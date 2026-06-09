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La Unión Europea aseguró que las sanciones occidentales por la guerra en Ucrania ya le costaron a Rusia más de USD 1,2 billones

“Las cifras hablan por sí solas”, declaró la alta representante de la Unión Europea, Kaja Kallas. La funcionaria sostuvo que el impacto sobre la economía rusa es considerable y aseguró que “ladrillo a ladrillo, los cimientos de la economía de guerra rusa se están derrumbando”

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La alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas (REUTERS)
La alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas (REUTERS)

La alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, afirmó este lunes que las sanciones occidentales impuestas a Rusia por la guerra en Ucrania ya le costaron entre 1,2 y 1,5 billones de dólares, y defendió la necesidad de aumentar la presión económica sobre Moscú mediante nuevas medidas restrictivas.

"Las cifras hablan por sí solas“, declaró Kallas tras la reunión informal de ministros de Defensa de la Unión Europea celebrada en Nicosia, Chipre. La funcionaria sostuvo que el impacto de las sanciones sobre la economía rusa es significativo y afirmó que, “ladrillo a ladrillo, los cimientos de la economía de guerra rusa se están derrumbando”.

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Las declaraciones se produjeron mientras la Unión Europea avanza en la preparación de un nuevo paquete de sanciones. Según explicó Kallas, los ministros de Asuntos Exteriores del bloque analizarán la próxima semana propuestas contra más de 80 personas y entidades vinculadas a Rusia.

De acuerdo con la jefa de la diplomacia europea, las nuevas medidas estarían dirigidas contra el complejo militar-industrial ruso, además de responsables de violaciones de derechos humanos y propagandistas. La iniciativa forma parte de la estrategia comunitaria para incrementar el costo económico y político de la guerra para Moscú.

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Kallas vinculó directamente la política de sanciones con los intentos de acercar una salida negociada al conflicto. Según indicó, la presión sobre Rusia debe mantenerse porque Bruselas no considera que el Kremlin esté preparado para avanzar hacia conversaciones sustanciales con Ucrania.

De acuerdo con la jefa de la diplomacia europea, las nuevas medidas estarían dirigidas contra el complejo militar-industrial ruso, además de responsables de violaciones de derechos humanos y propagandistas (REUTERS)
De acuerdo con la jefa de la diplomacia europea, las nuevas medidas estarían dirigidas contra el complejo militar-industrial ruso, además de responsables de violaciones de derechos humanos y propagandistas (REUTERS)

"Tengo la impresión de que Rusia todavía no está preparada. Por eso también necesitamos más paciencia estratégica“, afirmó. La responsable europea agregó que “no somos nosotros quienes estamos pidiendo estas conversaciones. En realidad, es Rusia quien tiene que hablar con nosotros si quiere poner fin a esta guerra”.

La alta representante insistió en que la Unión Europea debe hacer “todo lo posible” para que ambas partes lleguen a una negociación, aunque sostuvo que Moscú debe demostrar con hechos su disposición a avanzar por la vía diplomática.

"Al final tendrán que llegar a un acuerdo“, señaló Kallas. Sin embargo, remarcó que los ataques rusos continúan y que esa situación dificulta hablar actualmente de un escenario real de negociaciones.

La funcionaria defendió además una combinación de mayor presión económica sobre Rusia y un refuerzo del apoyo europeo a Ucrania. “Lo primero que deberían hacer es acordar un alto el fuego y sentarse a la mesa de negociación. Sin embargo, también observamos ciertos movimientos dentro de Rusia que muestran que no todos están satisfechos con que esta guerra continúe. Por eso debemos aumentar la presión sobre Rusia y, al mismo tiempo, incrementar nuestro apoyo a Ucrania”, declaró.

Kallas también sostuvo que cualquier eventual acuerdo futuro deberá contemplar los intereses de seguridad europeos, especialmente en cuestiones vinculadas a las sanciones y a los activos rusos congelados en Occidente.

La alta representante insistió en que la Unión Europea debe hacer “todo lo posible” para que ambas partes lleguen a una negociación, aunque sostuvo que Moscú debe demostrar con hechos su disposición a avanzar por la vía diplomática (EP)
La alta representante insistió en que la Unión Europea debe hacer “todo lo posible” para que ambas partes lleguen a una negociación, aunque sostuvo que Moscú debe demostrar con hechos su disposición a avanzar por la vía diplomática (EP)

Las declaraciones llegaron un día después de la reunión celebrada en Londres entre el primer ministro británico, Keir Starmer; el presidente francés, Emmanuel Macron; el canciller alemán, Friedrich Merz; y el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, quienes respaldaron un alto el fuego con Rusia acompañado de garantías de seguridad para Ucrania.

En paralelo, el comisario europeo de Defensa, Andrius Kubilius, consideró que la evolución reciente de la guerra podría aumentar la presión sobre Moscú. “Parece que Ucrania está empezando a imponerse en distintos frentes, tanto sobre el terreno, cerca de Donetsk y Pokrovsk, como con los ataques en profundidad. Y eso está cambiando toda la narrativa, toda la percepción, hasta el punto de que podría empujar a Putin a negociar”, afirmó.

(Con información de Europa Press)

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