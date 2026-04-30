Miguel Uribe Londoño señala a Álvaro Uribe tras su salida del Centro Democrático: “me hicieron trampa, me engañaron y me manipularon”

En entrevista con Red+ Noticias, el candidato presidencial Miguel Uribe Londoño aseguró que su salida del Centro Democrático no fue una decisión voluntaria ni transparente, sino el resultado de un proceso que califica como “trampa, engaño y manipulación”, en el que señala directamente al expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Según su relato, dentro del partido enfrentó tensiones internas, cambios reiterados en las reglas de la contienda y episodios de hostigamiento por parte de otros sectores políticos, lo que terminó derivando en su exclusión del proceso de selección de candidatura presidencial. El exsenador también describió este episodio como el quiebre definitivo de una relación política y personal que, según dijo, se remonta a su infancia en Medellín.

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“Siete veces me cambiaron las reglas”

El exsenador afirmó que durante el proceso interno le modificaron las condiciones en múltiples ocasiones, lo que, según él, afectó la transparencia de la contienda. También señaló que, pese a liderar las encuestas internas, fue finalmente apartado mediante un comunicado que calificó como “injusto y humillante”.

“Me expulsaron del proceso sin causa, solo por conversar con Abelardo”, dijo Uribe Londoño, en referencia a una reunión con el también candidato Abelardo de la Espriella.

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Paloma Valencia y María Fernanda Cabal fueron señaladas por Miguel Uribe Londoño como figuras que impulsaron cuestionamientos y tensiones dentro del partido. - crédito Colprensa-Colprensa/Montaje Infobae

Hostigamiento y tensiones dentro del partido

Uribe Londoño describió un ambiente de hostilidad interna en el Centro Democrático, especialmente por parte de las precandidatas Paloma Valencia y María Fernanda Cabal. Según dijo, tanto él como su hijo, Miguel Uribe Turbay, fueron objeto de ataques y cuestionamientos sobre la financiación de eventos y su accionar político.

Recordó que su hijo realizó una reunión multitudinaria en Medellín que recibió amplio respaldo dentro del partido, pero posteriormente surgieron críticas públicas. Entre ellas, señaló cuestionamientos de Paloma Valencia sobre el origen de los recursos.

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“Miguel fue hostigado y nunca recibió defensa de Uribe”, sostuvo el exsenador.

Ruptura de una relación de décadas con Álvaro Uribe

Durante la entrevista, Uribe Londoño recordó su vínculo de larga data con Álvaro Uribe Vélez, el cual comenzó en la infancia y se fortaleció en distintos momentos políticos. Señaló que incluso apoyó la fundación del Centro Democrático y mantuvo una relación cercana durante años.

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Sin embargo, afirmó que la reciente crisis interna terminó por romper ese lazo: “Esa relación se acabó”, dijo, aunque dejó abierta la posibilidad de diálogo en el futuro si el expresidente lo busca.

El candidato añadió que el manejo del proceso afectó directamente su reputación: “Me pisotearon mi reputación. Eso no tiene perdón”.

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Miguel Uribe Londoño y Álvaro Uribe Vélez mantuvieron una relación política y personal cercana, que terminó deteriorándose tras la salida de Londoño del Centro Democrático. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Cuestionamientos al proceso interno de selección

Uribe Londoño también aseguró que el proceso de selección del candidato presidencial estuvo marcado por irregularidades, entre ellas cambios en las reglas, diferencias en las encuestadoras y falta de transparencia en la auditoría.

Según explicó, pidió que las encuestas fueran audibles, públicas y verificables, pero sus solicitudes no fueron aceptadas. En su versión, algunas condiciones favorecían a otras candidatas dentro del proceso.

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“Él quería a su Paloma y me utilizó como contención”, afirmó, en referencia a la presunta preferencia de Álvaro Uribe Vélez por Paloma Valencia.

Postura electoral: rechazo a Paloma Valencia

Consultado sobre una eventual segunda vuelta, Uribe Londoño fue enfático al señalar que no apoyaría a Paloma Valencia, a quien cuestionó por su capacidad de liderazgo.

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“No deseo apoyarla porque no tiene la capacidad para ser presidente”, afirmó, aunque dijo que podría considerar un respaldo a Abelardo de la Espriella.

El exsenador insistió en la necesidad de una política más incluyente, enfocada en los problemas reales del país y alejada de disputas personales.

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Paloma Valencia fue una de las principales críticas de Miguel Uribe Londoño durante el proceso interno del Centro Democrático. - crédito Europa Press

Llamado a la realidad económica del país

En su intervención, Uribe Londoño advirtió que cerca del 95% de los colombianos no tiene capacidad de ahorro, lo que evidencia, según él, la gravedad de la situación económica.

Señaló que la política debe centrarse en mejorar las condiciones de vida, fortalecer la seguridad y reducir las divisiones internas.