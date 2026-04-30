Agenda de la Feria del Libro 2026: todas las actividades del jueves 30 de abril

Más de cien actividades culturales, talleres, charlas y presentaciones de libros conforman la agenda de la Feria del Libro en la Rural de Palermo para este jueves - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Feria Internacional del Libro de Buenos Aires avanza en su 50° edición en el predio de La Rural, en el barrio de Palermo, y este jueves 30 de abril propone una agenda cargada de actividades para todos los públicos. La feria, que se desarrolla desde el 23 de abril hasta el 11 de mayo, consolida su carácter de cita central para el mundo editorial y cultural, con la participación de destacados autores nacionales e internacionales y propuestas especiales por su aniversario.

Durante la jornada, los visitantes podrán asistir a presentaciones de libros, charlas con escritores, talleres, homenajes y espectáculos, además de recorrer la exposición y aprovechar promociones en la compra de ejemplares. Entre los invitados internacionales figuran J.M. Coetzee y Mo Yan, ambos premios Nobel de Literatura, así como la delegación peruana que participa como país invitado de honor en esta edición.

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La Feria Internacional del Libro de Buenos Aires celebra su 50° edición con una amplia programación para todas las edades el jueves 30 de abril - Europa Press

Toda la programación de la Feria del Libro el 30 de abril

14:00 h

Reactores nucleares: el lugar donde los átomos se rompen y el futuro se construye. ¿Sabes qué pasa adentro de un reactor nuclear? Pequeños átomos se transforman en energía que, además de utilizarse para generar electricidad, se usa en medicina, industria y hasta para explorar el espacio. ¿Y lo mejor? Argentina es uno de los pocos países en el mundo que sabe cómo hacerlo. Vení a descubrir cómo funcionan los reactores, para qué sirven y por qué son clave para el futuro. Spoiler: no es magia, es ciencia y tecnología argentina, y está buenísima.

Organiza: Instituto Balseiro- Centro Atómico Bariloche- CNEA- UNCUYO

Participan: No mencionado

Sala: Zona Explora

Pabellón: Pabellón Amarillo

Radiaciones en la vida cotidiana. ¿Hay radiaciones y radiactividad por todos lados? ¡Vení y descubrilo! Vamos a medir la radiación emitida por un hueso de dinosaurio y una piedra de uranio y, también, ver si algunos alimentos o materiales presentes en la vida cotidiana emiten radiación. Y después de toda esa investigación, esperamos que hayas encontrado la respuesta y además, ¡nuevas preguntas!

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Organiza: Instituto Balseiro- Centro Atómico Bariloche- CNEA- UNCUYO

Participan: No mencionado

Sala: Zona Explora

Pabellón: Pabellón Amarillo

Satélites Argentinos. Descubrí cómo la fibra de carbono se usa en la industria aeroespacial y por qué es clave para construir estructuras ultralivianas y resistentes.

Organiza: Instituto Balseiro- Centro Atómico Bariloche- CNEA- UNCUYO

Participan: No mencionado

Sala: Zona Explora

Pabellón: Pabellón Amarillo

No todo lo que brilla es oro. Vení a conocer nuevos materiales crecidos por plasma y sorprendete con tecnologías que parecen de ciencia ficción.

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Organiza: Instituto Balseiro- Centro Atómico Bariloche- CNEA- UNCUYO

Participan: No mencionado

Sala: Zona Explora

Pabellón: Pabellón Amarillo

No es magia, es física: los secretos de la luz. ¿Qué es la luz? En nuestro stand vas a poder verla en acción. Con experimentos interactivos vamos a explorar cómo la luz viaja, se refleja y se refracta. ¿Por qué un haz de luz cambia de dirección al entrar en el agua? ¿Cuándo ocurre la reflexión total y qué tiene que ver eso con las fibras ópticas? ¿Por qué el cielo es azul y los atardeceres rojizos? También experimentaremos con espejos, láminas polarizadoras y reflectores de distintos colores para descubrir cómo se forman las imágenes y cómo percibimos el color. Fenómenos que observamos todos los días... pero que casi nunca pensamos. Para los más grandes: ¿la luz es una onda o está compuesta por partículas? Vení a experimentar la luz.

