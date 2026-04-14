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De Ámsterdam a Verona: 10 ciudades europeas ideales para disfrutar en familia

Espacios verdes, museos educativos, festivales y actividades al aire libre convierten a cada destino en un ambiente soñado para quienes viajan con niños y buscan experiencias memorables, según Condé Nast Traveler

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
Las mejores ciudades europeas para viajar con niños destacan por entornos seguros y actividades adaptadas a familias (Imagen Ilustrativa Infobae)

Viajar en familia puede ser una experiencia compleja, pero las 10 mejores ciudades europeas para disfrutar con niños ofrecen entornos seguros, cómodos y entretenidos tanto para pequeños como para adultos. Según una selección publicada por Condé Nast Traveler, existen destinos en Europa que combinan cultura, naturaleza y ocio, posicionándose como referentes del turismo familiar.

Cada ciudad destaca por propuestas que van desde museos interactivos y parques hasta rutas en bicicleta, actividades educativas y festivales. Estas opciones permiten cubrir las necesidades de juego, aprendizaje y esparcimiento, garantizando experiencias enriquecedoras tanto para niños como para adultos.

Viajar con niños implica retos logísticos y emocionales, además de la búsqueda de alojamientos adecuados y zonas verdes. Condé Nast Traveler recoge la dualidad de sensaciones que viven las familias al viajar.

1. Ámsterdam

embarcaciones en amsterdam
Los emblemáticos canales de Ámsterdam ofrecen recorridos únicos y permiten descubrir la ciudad desde una perspectiva diferente (Ksenia Kuleshova/Bloomberg)

Ámsterdam, en los Países Bajos, es ideal para familias que buscan propuestas variadas. Los canales permiten recorrer la ciudad y visitar el museo NEMO, dedicado a la ciencia y las experiencias interactivas.

El Museo Van Gogh y la casa museo de Ana Frank completan la oferta cultural para niños mayores. Fun Forest Climbing Park, Amstelpark, Vondelpark y las granjas de Westerpark amplían el abanico de actividades al aire libre.

2. Londres

Hyde Park y Kew Gardens destacan entre los espacios verdes más populares de Londres para actividades al aire libre en familia (REUTERS/Chris J. Ratcliffe)
Hyde Park y Kew Gardens destacan entre los espacios verdes más populares de Londres para actividades al aire libre en familia (REUTERS/Chris J. Ratcliffe)

En Londres, los espacios verdes como Hyde Park o Kew Gardens ofrecen ambientes para jugar y pasear. El Ojo de Londres (o London Eye) brinda vistas panorámicas para toda la familia, y la Torre de Londres, junto con el castillo de Hampton Court Palace, permite explorar la historia local.

El Museo de Historia Natural y el Museo del Transporte de Londres presentan exhibiciones interactivas. Las tiendas de juguetes, los musicales y los tours temáticos de cine, como los dedicados a Harry Potter, suman opciones de entretenimiento familiar.

3. Edimburgo

Edimburgo - turismo
Edimburgo ofrece un amplio abanico de actividades turísticas para familias con niños en busca de aventuras históricas (Pexels)

La capital escocesa, Edimburgo, invita a las familias a sumergirse en sus misterios y monumentos. The Real Mary King’s Close y el Castillo de Edimburgo proponen recorridos históricos atractivos para niños.

Parques como Arthur’s Seat y Holyrood Park son escenarios ideales para el esparcimiento. El Museo de la Infancia, Camera Obscura y festivales estacionales completan el menú de actividades aptas para todas las edades.

4. Brujas

Brujas, preocupada por el robo de adoquines, lanza un mensaje a los turistas (Store norske leksikon)
Brujas es famosa por sus museos temáticos que resaltan la riqueza cultural y el entorno medieval de la ciudad (Store norske leksikon)

Brujas, en Bélgica, destaca por sus museos temáticos y su entorno medieval. El Museo del Chocolate narra 4.000 años de historia, y el Historium ofrece una experiencia interactiva sobre el pasado local.

El recorrido incluye el Frietmuseum, paseos por canales, molinos de viento y el casco antiguo. Durante primavera y Navidad, la ciudad celebra festivales y mercados reconocidos en Bélgica.

