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Trump aseguró que las negociaciones con Irán para alcanzar un acuerdo de paz en Medio Oriente entraron en su “fase final”

El mandatario estadounidense afirmó que “será un acuerdo muy bueno” y estimó que podrían registrarse avances en “dos o tres días”, al tiempo que sostuvo que el bloqueo en el estrecho de Ormuz continúa plenamente vigente

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con los medios de comunicación tras asistir al tercer partido de las finales de la NBA, en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy de Nueva York, EEUU (REUTERS/Nathan Howard)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con los medios de comunicación tras asistir al tercer partido de las finales de la NBA, en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy de Nueva York, EEUU (REUTERS/Nathan Howard)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este martes que las negociaciones para alcanzar un acuerdo de paz en Medio Oriente atraviesan sus etapas decisivas, después de que Irán e Israel detuvieran una nueva escalada de hostilidades que amenazó con reactivar el conflicto que ambas partes mantienen desde hace meses.

Irán e Israel iban y venían y ahora ambos acordaron a través de mí detenerse y estamos en la fase final de lo que será un acuerdo muy, muy bueno”, declaró Trump ante periodistas a su regreso de un partido de las Finales de la NBA. Consultado sobre los plazos para concretar el entendimiento, respondió que tomaría “dos o tres días”.

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Las declaraciones del mandatario estadounidense llegaron en medio de un escenario de alta fragilidad. Aunque rige un alto el fuego desde el 8 de abril, las negociaciones diplomáticas enfrentan obstáculos y en los últimos días ambas partes intercambiaron ataques. Teherán insiste en que cualquier acuerdo debe incluir la situación en Líbano, donde Israel mantiene operaciones militares contra el grupo terrorista Hezbollah, aliado de Irán.

El domingo, Irán lanzó misiles contra territorio israelí, lo que provocó una respuesta militar de Israel pese a los llamados de Washington para evitar una nueva escalada. Posteriormente, las autoridades del régimen iraní lanzaron otra andanada antes de anunciar el cese de sus operaciones militares. Horas más tarde, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, sostuvo que “el fuego en ese frente está contenido”.

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Sin embargo, las advertencias cruzadas continuaron. El gobierno iraní declaró el lunes que volverá a atacar si Israel persiste con sus operaciones en Líbano. Netanyahu respondió que si Irán “comete el error de reanudar los ataques contra nosotros, responderemos con toda nuestra fuerza”.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, sostuvo que “el fuego en ese frente está contenido” (REUTERS)
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, sostuvo que “el fuego en ese frente está contenido” (REUTERS)

Por su parte, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, afirmó que la campaña militar en Líbano continuará y señaló que Israel atacará los suburbios del sur de Beirut, bastión de Hezbollah, en respuesta a cualquier ataque del grupo contra el norte israelí.

Trump también incrementó la presión sobre el gobierno israelí. Horas antes de sus declaraciones, pidió a las partes que dejaran de “disparar” y sostuvo que las negociaciones finales” continuarían “siempre que la ignorancia o la estupidez no se interpongan en el camino”.

Netanyahu defendió la posición israelí y afirmó en un mensaje televisado que comunicó a Trump que “Israel tiene pleno derecho a la autodefensa y lo estamos ejerciendo según sea necesario”.

Según el sitio Axios, Israel preparaba una ofensiva de gran escala contra Irán antes de que Trump llamara personalmente a Netanyahu para pedirle que desistiera. El mandatario estadounidense relató esa conversación al medio. “Le dije: ‘Bibi, será mejor que tengas cuidado o muy pronto estarás por tu cuenta’”.

El vicepresidente estadounidense, JD Vance, también reconoció diferencias entre Washington y Jerusalén. “Israel y Estados Unidos tenemos muchos intereses compartidos”, afirmó en una entrevista con Fox News. “Pero también tenemos algunas situaciones en las que nuestros intereses divergen”.

El vicepresidente estadounidense, JD Vance (REUTERS)
El vicepresidente estadounidense, JD Vance (REUTERS)

Mientras la confrontación directa entre Irán e Israel pareció moderarse, la violencia continuó en Líbano. El Ministerio de Salud libanés informó que ataques israelíes causaron al menos 14 muertos el lunes en el sur del país. El ejército israelí indicó que se lanzaron proyectiles contra tropas desplegadas en esa zona y señaló que algunos fueron interceptados, mientras otro cayó cerca de soldados sin causar víctimas. Más tarde, también informó la interceptación de un “objetivo aéreo sospechoso” procedente de Yemen.

En el plano militar, las fuerzas israelíes informaron que Irán lanzó cerca de 30 misiles contra Israel, mientras que Israel atacó instalaciones militares iraníes. Ninguno de los dos países reportó víctimas por esos intercambios.

La tensión también afectó la economía regional. El conflicto alteró de forma significativa la navegación comercial a través del estrecho de Ormuz, mientras Estados Unidos mantiene un bloqueo sobre puertos iraníes. Los precios del petróleo retrocedieron este martes después de registrar el día anterior un fuerte incremento inicial superior al 5%.

Las gestiones diplomáticas continúan con la mediación de Pakistán. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, advirtió que la diplomacia sigue en marcha, aunque reconoció que los combates pueden afectar el proceso.

El conflicto alteró de forma significativa la navegación comercial a través del estrecho de Ormuz, mientras Estados Unidos mantiene un bloqueo sobre puertos iraníes (REUTERS)
El conflicto alteró de forma significativa la navegación comercial a través del estrecho de Ormuz, mientras Estados Unidos mantiene un bloqueo sobre puertos iraníes (REUTERS)

En paralelo, el ministro del Interior pakistaní, Mohsin Naqvi, visitó Teherán para entregar lo que describió como una “carta especial” destinada al líder supremo iraní, Mojtaba Khamenei, según informó la televisión estatal iraní. Posteriormente regresó a Pakistán.

El jefe de Estado iraní, Masoud Pezehskian, ratificó la continuidad de las conversaciones y escribió en la red social X que Teherán sigue “sentado en la mesa de negociaciones”.

(Con información de AFP)

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