Organiza: Instituto Balseiro- Centro Atómico Bariloche- CNEA- UNCUYO

Participan: No mencionado

Sala: Zona Explora

Pabellón: Pabellón Amarillo

Estudiar en el Instituto Balseiro. Diálogo. Acercate a conocer cómo es estudiar en el Instituto Balseiro y trabajar en el Centro Atómico Bariloche. Vas a descubrir que se ofrecen becas para que puedas estudiar Física e Ingeniería en Telecomunicaciones, Mecánica o Nuclear en un centro de prestigio internacional, con excelente proyección laboral.

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Organiza: Instituto Balseiro- Centro Atómico Bariloche- CNEA- UNCUYO

Participan: No mencionado

Sala: Zona Explora

Pabellón: Pabellón Amarillo

Día de tango: Violentango y Orquesta típica Fernández Fierro en la 50° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires.

Organiza: Fundación El Libro

Participan: Violentango y Orquesta típica Fernández Fierro

Sala: Pista Central Exterior

Pabellón: Exterior

14:15 h

Pablo El Juglar. Este unipersonal celebra la tradición oral. El actor narra cómo descubrió historias familiares con sus abuelos y el amor por los libros gracias a sus padres. Con títeres y objetos, resalta valores como compartir, respetar a los adultos y decir no al bullying. Un viaje mágico de raíces y afectos. Dirección: Florencia Chame. De 2 a 9 años.

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Organiza: Fundación El Libro

Participan: Pablo Herrero; Florencia Chame

Sala: Carlos Gorostiza

Pabellón: Pabellón Amarillo

14:30 h

Presentación del libro El diálogo entre los derechos del consumidor y los derechos humanos.

Organiza: Editorial Jusbaires

Participan: Alejandra García, María Rosa Muiños, Patricio Cánepa y Carlos Tambussi

Sala: Alfonsina Storni

Pabellón: Pabellón Blanco

Espectáculo de narración oral, didáctico y lúdico. Abuela Elena y su Ronda Sinfín de Cuentos. Con la música, los títeres y los juegos los niños y niñas desarrollan la creatividad, la imaginación, su sensibilidad y su sociabilidad. De 2 y 12 años.

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Organiza: Fundación El Libro

Participan: Abuela Elena; Yago De Araujo Abirzu; Sebastian Tallone

Sala: Cuenta cuentos - Zona Infantil

Pabellón: Pabellón Amarillo

Aventuras en la Amazonía. Taller de lectura y narración oral. Esta actividad está dirigido a niños y niñas que descubrirán el valor de la libertad y la convivencia en el bosque. A través de la lectura compartida del cuento, la conversación literaria y actividades creativas, los participantes explorarán la importancia de respetar a los animales y cuidar la naturaleza. De 2 a 12 años.

Organiza: Perú, País Invitado de Honor

Participan: Melissa Mendieta (promotora)

Sala: Taller - Zona Infantil

Pabellón: Pabellón Amarillo

J.M. Coetzee, Mo Yan y la delegación peruana destacan entre los invitados internacionales en la Feria del Libro 2026 en Buenos Aires - (Seba Motta - Fundación El Libro)

15:15 h

Cholito en los Andes Mágicos. Adaptación al teatro de títeres de la novela homónima de Óscar Colchado Lucio. De 2 a 12 años.

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Organiza: Perú, País Invitado de Honor

Participan: María Laura Vélez; Martín Molina

Sala: Carlos Gorostiza

Pabellón: Pabellón Amarillo

16:00 h

Paradojas de la satisfacción: capitalismo y subjetividades. Presentación de la revista-libro “ABC La cultura del psicoanálisis”, de Ediciones RSI.

