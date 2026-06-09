Zelensky aseguró que la guerra en Ucrania entró en un punto de inflexión y que Rusia está “perdiendo la iniciativa”

Volodimir Zelensky afirmó que la guerra en Ucrania atraviesa un punto de inflexión y sostuvo que Rusia pierde la iniciativa cada día.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, afirmó que la guerra en Ucrania atraviesa un punto de inflexión. Durante una entrevista concedida a The Guardia en Londres, Zelensky consideró que, aunque no puede decirse que Moscú esté perdiendo el conflicto, sí están “perdiendo la iniciativa cada día”. El mandatario describió que el panorama militar es el más favorable para Kiev en dos años y medio, atribuyendo este giro a una serie de ataques con drones ucranianos que han alcanzado infraestructura clave en San Petersburgo y Crimea, lo que ha provocado incendios y desabastecimiento de combustible en la península ocupada por Rusia desde 2014.

En la última semana, Ucrania intensificó el uso de drones de largo alcance, impactando terminales petroleras y rutas logísticas rusas. Según Zelensky, la contraofensiva ha frenado casi por completo el avance de las tropas rusas en el este. El presidente detalló que el Kremlin estaría perdiendo más de 30.000 soldados al mes, con entre 23.000 y 24.000 bajas fatales y el resto heridos de gravedad, aunque admitió que la cifra real podría ser aún mayor. Ucrania también ha sufrido pérdidas, pero en menor escala.

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Ataques aéreos rusos y situación humanitaria

Rusia ha intensificado los ataques aéreos sobre ciudades ucranianas, con el objetivo de “aterrorizar a la población civil”, según Zelensky. Un reciente ataque incluyó el lanzamiento de 73 misiles y 656 drones en un solo día, causando 18 muertes en Kyiv y Dnipro, entre ellas la de un niño de tres años que quedó atrapado bajo los escombros de un edificio. Autoridades ucranianas han denunciado el uso deliberado de municiones de racimo en zonas urbanas densamente pobladas.

Durante una visita a Lomdres, el mandatario sostuvo que las fuerzas rusas pierden impulso a diario y que el escenario militar resulta el más favorable para Kiev en dos años y medio

La ofensiva rusa, aunque estancada en el terreno, continúa generando destrucción y víctimas civiles. El mandatario ucraniano subrayó al medio británico que la guerra persiste y que el sufrimiento de la población no ha disminuido, pese a los reveses militares del Kremlin.

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Negociaciones, aislamiento ruso y relaciones internacionales

La semana pasada, Zelensky envió una carta abierta al presidente ruso, Vladimir Putin, proponiendo un encuentro para buscar una salida al conflicto. Putin rechazó la oferta durante el foro económico de San Petersburgo, calificando la misiva de “grosera” y reiterando sus demandas territoriales sobre Donbás y dos provincias del sur de Ucrania. El mandatario ruso insistió en que sus fuerzas avanzan en todos los frentes, una postura que, según Zelensky, se basa en la desinformación y la manipulación de la opinión pública rusa.

En el escenario internacional, Rusia ha sufrido reveses políticos recientes, como la derrota electoral de su principal aliado en Europa, Viktor Orbán en Hungría, y el fracaso de candidaturas pro-Kremlin en Moldavia y Armenia. Zelensky aseveró que “Rusia está perdiendo influencia en distintos países, incluso en Azerbaiyán. Están aislados en Europa y también respecto a Estados Unidos. Están solos”.

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Relaciones con Estados Unidos y Europa

En diálogo con el Guardian, Zelensky reconoció el respaldo de la sociedad estadounidense, aunque lamentó la reducción del apoyo militar tras el inicio de la guerra entre Estados Unidos e Irán. El presidente ucraniano expresó que Kiev nunca recibió el mismo nivel de ayuda que los aliados estadounidenses en el Golfo y en Israel, y resaltó la importancia de los misiles Patriot estadounidenses para la defensa antiaérea de su país. Destacó que el sistema Patriot es el único capaz de interceptar misiles balísticos rusos, un recurso que Ucrania aún carece en cantidad suficiente.

Rusia intensificó los ataques aéreos sobre ciudades ucranianas con 73 misiles y 656 drones en un día, con 18 muertos en Kyiv y Dnipro. (REUTERS/Stringer)

El mandatario se reunió recientemente en Londres con el primer ministro británico, Keir Starmer, el canciller alemán Friedrich Merz y el presidente francés Emmanuel Macron. Durante el encuentro, pidió a sus aliados europeos apoyo financiero y tecnológico para fortalecer las capacidades de defensa de Ucrania, incluida la conversión de su ejército en una fuerza profesional bajo contrato.

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Innovación en drones y colaboración con Occidente

Desde 2022, Ucrania ha avanzado en la producción y desarrollo de drones militares, ofreciendo su experiencia a países occidentales interesados en contramedidas frente a drones iraníes. Zelensky afirmó que el Reino Unido y la OTAN están especialmente interesados en los conocimientos adquiridos por Ucrania en materia de guerra con drones, calificando esta información como “invaluable”.

Vladimir Putin rechazó la propuesta de encuentro enviada por Zelensky y reiteró sus demandas territoriales sobre Donbás y provincias del sur de Ucrania. (REUTERS/ARCHIVO)

Los ataques ucranianos con drones de largo y medio alcance han debilitado infraestructuras militares y energéticas en Crimea y el sur ocupado. Zelensky considera que estos ataques buscan “hacer sentir a la sociedad rusa el impacto real de la guerra”, contribuyendo a que reconozcan la gravedad del conflicto.

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En mayo, el oligarca ruso Roman Abramovich viajó en secreto a Kiev para dialogar con Zelensky. El presidente ucraniano aseguró que no cederá el Donbás, rechazando las exigencias de Moscú. Según Zelensky, existen divisiones en el entorno de Putin entre quienes desean continuar la guerra y quienes reconocen la grave situación económica de Rusia, que, a su juicio, está al borde del colapso.

Finalmente, Zelensky relató su buena relación con el rey Carlos III del Reino Unido, a quien desea invitar a Kiev. El presidente indicó que la monarquía británica ha instado a Estados Unidos a mantener el respaldo a Ucrania y expresó su deseo de recibir al monarca en la capital ucraniana este año, si las condiciones de seguridad lo permiten.

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