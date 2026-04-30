Colombia

TransmiApp estrena planeador de viajes en tiempo real y promete reducir tiempos y transbordos en Bogotá

La actualización de la aplicación oficial de TransMilenio incorpora un nuevo planeador de viajes, información en tiempo real y opciones más eficientes para mejorar la movilidad de los usuarios en la capital

Guardar
Con esta apuesta se espera reducir los tiempos de desplazamiento en el sistema de transporte público en Bogotá
Con esta apuesta se espera reducir los tiempos de desplazamiento en el sistema de transporte público en Bogotá (TransMilenio )

La aplicación oficial de TransMilenio fue renovada para mejorar la planeación de viajes en Bogotá, incorporando nuevas herramientas que permiten a los usuarios conocer rutas, tiempos y alternativas de desplazamiento con mayor precisión. La actualización busca optimizar la experiencia de quienes utilizan diariamente el sistema de transporte público en la ciudad.

El rediseño introduce un planeador de viajes con información en tiempo real, lo que facilita tomar decisiones antes y durante el recorrido. Según se explicó, la herramienta permite consultar la ubicación de los buses, identificar paraderos cercanos y elegir rutas según variables como tiempo, costo o número de transbordos, citado por Revista Semana.

PUBLICIDAD

- crédito Transmilenio / X
- crédito Transmilenio / X

La nueva versión fue desarrollada mediante un trabajo conjunto entre TransMilenio S.A. y un aliado tecnológico, con el objetivo de ofrecer una experiencia más intuitiva y funcional para los usuarios. Además, permite planificar trayectos con anticipación, lo que contribuye a reducir tiempos de espera y mejorar la organización de los desplazamientos diarios.

“La principal novedad es un planeador de viajes que permite elegir la mejor ruta para ahorrar tiempo, reducir transbordos o caminata”, aseguró María Fernanda Ortiz, gerente general de TransMilenio, citado por Revista Semana. La funcionaria destacó que esta herramienta ya se utiliza en otras ciudades del mundo y busca elevar la calidad del servicio en Bogotá.

PUBLICIDAD

La aplicación cuenta con una base significativa de usuarios. De acuerdo con los datos entregados, más de 1,6 millones de personas la utilizan mensualmente, mientras que supera los 2 millones de instalaciones en dispositivos móviles. En el último mes, se registraron más de 17.800 nuevas descargas, lo que refleja un crecimiento sostenido en su uso.

Entre las funciones disponibles, los ciudadanos pueden consultar rutas troncales y zonales, conocer horarios, ubicar estaciones cercanas y recibir indicaciones paso a paso para llegar a su destino. También es posible visualizar distintas alternativas de viaje según las preferencias del usuario.

Bus del SITP - crédito TransMilenio
Bus del SITP - crédito TransMilenio

Otra de las mejoras relevantes es la posibilidad de seleccionar la fecha y hora de salida, lo que permite obtener recomendaciones ajustadas a las condiciones reales del sistema. Esta funcionalidad busca ofrecer una planificación más precisa y adaptada a las necesidades de cada pasajero.

La aplicación también incorpora herramientas adicionales relacionadas con el servicio. Entre ellas, se incluye la opción de recargar la tarjeta Tullave mediante PSE, consultar el saldo disponible y acceder a líneas de atención en caso de emergencia.

A esto se suman las notificaciones en tiempo real, que alertan sobre cambios en las rutas, interrupciones o novedades que puedan afectar la movilidad. De esta manera, los usuarios pueden reaccionar de forma inmediata y elegir rutas alternas.

El objetivo de estas actualizaciones es fortalecer la experiencia del usuario dentro del sistema de transporte público, brindando mayor control sobre los desplazamientos y facilitando la toma de decisiones en tiempo real.

Bus articulado de Transmilenio- crédito @TransMilenio / X
Bus articulado de Transmilenio- crédito @TransMilenio / X

La aplicación TransmiApp se mantiene como una herramienta gratuita, disponible para descarga en dispositivos móviles a través de las principales plataformas digitales, con el propósito de ampliar su alcance y mejorar la movilidad urbana en Bogotá.