Organiza: Colegio Estudios Analíticos

Participan: María del Rosario Ramírez / Gabriel Levy

Coordina: Ana Santillán

Sala: Alfonsina Storni

Pabellón: Pabellón Blanco

Lanzamiento del libro “El corazón del éxito” de João Kepler. Un libro que combina sabiduría personal y estrategias de negocios.

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Organiza: Del Fondo Editorial

Participan: João Kepler y Marcial Conte Jr.

Coordina: Jessica Gualco

Sala: Adolfo Bioy Casares

Pabellón: Pabellón Blanco

Bienestar, diálogo y transformación personal.

Organiza: Emporio Ediciones

Participan: Soledad Venier y Carolina Vazquez Bendersky

Sala: Domingo Faustino Sarmiento

Pabellón: Pabellón Blanco

Nacionalizar el comercio exterior.

Organiza: Librería Raíces - Editorial Ágora

Participan: Luciano Orellano y Carolina Holzmann

Coordina: Jorge Brega

Sala: Rodolfo Walsh

Pabellón: Pabellón Amarillo

San Martín, la masonería y la conspiración del silencio. Conozca el papel de la masonería en la vida de San Martín y su influencia en la independencia americana. Descubra por qué San Martín juró guardar en secreto su pertenencia a la masonería y cómo este juramento marcó su destino. Documentos, cartas y testimonios inéditos que muestran una versión distinta de la historia oficial.

Organiza: Gran Logia de la Argentina de Libres y Aceptados Masones

Participan: Dr. Enrique Ernesto Vitale

Sala: Ernesto Sabato

Pabellón: Pabellón Azul

Capitán Zanahoria, historias con títeres. Espectáculo unipersonal infantil de títeres con temática de piratas. Las historias se recrean a través de diferentes tipos de títeres, objetos escénicos, canciones, narración y un libro de pop up grande. De 2 a 9 años.

Organiza: Fundación El Libro

Participan: Facundo Gabriel Aranda

Sala: Cuenta cuentos - Zona Infantil

Pabellón: Pabellón Amarillo

Abremente, preguntas y respuestas para aprender y divertirse. Un taller para jugar con preguntas y respuestas para toda la familia junto a Nanucuentos. De 0 a 12 años.

Organiza: Catapulta

Participan: Nanucuentos

Sala: Taller - Zona Infantil

Pabellón: Pabellón Amarillo

Avisale a mi mamá: la dictadura para adolescentes. Ciencia ficción, inteligencia artificial, una monografía escolar y la última dictadura: la novela de Mónica Zwaig mezcla lenguajes para activar nuevas formas de contar el pasado. Publicada por Siglo XXI Editores y el CELS, propone una llegada distinta a las nuevas generaciones. La autora será entrevistada por Mora Caamaño Jara, integrante del colectivo de periodismo joven Buena Data, mientras Juan Pablo Dellacha ilustrará en vivo.

Organiza: Siglo XXI Editores y el CELS

Participan: Mónica Zwaig, Juan Pablo Dellacha y Mora Caamaño Jara

Sala: Zona Futuro

Pabellón: Pabellón Amarillo

El acceso a la Feria del Libro incluye un chequelibro de $12.000 por entrada, canjeable por libros en stands adheridos dentro del evento - (Seba Motta - Fundación El Libro)

17:00 h

Diversa Cartonera (Lima) presenta “Sin tijeras no hay verso”, compilación de autoras lesbianas y bisexuales peruanas. En formato taller, compartirán el proceso del libro y encuadernarán ejemplares en vivo mientras leen textos. Cupos limitados para encuadernar. También se puede participar como oyente.

Organiza: Diversa Cartonera

Participan: Violeta Barrientos, Sophia Gómez, María Gracia Capristán, K. Luy de Aliaga, Estrella Morales, Lorena Ventura, María José Montezuma Jaramillo

Coordina: Diversa Cartonera

Sala: Orgullo y Prejuicio - Espacio de Diversidad Sexual y Cultura

Pabellón: Pabellón Ocre

Thriller metafísico y político para pensar el mundo de hoy. El autor paraguayo, Juan Ramírez Biedermann, presentará su novela “Mango”, publicada en Argentina por Editorial Diotima, en una conversación con Enzo Maqueira. Biedermann es músico, fundador y director del festival Words & Sound: encuentro que articula literatura y música en Asunción, a modo de cruce regional que pasea por los circuitos de producción independiente de Paraguay y Argentina.

