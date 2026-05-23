Donald Trump canceló el viaje para ir a la boda de su hijo en medio de la incertidumbre por la guerra en Medio Oriente

Donald Trump canceló su asistencia a la boda de su hijo Donald Trump Jr. en las islas Bahamas e interrumpió un viaje de fin de semana a Nueva Jersey para permanecer en la Casa Blanca, según informó el propio mandatario este viernes a través de su red Truth Social, alegando “circunstancias relacionadas con el gobierno”.

“Aunque tenía muchas ganas de estar con mi hijo, Don Jr., y el miembro más reciente de la familia Trump, su futura esposa Bettina, circunstancias relacionadas con el gobierno, y mi amor por los Estados Unidos de América, no me permiten hacerlo”, escribió Trump. “Creo que es importante que permanezca en Washington, en la Casa Blanca, durante este período tan importante”, agregó, sin precisar las razones concretas de la decisión.

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El enlace une a Donald Trump Jr. con Bettina Anderson en lo que el presidente describió como “un pequeño y privado evento”. Se trata del segundo matrimonio de Trump Jr., quien tiene cinco hijos con su primera esposa, Vanessa Trump, de quien se divorció en 2018.

La decisión se conoció un día después de que Trump adelantara en la Oficina Oval que la situación con Irán complicaba sus planes. “Tengo una cosa llamada Irán, y otras cosas”, declaró el jueves ante periodistas, según recogieron varios medios. En tono irónico, añadió: “Si voy, me matan. Si no voy, me matan. Por las noticias falsas, claro”.

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La agenda presidencial fue modificada para incluir su regreso a Washington tras un mitin en Suffern, Nueva York, cancelando el traslado previsto a su club de golf en Bedminster, Nueva Jersey. El cronograma oficial del sábado y el domingo lista únicamente “tiempo ejecutivo” en la Casa Blanca, sin detallar compromisos específicos.

President Donald Trump speaks to reporters after arriving at the White House on Marine One in Washington, May 15, 2026. The president has sought to force Iran to accept his terms on its nuclear program or else face renewed war. An emboldened Iran has rebuffed Trump’s demands. (Haiyun Jiang/The New York Times)

El cambio de planes coincide con una fase que las propias fuentes describen como decisiva en las negociaciones entre Washington y Teherán. Irán examina una nueva propuesta estadounidense mientras el jefe de las Fuerzas Armadas de Pakistán, país que actúa como mediador, viajó a Teherán para acercar posiciones. El objetivo declarado de las conversaciones es poner fin a la guerra y reabrir el estrecho de Ormuz.

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En el mitin de Suffern, Trump aseguró ante sus simpatizantes que Irán “nunca tendrá un arma nuclear” y que el conflicto “se resolverá pronto”. El presidente aludió a la operación “Furia Épica”, lanzada el pasado 28 de febrero, como garantía de que Teherán no alcanzará capacidad nuclear. “No tendrán nunca un arma nuclear, y lo saben”, reiteró.

Al mismo tiempo, la administración Trump ha endurecido su postura frente a Cuba. Esta semana presentó formalmente cargos contra el expresidente cubano Raúl Castro por el derribo de avionetas civiles en 1996, y el ejército estadounidense desplegó un portaaviones con su escolta de buques de guerra en el Caribe. Trump lleva semanas amenazando con una posible intervención militar en la isla, sobre la que también mantiene un bloqueo petrolero.

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En el plano familiar, Vanessa Trump anunció el jueves a través de su cuenta de Instagram que le fue diagnosticado cáncer de mama.