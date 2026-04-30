TransmiApp estrena planeador de viajes en tiempo real y promete reducir tiempos y transbordos en Bogotá

Con esta apuesta se espera reducir los tiempos de desplazamiento en el sistema de transporte público en Bogotá (TransMilenio )

La aplicación oficial de TransMilenio fue renovada para mejorar la planeación de viajes en Bogotá, incorporando nuevas herramientas que permiten a los usuarios conocer rutas, tiempos y alternativas de desplazamiento con mayor precisión. La actualización busca optimizar la experiencia de quienes utilizan diariamente el sistema de transporte público en la ciudad.

El rediseño introduce un planeador de viajes con información en tiempo real, lo que facilita tomar decisiones antes y durante el recorrido. Según se explicó, la herramienta permite consultar la ubicación de los buses, identificar paraderos cercanos y elegir rutas según variables como tiempo, costo o número de transbordos, citado por Revista Semana.

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- crédito Transmilenio / X

La nueva versión fue desarrollada mediante un trabajo conjunto entre TransMilenio S.A. y un aliado tecnológico, con el objetivo de ofrecer una experiencia más intuitiva y funcional para los usuarios. Además, permite planificar trayectos con anticipación, lo que contribuye a reducir tiempos de espera y mejorar la organización de los desplazamientos diarios.

“La principal novedad es un planeador de viajes que permite elegir la mejor ruta para ahorrar tiempo, reducir transbordos o caminata”, aseguró María Fernanda Ortiz, gerente general de TransMilenio, citado por Revista Semana. La funcionaria destacó que esta herramienta ya se utiliza en otras ciudades del mundo y busca elevar la calidad del servicio en Bogotá.

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La aplicación cuenta con una base significativa de usuarios. De acuerdo con los datos entregados, más de 1,6 millones de personas la utilizan mensualmente, mientras que supera los 2 millones de instalaciones en dispositivos móviles. En el último mes, se registraron más de 17.800 nuevas descargas, lo que refleja un crecimiento sostenido en su uso.

Entre las funciones disponibles, los ciudadanos pueden consultar rutas troncales y zonales, conocer horarios, ubicar estaciones cercanas y recibir indicaciones paso a paso para llegar a su destino. También es posible visualizar distintas alternativas de viaje según las preferencias del usuario.

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Bus del SITP - crédito TransMilenio

Otra de las mejoras relevantes es la posibilidad de seleccionar la fecha y hora de salida, lo que permite obtener recomendaciones ajustadas a las condiciones reales del sistema. Esta funcionalidad busca ofrecer una planificación más precisa y adaptada a las necesidades de cada pasajero.

La aplicación también incorpora herramientas adicionales relacionadas con el servicio. Entre ellas, se incluye la opción de recargar la tarjeta Tullave mediante PSE, consultar el saldo disponible y acceder a líneas de atención en caso de emergencia.

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A esto se suman las notificaciones en tiempo real, que alertan sobre cambios en las rutas, interrupciones o novedades que puedan afectar la movilidad. De esta manera, los usuarios pueden reaccionar de forma inmediata y elegir rutas alternas.

El objetivo de estas actualizaciones es fortalecer la experiencia del usuario dentro del sistema de transporte público, brindando mayor control sobre los desplazamientos y facilitando la toma de decisiones en tiempo real.

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Bus articulado de Transmilenio- crédito @TransMilenio / X

La aplicación TransmiApp se mantiene como una herramienta gratuita, disponible para descarga en dispositivos móviles a través de las principales plataformas digitales, con el propósito de ampliar su alcance y mejorar la movilidad urbana en Bogotá.