Organiza: Editorial Diotima

Participan: Juan Ramírez Biedermann y Enzo Maqueira

Sala: Zona Futuro

Pabellón: Pabellón Amarillo

17:30 h

Diálogo 50 años de Lecturas y Escrituras en Argentina. Mesa III. Cómo se leyó y escribió en el cambio de siglo. La irrupción de nuevas formas y sensibilidades literarias, en los años 90 y la crisis del 2001.

Organiza: Fundación El Libro

Participan: Martín Kohan, Carlos Gamerro, Elsa Drucaroff, Gloria Peirano

Coordina: Patricia Kolesnicov

Sala: Alfonsina Storni

Pabellón: Pabellón Blanco

Presentación de “Póstumo” de Pablo Mariosa, “Donde el viento nos lleve” de Mariano Rodríguez y “Suelta de Globos” de Ezequiel M. Wagner. Suspenso policial y thriller psicológico.

Organiza: Del Fondo Editorial

Participan: Pablo Mariosa, Mariano Rodríguez, Ezequiel M. Wagner

Coordina: Jessica Gualco

Sala: Adolfo Bioy Casares

Pabellón: Pabellón Blanco

Presentación del libro “Una Universidad ‘en salida’”. Celebrando 15 años del legado del papa Francisco.

Organiza: Dirección de Compromiso Social y Extensión de la UCA

Participan: María de la Paz Grebe Noguera, Betiana Velaz y Estefanía Buzzini

Coordina: Juan Cruz Hermida

Sala: Domingo Faustino Sarmiento

Pabellón: Pabellón Blanco

Comunidades cerradas, sujetos replicados. El Japón contemporáneo en Ore-ore de Hoshino Tomoyuki.

Organiza: Embajada del Japón

Participan: Matias Chiappe Ippolito

Sala: Victoria Ocampo

Pabellón: Pabellón Blanco

Borges 40° Años - “Entre Biógrafos”.

Organiza: SADE

Participan: Lucas Adur y Alejandro Vaccaro

Sala: Rodolfo Walsh

Pabellón: Pabellón Amarillo

Clara Obligado presenta “Exilio”. El pasado 24 de marzo recordaremos con tristeza y con reivindicación el 50º aniversario del Golpe de Estado civico-militar en Argentina. Con una cifra próxima a los 30.000 desaparecidos y miles de personas empujadas a un exilio incierto, Argentina vivió uno de sus episodios más duros. En diciembre de 1976 la escritora Clara Obligado cruzó el Atlántico en su exilio español del cual ahora se cumplen cincuenta años. El ilustrador Agustín Comotto fue en las mismas circunstancias, siendo un niño. En ambos casos se iniciaron otras vidas posibles y, simultáneamente, dejaron otras, las propias que pudieron ser y la de desaparecidos en su entorno más cercano. Exilio propone en clave de ficción dar cuenta de todo esa trágica experiencia y de esa extranjería constante que es un exilio. Se convierte así en un testimonio a través de la palabra y la imagen indispensables para entender qué pasó en España el exilio argentino y cómo se construye la condición del exilio y de los exiliados.

Organiza: Fundación El Libro y Acción Cultural Española (AC/E)

Participan: Clara Obligado

Coordina: Silvina Friera

Sala: Alejandra Pizarnik

Pabellón: Pabellón Amarillo

La entrada general cuesta $8.000, pero menores, personas con discapacidad, docentes y estudiantes acceden gratis con acreditación - (Seba Motta - Fundación El Libro)

Acción Masónica en el mundo actual. El desafío de la Masonería en un contexto de cambio global, nuevos paradigmas y valores. El aporte a las nuevas estructuras sociales, y la incorporación de la tecnología en la nueva sociabilidad y construcción de ciudadanía.

