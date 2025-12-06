México

Un jaguar y un león, entre las especies aseguradas por Profepa en Baja California

Los ejemplares de fauna silvestre y exótica fueron encontrados en una residencia particular en Los Cabos, la Procuraduría colaboró con elementos de la FGR y la GN

Distintos ejemplares de fauna silvestre, entre un león, cuervos y un jaguar, fueron asegurados en Los Cabos, Baja California. (Fotos: Profepa)

La reciente intervención de autoridades federales en Los Cabos, Baja California Sur, dejó al descubierto la posesión de varios ejemplares de fauna silvestre y exótica en una residencia particular. El operativo, que tuvo lugar el 12 de noviembre de 2025, derivó en el aseguramiento de diversas especies, entre las que sobresalen un jaguar y un león, animales cuyo comercio y posesión se encuentran sujetos a estrictas regulaciones ambientales y penales en México.

Profepa colabora con FGR y GN

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informó que colaboró con la Fiscalía General de la República (FGR) y la Guardia Nacional (GN) en un cateo llevado a cabo en un domicilio de Los Cabos.

El motivo principal fue atender posibles delitos contra la biodiversidad, conforme a lo estipulado en el artículo 420, fracción IV, del Código Penal Federal. Durante la diligencia, la persona identificada como propietaria de la vivienda reconoció ser dueña de varios ejemplares:

Un jaguar (Panthera onca)

Un león africano (Panthera leo)

Dos ciervos rojos (Cervus elaphus)

Un mono capuchino (Cebus capicinus)

Dos cuervos comunes (Corvus corax)

Dos caracaras (Caracara plancus)

Un mono capuchino fue asegurado en Baja California. (Foto: Profepa)

Especies exóticas incluidas en legislación internacional

Las especies aseguradas no solo corresponden a fauna silvestre, sino que varias son consideradas exóticas y se encuentran incluidas en los Apéndices II y III de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES).

Destaca el caso del jaguar, catalogado en peligro de extinción, condición que exige al poseedor contar con documentación que acredite la legal procedencia, así como los permisos necesarios para su comercialización o traslado.

La Profepa verificó durante el operativo la existencia de autorizaciones y la observancia de un trato digno para los ejemplares, pero fue la FGR la que determinó el aseguramiento de los animales, del inmueble y de los vehículos vinculados al hecho.

Poseedor quedó a disposición de las autoridades

Una vez practicado el aseguramiento, la persona en posesión de los animales quedó a disposición de las autoridades para continuar las investigaciones pertinentes.

La Profepa comunicó que dará acompañamiento al proceso judicial, con el fin de esclarecer el origen legal de los ejemplares y, en caso de confirmarse irregularidades, aplicar las sanciones previstas por la ley.

Dos ciervos rojos también fueron asegurados en la vivienda cateada por la FGR y la GN. (Foto: Profepa)

Además, se mantiene el monitoreo en aspectos de salud, alimentación y comportamiento de los animales asegurados, garantizando su bienestar mientras avanza la investigación.

Estos son los cuatro puntos más relevantes sobre el aseguramiento de animales exóticos

  1. Autoridades federales aseguraron ejemplares de fauna silvestre y exótica, incluidas especies como un jaguar y un león, en una residencia de Los Cabos, Baja California Sur, durante un operativo realizado el 12 de noviembre de 2025.
  2. La Profepa colaboró con la Fiscalía General de la República y la Guardia Nacional en el cateo, motivado por posibles delitos contra la biodiversidad conforme al Código Penal Federal.
  3. Entre los animales asegurados se encuentran especies protegidas y exóticas incluidas en la Convención CITES, como el jaguar, que está en peligro de extinción y requiere permisos específicos para su posesión.
  4. El propietario de la vivienda quedó a disposición de las autoridades para la investigación y la Profepa anunció que dará seguimiento al proceso judicial para determinar la legalidad de la posesión.