5. Brighton

Brighton
El muelle de Brighton es uno de los principales atractivos turísticos para quienes visitan la costa sur de Inglaterra

En la costa sur de Inglaterra, Brighton combina playa y tradición. El muelle de Brighton y el acuario Sea Life Centre presentan opciones para conocer la fauna marina.

La Brighton i360, una torre de observación de 162 metros, ofrece vistas únicas. Museos, parques y el tren histórico Volks Electric Railway completan la oferta de actividades para todas las edades.

6. Madrid

El Parque del Retiro es uno de los grandes pulmones verdes de Madrid y un punto central para el turismo familiar (REUTERS/Alejandro Martínez Vélez)
El Parque del Retiro es uno de los grandes pulmones verdes de Madrid y un punto central para el turismo familiar (REUTERS/Alejandro Martínez Vélez)

La capital española, Madrid, es un referente para el turismo familiar. El Parque del Retiro y la Casa de Campo son los pulmones verdes donde se practican paseos y actividades lúdicas.

La oferta educativa incluye el Museo de Ciencias Naturales, la Casita-Museo del Ratón Pérez y el Museo del Ferrocarril. Multiaventura Park, rocódromos urbanos y visitas a estadios como el Santiago Bernabéu atraen a los más aventureros y aficionados al fútbol.

7. Zúrich

Zúrich fusiona rutas naturales, museos de arte contemporáneo y experiencias científicas, consolidando su oferta familiar integral y diversa (REUTERS/Arnd Wiegmann/File Photo)
Zúrich fusiona rutas naturales, museos de arte contemporáneo y experiencias científicas, consolidando su oferta familiar integral y diversa (REUTERS/Arnd Wiegmann/File Photo)

Zúrich, en Suiza, fusiona naturaleza y cultura en sus propuestas para familias. Las rutas en bicicleta por Elefantenbach y la torre de observación de Loorenkopf permiten explorar los bosques suizos.

El Museo WOW y el pabellón Le Corbusier ofrecen experiencias dedicadas al arte, mientras que Technorama Winterthur presenta opciones de ciencia interactiva. La parte antigua y el lago son sitios emblemáticos para relajarse en familia.

8. Reikiavik

Capital de Islandia: Reikiavik
Reikiavik se consolida como destino ideal para quienes buscan experiencias originales y actividades educativas en Islandia

Visitar Reikiavik, en Islandia, implica descubrir piscinas climatizadas como Árbæjarlaug, donde los niños pueden nadar todo el año. El Museo al Aire Libre de Árbær y el parque familiar Fjölskyldu- og Húsdýragarðurinn añaden actividades educativas y de contacto con la naturaleza.

La playa geotermal de Nauthólsvík y el museo de la ciencia Perlan aportan experiencias originales en el contexto islandés.

9. Bilbao

El Mercado de la Ribera, en Bilbao (David de la Iglesia Villar)
El Mercado de la Ribera, con 10.000 metros cuadrados, ofrece una experiencia gastronómica y tradicional única en Bilbao (David de la Iglesia Villar)

Bilbao, en España, combina cultura, gastronomía y ocio infantil. El Museo Guggenheim y el Mercado de la Ribera, con sus 10.000 m², son paradas imprescindibles para descubrir arte y tradición local.

El Parque de Doña Casilda y el Casco Viejo ofrecen áreas de recreo, mientras las granjas escuela de la región brindan actividades en la naturaleza. El estadio San Mamés es una visita recomendada para familias aficionadas al fútbol.

10. Verona

La casa de Julieta (Verona, Italia) (Wikipedia)
El museo de Romeo y Julieta en Verona ofrece una experiencia literaria única para familias y visitantes interesados en cultura (Wikipedia)

En la ciudad patrimonio de la humanidad, Verona (Italia), los recorridos por el anfiteatro romano y las murallas ilustran la historia europea. El museo dedicado a Romeo y Julieta suma un matiz literario a la experiencia familiar.

Museos como Nicolis, el Museo de Historia Natural y el Museo de los Niños proponen actividades variadas. Las rutas a caballo, los jardines de Giusti y la gastronomía típica, como helados y pizza, son parte destacada de este destino italiano.

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