Organiza: Gran Logia de la Argentina de Libres y Aceptados Masones

Participan: Ing. Pablo Lázaro, Ing. Gustavo Mollo

Sala: Ernesto Sabato

Pabellón: Pabellón Azul

Más allá de las letras: cómo las neurodivergencias pueden revolucionar la enseñanza para todo el curso y mejorar el clima escolar. ¿La adaptación curricular incluye o excluye? Desde la experiencia de una docente con dislexia, la charla revisa prácticas como la eximición y propone transformar los apoyos en estrategias inclusivas que beneficien a todo el grupo.

Organiza: Editorial Dunken

Participan: Agustina Torok

Sala: Horacio González

Pabellón: Pabellón Ocre

La autora del libro “Donde se esconde el sol”, realizará la narración del cuento, mientras la ilustradora realiza una ilustración en vivo que luego se sorteará entre el público. También se van a sortear dos ejemplares entre los asistentes a la actividad. Para toda la familia. De 9 a 12 años.

Organiza: Bianca Ediciones

Participan: No mencionado

Sala: Cuenta cuentos - Zona Infantil

Pabellón: Pabellón Amarillo

Monstruología. A partir del libro Instrucciones para crear un monstruo, les proponemos a los chicos crear sus propios personajes monstruosos con diferentes materiales artísticos, para que los acompañen a combatir sus miedos. De 5 a 12 años.

Organiza: Papel Limón

Participan: No mencionado

Sala: Taller Zona Infantil

Pabellón: Pabellón Amarillo

18:00 h

Cuentos para leer en el aula: la ESI como herramienta en las escuelas secundarias. El eje de esta charla es establecer vínculos entre la Literatura en la Escuela Secundaria a partir de relatos de diferentes escritorxs argentinxs, muchxs de ellxs también docentes, compilados en la antología “Cuentos para trabajar en el aula”, editado por Editorial Sudestada.

Organiza: Fundación El Libro

Participan: Dolores Reyes, Nina Ferrari, Juan Solá, Walter Lezcano, Natalia Bericat y Guido Chapedi

Coordina: Sudestada

Sala: Zona Explora

Pabellón: Pabellón Amarillo

18:30 h

MUBI presenta “El espejo roto: belleza y body horror”, una charla entre Tamara Tenenbaum, Maia Debowicz y Roberto Chuit Roganovich. ¿Qué pasa cuando el ideal de belleza se vuelve monstruoso? A partir de La hermanastra fea, Tamara Tenenbaum y Maia Debowicz conversan sobre el body horror en el cine como forma de reescribir los cuentos clásicos y cuestionar los mandatos de género. Una mirada sobre cuerpos, obsesiones y transformaciones en diálogo con otras películas y libros del horror contemporáneo.

Organiza: MUBI

Participan: Tamara Tenenbaum, Maia Debowicz y Roberto Chuit Roganovich

Sala: Zona Futuro

Pabellón: Pabellón Amarillo

Romance sáfico y romance lésbico. Similitudes y diferencias. ¿Hablamos de lo mismo cuando hablamos de lo sáfico y lo lésbico? Cómo saber más de estos libros que tienen nuevas propuestas que no siempre se difunden como deben.

Organiza: Fundación El Libro

Participan: Nathalia Tórtora, @Diario.de.letras, Victoria Brizuela, Ash Quintana y Flor Dapiaggi

Coordina: Cris Alemany

Sala: Tribuna Joven

Pabellón: Pabellón Azul

Ciencia, literatura, música y talleres interactivos forman parte de la propuesta para niños, jóvenes y adultos en la jornada del 30 de abril

19:00 h

Diálogo 50 años de Lecturas y Escrituras en Argentina. Mesa IV. Escribir en el siglo de la crisis del libro y la cultura. Autores y lectores ante un ecosistema en transformación.

