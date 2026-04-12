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Más de cien trabajadores chinos de una refinería rusa se movilizaron para protestar por sueldos impagos

Los empleados extranjeros se congregaron en una avenida principal de la ciudad rusa de Komsomolsk del Amur para expresar su inconformidad con la falta de remuneración, solicitando la intervención de altos dirigentes y autoridades locales

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Trabajadores chinos protestan por falta de pago en Rusia

Más de cien trabajadores chinos protestaron este domingo en la ciudad rusa de Komsomolsk del Amur (Lejano Oriente ruso) por impagos en una refinería perteneciente a la mayor petrolera rusa, Rosneft, sancionada por EE.UU. y la Unión Europea.

En un vídeo publicado por el portal Komsagram, se puede ver cómo los obreros enarbolan pancartas en las que piden ayuda al presidente ruso, Vladímir Putin, y al jefe de Rosneft, Ígor Sechin.

Tras la marcha de protesta, los chinos se sentaron en las aceras y la hierba de una céntrica avenida de la ciudad de poco más de 200.000 habitantes, informó el canal de Telegram Ostorozhno Nóvosti.

Grupo de trabajadores asiáticos con cascos amarillos y chaquetas oscuras marchan sujetando una pancarta con texto rojo en chino y ruso frente a edificios comerciales
Los trabajadores chinos reclaman el pago de sus salarios en Rusia

En el lugar se personaron efectivos de la policía y la guardia nacional con furgones y autobuses, pero no se produjeron detenciones, a pesar de que la marcha no había sido consensuada con las autoridades locales.

El propio alcalde, Dmitri Zaplutáyev, se acercó a los manifestantes y aseguró que la protesta tiene por objetivo llamar la atención por los impagos, denuncia que ya está siendo investigada por la Fiscalía, señala The Moscow Times.

No es la primera vez que los operarios chinos de esa refinería se manifiestan contra los impagos y exigen su retorno al gigante asiático debido a su descontento por las condiciones laborales.

Chinos y norcoreanos trabajan en diferentes regiones del Lejano Oriente ruso y de Siberia Oriental, tanto en el comercio como en fábricas, obras de construcción o en la tala de árboles.

Pese a la subida de los precios del petróleo por la guerra en Irán, los ingresos por exportaciones de crudo y gas en Rusia cayeron más de un 45% en el primer trimestre debido en gran medida a los ataques ucranianos contra refinerías y terminales portuarias en los mares Negro y Báltico.

Multitud de trabajadores con cascos amarillos y uniformes oscuros se congregan en una calle urbana de Rusia, con edificios residenciales al fondo
Más de 100 trabajadores chinos se movilizaron en la ciudad rusa de Komsomolsk del Amur

Las condiciones de los norcoreanos

Jornadas de hasta 17 horas bajo la nieve rusa, sin guantes ni equipo de protección, en obras de construcción cercadas donde los pasaportes son confiscados al llegar y de las que prácticamente no hay salida. Esa es la realidad que describe un nuevo informe sobre los trabajadores norcoreanos enviados a Rusia bajo el programa estatal de exportación de mano de obra de Pyongyang, según reveló Fox News, que tuvo acceso al documento.

El informe, elaborado por la organización internacional de derechos humanos Global Rights Compliance, recopila 21 testimonios directos de trabajadores en tres ciudades rusas que no se conocían entre sí. En todos los casos, los investigadores identificaron los 11 indicadores de trabajo forzado establecidos por la Organización Internacional del Trabajo, entre ellos servidumbre por deudas, restricción de movimiento, retención de salarios, horas extraordinarias excesivas, violencia física, vigilancia permanente y condiciones de vida degradantes.

El líder norcoreano Kim Jong Un (izq.) y el presidente ruso Vladímir Putin. EFE/EPA/ALEXANDER KAZAKOV/SPUTNIK/KREMLIN POOL - CRÉDITO OBLIGATORIO
El líder norcoreano Kim Jong Un (izq.) y el presidente ruso Vladímir Putin. EFE/EPA/ALEXANDER KAZAKOV/SPUTNIK/KREMLIN POOL - CRÉDITO OBLIGATORIO

Un ex empleado identificado solo como “RT” para proteger su identidad describió a Fox News su experiencia con crudeza: llegó convencido de que podría ahorrar suficiente dinero para darle una vida mejor a su familia. Al llegar, comprendió que el dinero nunca sería suyo.

El mecanismo es sistemático. Según Yeji Kim, asesora de Global Rights Compliance para Corea del Norte, cada trabajador desplegado en el exterior debe abonar mensualmente una suma obligatoria al Estado norcoreano denominada gukga gyehoekbun.

Un trabajador típico percibe unos 800 dólares al mes por hasta 420 horas de trabajo, pero entre 600 y 850 dólares son deducidos de inmediato para cubrir esa cuota estatal, más gastos de viaje y alojamiento colectivo. Lo que queda ronda los 10 dólares. Si el trabajador no llega a cubrir la cuota, la diferencia se acumula como deuda para el mes siguiente, pudiendo arrastrarse durante un año entero.

“Debes pagar pase lo que pase”, relató RT a Fox News. “No hay negociación. Viniste a ganar y te vas con nada. Y si fallas demasiadas veces, te mandan a casa. Pero volver a casa no significa alivio: significa listas negras, interrogatorios y, a veces, que tu familia pague las consecuencias.”

(con información de EFE)

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