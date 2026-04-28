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Irán convocó a sus ciudadanos en el Reino Unido a “dar la vida en la batalla” y el Gobierno británico citó al embajador

La propaganda de guerra de la sede diplomática persa en Londres incitaba a inscribirse en una campaña nacionalista que el gobierno de Starmer consideró “inapropiada e incendiaria”.

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El Gobierno británico citó al embajador de Irán en Londres tras mensajes incendiarios difundidos en redes sociales. (REUTERS/ARCHIVO)
El Gobierno británico citó al embajador de Irán en Londres tras mensajes incendiarios difundidos en redes sociales. (REUTERS/ARCHIVO)

El Gobierno británico convocó este martes al embajador iraní en Londres, Seyed Ali Mousavi, en respuesta a publicaciones “inaceptables” y comentarios “incendiarios” difundidos por la embajada de Irán en redes sociales. El secretario de Estado británico para Oriente Medio, Hamish Falconer, se reunió con Mousavi y le comunicó que estas acciones y declaraciones eran completamente inaceptables, según informó el Ministerio británico de Exteriores.

Falconer señaló que la embajada iraní en Londres debe cesar cualquier comunicación que pueda interpretarse como incitación a la violencia en el Reino Unido o internacionalmente. La convocatoria se produjo tras la difusión de un mensaje en el canal de Telegram de la embajada iraní el 15 de abril, en el que se hacía un llamamiento a expatriados iraníes dispuestos a “sacrificar sus vidas por la patria”, con especial énfasis en la participación de niños. El texto, recogido por el diario Metro, invitaba a “todos los niños y niñas valientes de Irán” a inscribirse en la campaña, y concluía con la frase: “Demos todos, sin excepción, nuestra vida en la batalla, antes que entregar nuestro país al enemigo”, en referencia a versos del Libro de los Reyes del poeta persa Ferdowsi.

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El secretario de Estado británico para Oriente Medio, Hamish Falconer. (REUTERS/ARCHIVO)
El secretario de Estado británico para Oriente Medio, Hamish Falconer. (REUTERS/ARCHIVO)

Según un informe del Daily Mail, la embajada de Irán en Londres instó a los iraníes residentes en el Reino Unido a inscribirse en el programa “Jan Fada” (“sacrificio de la vida”), lanzado el mes pasado, invitando a quienes deseen defender la tierra de Irán. El mensaje en persa del 15 de abril reiteraba la convocatoria a dar todo, incluso “nuestros cuerpos para que sean asesinados; pues es mejor que entregar nuestro país al enemigo”. El registro se realiza a través de la plataforma consular del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní.

Un portavoz de la embajada iraní afirmó que la iniciativa “no fomenta ninguna forma de hostilidad” y rechazó cualquier interpretación contraria. Analistas citados por el Daily Mail advirtieron que la campaña podría derivar en radicalización en línea y la identificación de simpatizantes del régimen iraní en el Reino Unido. Roger Macmillan, exdirector de seguridad de Iran International, consideró que representa “una amenaza significativa”.

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El estallido de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán incrementa la preocupación por la seguridad en Reino Unido y Chipre. (REUTERS/ARCHIVO)
El estallido de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán incrementa la preocupación por la seguridad en Reino Unido y Chipre. (REUTERS/ARCHIVO)

El Foreign Office advirtió que el Reino Unido seguirá llamando la atención sobre las actividades del “brutal y represivo” régimen iraní en territorio británico, sus ataques contra aliados en el Golfo y la violencia contra el pueblo iraní. Esta es la segunda vez en poco más de un mes que el Reino Unido convoca al embajador iraní; la anterior fue el 4 de marzo, tras el estallido de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán y el ataque con dron a la base británica de Akrotiri, en Chipre.

El primer ministro Keir Starmer anunció la intención de designar al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica como organización terrorista, aunque la legislación aún no ha sido presentada. Scotland Yard no se ha pronunciado sobre el mensaje de la embajada, mientras que se investigan iniciativas similares en Australia.

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