Organiza: Fundación El Libro

Participan: Claudia Piñeiro, Guillermo Martínez, María Inés Krimer y Jorge Consiglio

Coordina: Patricio Zunini

Sala: Alfonsina Storni

Pabellón: Pabellón Blanco

Presentación del libro “Los números hablan pero a veces mienten”.

Organiza: Galerna

Participan: No mencionado

Sala: Adolfo Bioy Casares

Pabellón: Pabellón Blanco

Crónica latinoamericana: el desafío del relato de no ficción. En un mundo digital, de scrolleo y lecturas rápidas, la no ficción latinoamericana se empecina en textos de largo aliento, con estructuras y herramientas narrativas para hipnotizar al lector. ¿Estrategia demodé o artilugio astuto? El periodista y catedrático colombiano Jorge Cardona Alzate y el periodista y editor peruano Joseph Zárate conversarán al respecto en esta charla, moderada por el periodista argentino Federico Bianchini.

Organiza: Fundación El Libro

Participan: Joseph Zárate (Perú), Jorge Cardona (Colombia)

Coordina: Federico Bianchini (Argentina)

Sala: Domingo Faustino Sarmiento

Pabellón: Pabellón Blanco

Diálogo de Escritoras y Escritores de Argentina. Mesa I. La tierra habla: literatura, memoria y justicia.

Organiza: Fundación El Libro

Participan: Dolores Reyes

Coordina: Fabiana Scherer

Sala: Victoria Ocampo

Pabellón: Pabellón Blanco

Corazón escritor: la autenticidad y vulnerabilidad como motor de creación. Las autoras Daniela Cuppi y Laura Pommorsky conversan con Gisela Benazzo, fundadora de la editorial Papel Limón, sobre la importancia de crear una obra con el corazón en la mano para generar conexiones genuinas con los lectores e inspirar el acto creativo.

Organiza: Calambur Distribuidora

Participan: Gisela Benazzo, Daniela Cuppi y Laura Pommorsky

Coordina: Papel Limón y Calambur Distribuidora

Sala: Rodolfo Walsh

Pabellón: Pabellón Amarillo

Presentación de “Amiga, hablemos de plata”, de Laura Visco. Manual esencial para la independencia financiera de las mujeres.

Organiza: Plaza Regional

Participan: Laura Visco y Victoria Viola

Sala: Alejandra Pizarnik

Pabellón: Pabellón Amarillo

María Oruña presenta “El albatros negro”.

Organiza: Penguin Random House Grupo Editorial

Participan: María Oruña

Sala: Ernesto Sabato

Pabellón: Pabellón Azul

La programación destaca espectáculos de narración oral, homenajes literarios y espacios de debate sobre derechos humanos, diversidad y cultura

¡Celebramos los veinte años de Percy Jackson con juegos y debate! Los libros de Percy Jackson cumplieron veinte años y por eso que te esperamos en esta juntada de semidioses para debatir sobre la saga y todos los mundos de Rick Riordan.

Organiza: Rick Riordan Argentina (@rickriordanarg)

Participan: Anto Romano

Sala: Tulio Halperin Donghi

Pabellón: Pabellón Azul

Presentación del libro “Pequeño Tratado sobre Arte y Magia” de la curadora y Dra en artes española Claudia Rodríguez- Ponga Linares. Su obra explora el vínculo entre creación artística y pensamiento mágico: investiga la naturaleza de la práctica artística, entendida no solo como actividad estética, sino como práctica espiritual capaz de disputar sentidos e intervenir activa y políticamente en el mundo tangible.

Organiza: Autoras en Tienda - TYPEO

Participan: Natalia Ortiz Maldonado, Claudia Rodríguez- Ponga Linares

Coordina: Julia Laurent, Luz Rodríguez

Sala: Horacio González

Pabellón: Pabellón Ocre

El escritor, Investigador, conferencista y psicoanalista José Luis Parise presentará el nuevo Libro “Cervantes Y Borges Esotéricos. Iniciación para todos”.

