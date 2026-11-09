Cobertura en vivo
EN VIVO
México

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 9 de noviembre

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) mantiene este lunes 9 de noviembre monitoreo en tiempo real de la actividad sísmica en México. En este live seguimos minuto a minuto cualquier movimiento telúrico registrado en el territorio nacional, con la información más actualizada sobre magnitud, profundidad y zona de epicentro.

Guardar

Últimas actualizaciones

EN VIVO
06:39 hsHoy

México está ubicado en una zona sísmica, debido a que debajo del territorio nacional se encuentran cinco placas tectónicas: Caribe, Norteamérica, Pacífico, Rivera y Cocos. Por tal motivo, la interacción constante entre estas cinco placas ubica al país en una zona de alta sismicidad.

Temas Relacionados

Temblor hoySismo en MéxicoServicio Sismológico Nacionalepicentromexico-noticias

Últimas noticias

Sismo de 4.3 de magnitud se registra en Oaxaca

El Servicio Sismológico Nacional documentó en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

Sismo de 4.3 de magnitud se registra en Oaxaca

Quién fue el noveno eliminado de La Granja VIP 2026

El reality suma un noveno expulsado luego de una gala que arrancó con la salida voluntaria de Natalia Alcocer

Quién fue el noveno eliminado de La Granja VIP 2026

Resultados del sorteo Melate, Revancha y Revanchita del domingo 8 de noviembre

El sorteo Melate se celebra tres veces a la semana, todos los miércoles, viernes y domingo, después de las 21:00 horas. Estos son los ganadores del sorteo 4289 dados a conocer por la lotería mexicana

Resultados del sorteo Melate, Revancha y Revanchita del domingo 8 de noviembre

Se registra sismo de 4.2 de magnitud

El temblor pasó a las 22:12 horas, a una distancia de 15 km de Pinotepa Nacional y tuvo una profundidad de 12.6 km

Se registra sismo de 4.2 de magnitud

Prepárese antes de salir: Este es el pronóstico del clima en Mazatlán este 9 de noviembre

La temperatura más baja registrada en el país fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta los -25 grados

Prepárese antes de salir: Este es el pronóstico del clima en Mazatlán este 9 de noviembre

ÚLTIMAS NOTICIAS

Por qué la suba del riesgo país no movió al dólar: claves de la pelea principal del Gobierno con el mercado

Por qué la suba del riesgo país no movió al dólar: claves de la pelea principal del Gobierno con el mercado

Los dólares del RIGI: cuánto tardarán en concretarse los USD 76.000 millones de las inversiones aprobadas

El Gobierno mantiene la sintonía fina con el dólar, en medio de la volatilidad financiera

Las recientes elecciones en EEUU reavivaron el interés por la construcción de data centers en la Patagonia

El análisis de las consultoras locales sobre las consecuencias para la Argentina de la derrota electoral de Donald Trump

INFOBAE AMÉRICA

‘Godzilla Minus Zero’ hace historia: se convierte en el mejor estreno de la historia de una película de habla no inglesa en Estados Unidos

‘Godzilla Minus Zero’ hace historia: se convierte en el mejor estreno de la historia de una película de habla no inglesa en Estados Unidos

Los cancilleres del G7 se reúnen en París para abordar la guerra en Ucrania y la tensión con Irán ante la presión de Europa sobre EEUU

Crisis en Paraguay: docentes marcharán para reclamar la devolución de los fondos jubilatorios depositados en Ueno Bank

Trump espera mantener una reunión trilateral con Putin y Xi Jinping durante la cumbre del APEC en China la próxima semana

La COP31 comienza en Turquía con el desafío de acelerar la transición energética y garantizar fondos ante a la crisis climática

DEPORTES

Miguel Merentiel publicó una foto inédita de su infancia y causó furor tras la consagración de Boca Juniors

Miguel Merentiel publicó una foto inédita de su infancia y causó furor tras la consagración de Boca Juniors

Vozinha se consagró campeón con el Colo Colo de Chile: la espectacular atajada en el minuto 97 que selló el título ante Ñublense

La concluyente sentencia de Simeone al hablar de las chances falladas por Julián Álvarez en la caída del Atlético de Madrid

“Sin cámaras, sin fotógrafos, sin lujos”: la confesión del Papu Gómez tras su golazo de tiro libre en la Segunda de Emiratos Árabes

Se confirmó el cuadro de los playoffs del Clausura: así se jugarán los octavos y en qué instancia podría haber Superclásico