa y la calificó de “carente de fundamento”.

Irán mantiene además capacidad de misiles balísticos, de ataque con drones y de defensa antiaérea pese al daño causado por los ataques, según evaluaciones recientes de inteligencia estadounidense. Esto significa que la rápida reconstrucción de la capacidad productiva militar no parte de cero.

Un portavoz del Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) declinó hacer comentarios, con el argumento de que el mando no discute asuntos de inteligencia.

En tanto, el vocero principal del Pentágono, Sean Parnell, señaló en un comunicado que “el ejército de Estados Unidos es el más poderoso del mundo y cuenta con todo lo necesario para actuar en el momento y lugar que el presidente decida”.

“Hemos ejecutado múltiples operaciones exitosas en todos los comandos de combate, al tiempo que garantizamos que las Fuerzas Armadas poseen un arsenal profundo de capacidades para proteger a nuestro pueblo y nuestros intereses”, agregó Parnell.

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