Organiza: Gárgola ediciones

Participan: José Luis Parise

Coordina: Ernesto Damián Chiappella

Sala: José Hernández

Pabellón: Pabellón Rojo

Memoria travesti trans en dictadura. A 50 años del golpe de Estado, integrantes del Archivo de la Memoria Trans conversan sobre las experiencias travestis y trans durante la última dictadura en Argentina: persecución, violencia y formas de resistencia. Un espacio para escuchar sus historias y recuperar una memoria compartida.

Organiza: Fundación El Libro

Participan: Integrantes del Archivo de la Memoria Trans

Sala: Orgullo y Prejuicio - Espacio de Diversidad Sexual y Cultura

Pabellón: Pabellón Ocre

Las aventuras de Lobo. Nanu te invita a disfrutar el mundo de los Cuentos de Lobo, jugar junto a ella y hacer una actividad plástica. De 2 a 9 años.

Organiza: Librum

Participan: Nanucuentos

Sala: Taller - Zona Infantil

Pabellón: Pabellón Amarillo

Partidas de Ajedrez, para todos los niveles, principiantes, intermedios y expertos.

Organiza: Círculo de Ajedrez Torre Blanca

Participan: No mencionado

Sala: Zona Explora

Pabellón: Pabellón Amarillo

19:30 h

2 neuronas. Podcast en vivo: El podcast siempre se hace en privado, en silencio, como una ceremonia. Pero en la Tribuna se hace en vivo, con muchas voces, muchas risas y las ocurrencias de estas dos reconocidas creadoras de contenido.

Organiza: Fundación El Libro

Participan: Sol Chiara y Malena Hehn

Coordina: Cris Alemany

Sala: Tribuna Joven

Pabellón: Pabellón Azul

Poner el cuerpo en la enseñanza con esa plaga de polleras: escritoras pioneras en el aula. La mayoría de las escritoras que conforman la colección “Esa plaga de polleras”, publicada por Eudem, fueron maestras y se preocuparon especialmente por la educación de niños, niñas y mujeres. En esta actividad proponemos interrogarnos sobre nuestro rol docente, recreando lecturas performáticas e intervenciones lúdicas, a partir de los textos de estas pioneras, entre las que destacamos a Juana Manso, Gabriela Mistral, Rosa Guerra y Alfonsina Storni.

Organiza: Fundación El Libro

Participan: Milena Bracciale

Coordina: EUDEM

Sala: Zona Explora

Pabellón: Pabellón Amarillo

Las actividades y horarios detallados de la Feria del Libro pueden consultarse y actualizarse en tiempo real en su sitio web oficial, optimizando la experiencia de los visitantes

20:00 h

Homenaje a Jorge Luis Borges.

Organiza: Penguin Random House Grupo Editorial

Participan: No mencionado

Sala: Julio Cortázar

Pabellón: Pabellón Amarillo

¿Todo es nota? Escribir sobre música en los medios. Tsunami de contenidos en redes, todos iguales y muy pocos con pretensión de profundidad. ¿Qué pasa con la escritura en tiempos de algoritmos y dopamina? Periodistas del portal ESTO ES NOTA debaten sobre el presente y futuro del periodismo musical. Proyección de video con fotos publicadas por nuestros reporteros, muestra de coberturas y notas realizadas. Cierre musical: Antonella Restucci.

Organiza: Fundación El Libro

Participan: Facundo Arroyo, Cecilia Díaz, Pablo Díaz Marenghi

Coordina: Lala Toutonian

Sala: Zona Futuro

Pabellón: Pabellón Amarillo

20:30 h

Fabiana Daversa presenta su libro “Mundo runa - Alfabeto vivo”.

Organiza: Editorial Kier

Participan: Fabiana Daversa, Eduardo Callaey

Sala: Adolfo Bioy Casares

Pabellón: Pabellón Blanco

Presentación del libro “Constelaciones Familiares con Cartas Asociativas”.

