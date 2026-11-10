México

Mamá de Gala Montes responsabiliza a Beba por el distanciamiento de su familia: “Fue la que inició todo”

Crista Montes responsabiliza a Beba por la ruptura con Gala Montes y niega haber tenido conocimiento de que la actriz consumiera sustancias ilícitas bajo su cuidado

Crista Montes acusó a su hija, Gala Montes, de despedirla e incumplir con con el pago por sus servicios como mánager
Crista Montes reaparece públicamente y responsabiliza a su hija mayor por la fractura con Gala Montes. (@galamontes, Instagram)
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Crista Montes responsabiliza a su hija mayor Krista, también conocida como “Beba”, por la ruptura con la actriz Gala Montes, mientras alista su combate de exhibición en la ciudad de Monterrey.

La función deportiva amateur contempla careta de protección obligatoria y marca el retorno público de la madre de la actriz tras meses de acusaciones cruzadas por finanzas, violencia familiar y derechos de autor.

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Crista Montes acusa a Beba de iniciar el distanciamiento con la actriz

Montes sostiene que su primogénita, conocida en redes sociales como Beba, causó la separación definitiva entre ella y su hija menor, Gala Montes.

Al final yo siempre he dicho que la que lastimó todo fue la Beba, fue la que inició todo. Ella fue la que empezó con toda la controversia entre Gala y yo”, declaró Crista.

La madre afirmó que intentó dialogar de manera directa con la actriz para solucionar las diferencias. La cantante rechazó la reunión y la señaló por presunto hostigamiento.

Crista defendió que la compañía materna resulta indispensable en cualquier etapa de la vida. Argumentando que a su edad todavía requeriría el consejo de su propia madre para afrontar dificultades personales.

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Respecto a versiones sobre adicciones, la tutora negó haber detectado irregularidades en su casa durante los años en que vivieron bajo el mismo techo: “Conmigo no consumía nada”, afirmó Crista.

Beba Montes, Gala Montes y Crista Montes
Crista Montes sostiene que Krista “Beba” Montes detonó el conflicto con Gala. (Instagram)

Las fotografías infantiles provocaron nuevas confrontaciones entre madre e hijas

La polémica creció tras la difusión de imágenes de la niñez de las hermanas con mensajes descalificatorios escritos a mano sobre el papel.

Crista Montes reconoció la autoría de esos textos y describió la acción como una respuesta sarcástica durante una discusión, sostuvo que esos momentos retrataban logros laborales que después recibieron acusaciones de explotación infantil.

Fue un momento de enojo y fue un momento sarcástico porque esos momentos para mí fueron de logro y ella me acusaba. Entonces resulta que ahora fue explotación cuando eran logros”, señaló la madre de la actriz.

La madre aseguró que enfrenta en desventaja los señalamientos de sus hijas en plataformas digitales, señalando que cualquier intento de aclaración pública empeora la percepción de la audiencia.

gala montes -México- 16 septiembre
La madre de la actriz admitió la autoría de los mensajes ofensivos hallados en fotos de la niñez, argumentando que actuó con sarcasmo tras las acusaciones de explotación infantil. (Instagram)

El cuadrilátero enfrenta a dos madres del espectáculo en Monterrey

El espectáculo deportivo amateur de Ring Royale 2 reunirá a celebridades del entretenimiento el 14 de marzo de 2027 en la Arena Monterrey.

Montes confirmó su interés de subir al cuadrilátero para boxear contra Leticia Guajardo, madre del conductor Poncho de Nigris y describió el combate como un reto personal motivado por el deseo de vivir experiencias inéditas.

A pesar de que el combate oficial de Crista aún no fue anunciado, la madre de la actriz cree que la pelea será en contra de “Doña Alegría”: “Híjole, si no lo han dicho, no lo puedo decir. Yo creo que sí, yo creo que sí”.

La madre de la actriz reconoció miedo ante el intercambio de golpes, aunque confía en su preparación si la producción respeta el uso reglamentario de caretas.

La confrontación retomó un reto formulado meses atrás por Gala Montes, quien propuso de manera pública que ambas madres resolvieran sus diferencias deportivas en un ring.

Crista Montes alista su participación en Ring Royale 2 en la Arena Monterrey, donde prevé medirse en el cuadrilátero contra Leticia Guajardo. (Archivo)
Crista Montes alista su participación en Ring Royale 2 en la Arena Monterrey, donde prevé medirse en el cuadrilátero contra Leticia Guajardo. (Archivo)

El despido laboral en julio de 2024 detonó la disputa mediática

La fractura familiar comenzó a mediados de 2024, cuando la madre denunció que su hija la despidió como representante artística tras 18 años de trabajo.