Temas Relacionados

TransmilenioBogotáAplicación móvilViajes en TransmilenioColombia-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Reabren vía Mosquera–La Mesa tras emergencia: retiran 100% del lodo y anuncian paso controlado

La circulación en el corredor se habilitará de manera gradual y regulada, con reducción de carriles en tramos específicos, control de velocidad y presencia de autoridades de tránsito. Además, habrá monitoreo permanente y posibilidad de cierres temporales si las lluvias aumenta

Reabren vía Mosquera–La Mesa tras emergencia: retiran 100% del lodo y anuncian paso controlado

Retenes ilegales en Colombia: así puede identificarlos y evitar estafas en carretera

Conductores deben conocer las señales que diferencian un puesto de control legal de uno fraudulento, especialmente en temporadas de alto flujo vehicular

Retenes ilegales en Colombia: así puede identificarlos y evitar estafas en carretera

Cómo Abelardo de la Espriella construyó su fortuna entre empresas, bienes y controversias

El patrimonio de Abelardo de la Espriella se ha convertido en tema de interés por su crecimiento empresarial, inversiones en distintos sectores y cuestionamientos sobre el origen de algunos recursos

Cómo Abelardo de la Espriella construyó su fortuna entre empresas, bienes y controversias

“Es un alivio parcial, no definitivo”: AmCham sobre suspensión del impuesto al patrimonio

La suspensión de la segunda cuota del impuesto al patrimonio genera alivio temporal para algunas entidades, mientras persisten dudas jurídicas y se espera un fallo definitivo de la Corte Constitucional

“Es un alivio parcial, no definitivo”: AmCham sobre suspensión del impuesto al patrimonio

Letrero “NO PDA” en carros genera alertas por vacío legal en controles de tránsito

El uso del adhesivo “NO PDA” en vehículos en Colombia se ha extendido como una advertencia frente a errores en bases de datos, aunque autoridades insisten en que no tiene validez legal

Letrero “NO PDA” en carros genera alertas por vacío legal en controles de tránsito
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Nuevo impacto de un carro bomba en Cauca: hubo cierre en la vía Panamericana tras ataque explosivo

Nuevo impacto de un carro bomba en Cauca: hubo cierre en la vía Panamericana tras ataque explosivo

Cayó ‘David’ o ‘Mi Pez’, señalado cabecilla de las disidencias que estaría detrás de los atentados terroristas en Cauca y Valle

Gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, anunció millonaria inversión para mejorar la seguridad tras ola de ataques terroristas

Explosiones paralizan el Cauca: pasajeros atrapados en la vía Panamericana se ocultaron en zanjas y alcantarillas

Emergencia en Jamundí: presuntos disidentes incineraron un camión avícola en el puente de Río Claro

ENTRETENIMIENTO

“Amigas del corazón”: Laura Esquivel y Brenda Asnicar traen a Bogotá el regreso de Patito Feo

“Amigas del corazón”: Laura Esquivel y Brenda Asnicar traen a Bogotá el regreso de Patito Feo

Maluma es portada de la revista Vogue México y relató cómo rinde tributo a sus raíces en “Loco x Volver”

Sara Corrales anunció con ilusión la compra de su nuevo hogar en México antes de la llegada de su hija

Jhorman Toloza le respondió a Roberto Velásquez por sus señalamientos: “Jack Sparrow de Temu”

Conciertos en Colombia para mayo: los artistas que marcan tendencia antes de terminar abril

Deportes

Rodallega reacciona con molestia tras su cambio en la derrota de Santa Fe ante Platense en Libertadores

Rodallega reacciona con molestia tras su cambio en la derrota de Santa Fe ante Platense en Libertadores

Álvaro Montero, arquero de la selección Colombia, sería comprado por un equipo argentino

Cristian ‘Chicho’ Arango sería baja de Atlético Nacional en la última fecha del fútbol colombiano: esta es la razón

Jorge Carrascal volvería al fútbol europeo: sonó de nuevo para un club histórico de Francia

Philadelphia 76ers vs. Boston Celtics: hora y dónde ver en Colombia el juego 6 de los playoffs de la NBA