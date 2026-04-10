Polonia interceptó otro avión espía ruso sobre el Báltico

ARCHIVO - Aviones de combate F-16 fabricados en Estados Unidos surcan el cielo de la capital de Polonia como parte de un desfile militar para celebrar el Día del Ejército Polaco, en Varsovia, Polonia, el 15 de agosto de 2023 (AP Foto/Czarek Sokolowski, Archivo)

Dos cazas F-16 de la Fuerza Aérea de Polonia interceptaron el miércoles un avión de reconocimiento ruso Ilyushin Il-20 sobre el mar Báltico, en la segunda intercepción de este tipo registrada en la misma semana. El ministro de Defensa, Władysław Kosiniak-Kamysz, calificó el incidente de “provocación” y afirmó que las Fuerzas Armadas polacas están preparadas para “responder de forma inmediata” ante cualquier amenaza a su espacio aéreo.

Según informó el Comando Operativo de las Fuerzas Armadas de Polonia, la aeronave rusa realizaba una misión de reconocimiento en espacio aéreo internacional sin haber presentado un plan de vuelo y con el transpondedor desactivado, el dispositivo que permite a los sistemas de control de tráfico aéreo identificar y rastrear una aeronave. Los cazas polacos la identificaron visualmente, la escoltaron fuera del área de responsabilidad y confirmaron que no se produjo ninguna violación del espacio aéreo nacional.

El avión interceptado, el Il-20 —conocido en la nomenclatura de la OTAN como Coot-A—, es una plataforma de inteligencia de diseño soviético derivada del avión de pasajeros Il-18 y desarrollada en la década de 1960. Está equipada con radar de visión lateral, cámaras de alta resolución, sensores infrarrojos y sistemas de interceptación de señales electrónicas y comunicaciones. Opera con una tripulación de hasta trece personas, incluyendo ocho especialistas en sistemas de inteligencia, y sigue en activo en las Fuerzas Aeroespaciales de Rusia pese a su veteranía.

Un avión ruso Ilyushin Il-20

El Comando Operativo polaco subrayó que las intercepciones no constituyen una demostración de fuerza sino “una de las herramientas básicas para garantizar un control real del espacio aéreo”, cuyo propósito es identificar con rapidez objetos que no responden al control de tráfico aéreo o incumplen la normativa vigente. Volar con el transpondedor desactivado impide la identificación automática por los radares civiles y obliga a la intervención militar; los países de la Alianza lo interpretan sistemáticamente como una maniobra deliberada de presión.

El episodio del miércoles se inscribe en una cadena de provocaciones que Rusia ha intensificado desde el inicio de la invasión de Ucrania en febrero de 2022. Solo en 2026, el Ejército polaco había registrado hasta nueve misiones de reconocimiento rusas sobre el Báltico antes de este nuevo incidente, según datos del propio Comando Operativo difundidos tras la intercepción del 13 de marzo. En octubre de 2025, Polonia ya había movilizado sus cazas en tres ocasiones dentro de una misma semana para escoltar al mismo tipo de aeronave.

La presión aérea rusa no se limita a Polonia. A lo largo de 2025, fuerzas aéreas de Alemania, Suecia y el Reino Unido también interceptaron al Il-20 en circunstancias similares sobre el Báltico. Según datos de la OTAN, solo en 2023 se registraron más de 300 despegues de alerta en los que cazas aliados interceptaron aeronaves militares rusas. Los analistas interpretan estos vuelos como misiones de inteligencia orientadas a mapear los sistemas de defensa aérea occidentales y a medir los tiempos de respuesta. El ministro de Exteriores polaco, Radosław Sikorski, lo formuló con precisión tras un episodio anterior: Rusia prueba la velocidad a la que la OTAN reacciona.

FOTO DE ARCHIVO: Un caza Saab JAS 39 Gripen de la Fuerza Aérea Sueca vuela durante una jornada para los medios de comunicación, ilustrando cómo la Policía Aérea de la OTAN salvaguarda el espacio aéreo de los Aliados en la región norte y noreste de la Alianza, el 4 de julio de 2023 REUTERS/Piroschka van de Wouw/Archivo

Polonia ocupa un lugar central en esa lógica. Con frontera directa con el enclave ruso de Kaliningrado y con Bielorrusia, y como principal corredor del apoyo militar occidental a Ucrania, Varsovia ha elevado la defensa de su espacio aéreo al rango de prioridad estratégica. El Gobierno polaco destina a defensa el equivalente al 5% de su producto interior bruto, la proporción más alta entre los aliados, y ha reforzado su flota con nuevos F-16 y contratos para la adquisición de cazas FA-50 surcoreanos.

Que Kosiniak-Kamysz haya optado públicamente por el término “provocación” —y no por la fórmula neutral de intercepción rutinaria— refleja una decisión política calculada: Varsovia no quiere que estos episodios se naturalicen en la agenda aliada. Cada intercepción, en ese sentido, es también un mensaje hacia Moscú: el flanco oriental de la OTAN vigila, responde y no cede terreno.