La actriz comenzó su trayectoria a los seis años en televisión, desde esa etapa, su madre controló contratos comerciales, presentaciones y recursos financieros familiares.

Crista Montes exigió compensaciones económicas tras la rescisión laboral y señaló que quedó desamparada sin ingresos fijos ni propiedad habitacional propia.

Por su parte Gala respondió que sufrió explotación laboral infantil, violencia verbal y desvío de dinero, además de agresiones por declarar abiertamente su orientación sexual.

Gala Montes y Crista Montes
La ruptura inició en julio de 2024, cuando concluyeron 18 años de relación profesional entre Gala Montes y su madre, lo que derivó en señalamientos de explotación y retención económica. (Instagram)

Una entrevista pagada profundizó las acusaciones de agresiones físicas

En marzo de 2025, la madre de la cantante cobró 350,000 pesos para narrar un altercado doméstico ocurrido dentro del hogar familiar.

Crista declaró que una discusión cotidiana por alimentos derivó en golpes mutuos. Sostuvo que Beba la sujetó de los brazos mientras la actriz la golpeaba en repetidas ocasiones.

El relato generó controversia en internet, mientras las hermanas sostuvieron que la versión buscaba beneficios económicos mediante el desprestigio familiar.

Crista Montes
Crista Montes cobró 350,000 pesos por una entrevista en marzo de 2025, en la que declaró haber sufrido violencia física a manos de sus dos hijas tras un altercado doméstico.(Captura de pantalla)

Los señalamientos de trabajo sexual enfrentaron a Crista con Beba Montes

En abril de 2026, la confrontación escaló cuando la madre de la actriz declaró que mantener hijos representaba una mala inversión financiera.

Crista acusó públicamente a su primogénita de haber recurrido al trabajo sexual en el pasado, durante la etapa en que ella recibía tratamientos médicos contra el cáncer.

Krista respondió en redes sociales con una postura firme: “Lo hice con las razones que yo tenía en ese momento”. Rechazó sentir vergüenza por las decisiones tomadas para mantener a su hija y promovió cortar comunicación con familiares agresivos.

Ante la justificación de su hija, Crista Montes reviró de forma tajante: “Hay 20,000 trabajos antes de prostituirse; yo mantuve a dos hijas y no fue necesario prostituirme”.

La actriz respaldó a su hermana mayor y reprochó que detalles íntimos de la vida familiar terminaran ventilados en publicaciones de prensa.

crista montes y beba montes -México- 15 septiembre
El choque entre madre e hija mayor escaló en abril de 2026 por acusaciones de trabajo sexual, señalamientos que Beba Montes encaró argumentando la manutención de su hija. (Instagram)

El conflicto entre hermanas provocó una segunda ruptura familiar

El vínculo entre las dos hermanas colapsó en julio de 2026 tras un viaje conjunto al extranjero que implicó compras de artículos de lujo superiores a 10,000 pesos.

La cantante acusó a una expareja de Beba de enviarle mensajes con insinuaciones y reprochó el financiamiento educativo que brindó a su hermana durante años.

La disputa ocasionó que Beba prohibiera a la actriz convivir con su sobrina Alabama, lo que motivó procesos ante autoridades ministeriales para solicitar un régimen de visitas.

Beba confirmó el distanciamiento absoluto con la actriz y sentenció: “Las personas que te aman no tratan de destruir tu familia”.

Collage con una mujer de gafas oscuras y botas ante un panel amarillo, y otra toma de ella con capucha frente a lápidas de piedra tallada.
La relación entre Gala y Krista Montes colapsó tras reclamos financieros y familiares que derivaron en la prohibición para que la actriz conviva con su sobrina Alabama. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La recuperación del nombre artístico y el lanzamiento de nueva música

En octubre de 2026, la intérprete obtuvo la titularidad comercial de su nombre artístico ante las autoridades de propiedad industrial.

El registro oficial existía a nombre de su madre desde 2018, quien sostuvo que el trámite administrativo pretendía proteger los derechos de la artista.

Tras recuperar la titularidad de su marca registrada en octubre de 2026, Gala Montes estrenó su álbum La Hija de Nadie, producción en la que censuró el rostro de su madre. (Especial)
Tras recuperar la titularidad de su marca registrada en octubre de 2026, Gala Montes estrenó su álbum La Hija de Nadie, producción en la que censuró el rostro de su madre. (Especial)

Con la marca en su poder, la actriz presentó la canción “La Mala” y tachó el rostro de su madre en la carátula oficial del disco.

La fractura familiar permanece sin vías de conciliación, mientras Crista Montes avanza en su preparación física rumbo a la función de boxeo en la Arena Monterrey, Gala Montes promueve su álbum estrenado a finales de octubre, al tiempo que Bea Montes mantiene la negativa total de convivencia entre la actriz y su sobrina.

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