Organiza: Ediciones Continente

Participan: Marcelo Ducret

Coordina: Andrés Gurbanov

Sala: Domingo Faustino Sarmiento

Pabellón: Pabellón Blanco

Mujeres y poder: desafiando los sesgos de género. Esta conversación propone reflexionar sobre los sesgos explícitos e implícitos, las barreras estructurales y las tensiones actuales que atraviesan el liderazgo femenino.

Organiza: CAF - Banco de desarrollo de América Latina y el Caribe

Participan: Christian Asinelli, Florencia Freijo, Carolina Barone

Coordina: Susana Edjang

Sala: Carlos Gorostiza

Pabellón: Pabellón Amarillo

Presentación del libro “El linaje”, de Trinidad Rodríguez Lombardi. Una historia donde la magia ancestral se entrelaza con pasiones, luchas y amores imposibles.

Organiza: Editorial Vanadis

Participan: Trinidad Rodríguez Lombardi

Coordina: Natalia Hatt

Sala: Alejandra Pizarnik

Pabellón: Pabellón Amarillo

Presentación de “Coronados de odio”, de Fernando Borroni.

Organiza: Marea Editorial

Participan: Fernando Borroni y Nacho Levy

Coordina: Constanza Brunet

Sala: Tulio Halperin Donghi

Pabellón: Pabellón Azul

Re-Fulgor de la palabra Chaqueña. El Día del Chaco se propone como un espacio de encuentro y experiencia compartida, donde el territorio, la palabra y la cultura dialogan para expresar una identidad viva, diversa y en permanente construcción.

Organiza: Instituto de Cultura de la Provincia del Chaco

Participan: Autoridades del Instituto de Cultura del Chaco, artistas y autores chaqueños, invitados

Coordina: Luisella Manzone y Marcelo Nieto

Sala: Horacio González

Pabellón: Pabellón Ocre

La 50ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires presenta su edición aniversario en La Rural, destacando a J.M. Coetzee, Mo Yan y Perú como país homenajeado, prometiendo una experiencia cultural vibrante para todos los lectores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El valor de las entradas y cómo comprarlas

El jueves 30 de abril, el valor de la entrada general es de $8.000. Los tickets pueden adquirirse en las boleterías del predio de La Rural o mediante compra anticipada en el sitio web oficial de la feria. Cada entrada incluye un “chequelibro” de $12.000, que puede canjearse por libros en los stands de librerías adheridas, permitiendo que el acceso se transforme en una inversión directa en la compra de títulos. Las editoriales también ofrecen vales y descuentos adicionales con cada compra dentro del predio.

La organización, a cargo de la Fundación El Libro, remarcó que la política de precios prioriza la accesibilidad y la posibilidad de que nuevos públicos puedan participar de la feria, especialmente en jornadas con programación intensa como la del 30 de abril.

Quiénes tienen descuentos

El ingreso es gratuito todos los días para menores de 12 años acompañados por un adulto, personas con discapacidad junto a un acompañante que presenten certificado, docentes de todos los niveles (con recibo de sueldo o comprobante) y titulares del Pase Cultural del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Además, de lunes a viernes —excepto feriados—, estudiantes, jubilados y pensionados pueden acceder sin costo presentando la documentación correspondiente, así como las visitas escolares previamente autorizadas.

El sistema de beneficios también contempla promociones especiales para grupos y la posibilidad de acceder a espectáculos y actividades sin costo adicional con la entrada general.

Horarios

El jueves 30 de abril, la Feria del Libro abrirá al público de 14 a 22 horas en el predio de La Rural de Palermo. Durante esta franja, los visitantes podrán participar de las actividades incluidas en la programación oficial: presentaciones de libros, mesas redondas, talleres, homenajes y propuestas interactivas. La agenda completa, con horarios y detalles de cada evento, puede consultarse en el sitio web oficial de la feria, que se actualiza a diario para reflejar las novedades y cambios en la grilla.

La jornada del jueves se destaca por la diversidad de propuestas y la posibilidad de interactuar con autores, editores y referentes de la literatura argentina e internacional, consolidando a la Feria del Libro como un espacio de referencia para el encuentro y la promoción cultural.