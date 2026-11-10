De la mano de Turki Alalshikh, Eddy Reynoso alista regreso de Canelo Álvarez con más peleas en 2027 (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Santos Saúl Álvarez tardó un año en recuperar el título de campeón, el 31 de octubre fue la fecha en la que Canelo Álvarez volvió a alzarse con el cinturón de los supermedianos del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). En septiembre de 2025 Terence Crawford despojó a Canelo de la cima de las 168 libras, golpe duro que le costó tiempo al mexicano para volver al ring.

Ahora como campeón mundial y con energía renovada, Eddy Reynoso ya empezó con la planeación de la agenda del próximo año. El entrenador de Canelo ya analiza el futuro de su pupilo, también está en balanza los intereses por buscar a los mejores oponentes para el ocaso de su carrera. Y una de las figuras claves que seguirá con el Canelo Team es la de Turki Alalshink.

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Eddy Reynoso confirmó que la pelea en la que Canelo recuperó el título del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) fue la última contemplada en el acuerdo vigente con Turki Alalshikh, aunque adelantó que ambas partes trabajan en una renovación. “Sí, es la última, pero vamos a renovar, que hay buenos planes para Saúl. Ya Saúl habló con Turki también y hay buenos planes para seguir su carrera”, declaró el entrenador.

Canelo Álvarez derrotó a Mbilli y volvió a ser campeón mundial (AP Photo/)

Qué peleas tendrá Canelo Álvarez

Ante los medios que participaron en la 64.ª Convención Anual del Consejo Mundial de Boxeo, el entrenador compartió detalles de los planes que tienen para Canelo. Sobre la cantidad de combates que podría disputar el boxeador mexicano, Reynoso evitó establecer una cifra y señaló que el equipo analizará cada compromiso por separado. “Vamos pelea por pelea”, explicó.

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También advirtió que la veteranía puede influir en el rendimiento de un púgil y provocar una disminución de nivel entre una pelea y otra. Aun así, consideró que Canelo Álvarez ofreció una muestra de vigencia tras permanecer un año sin combatir: “Esta pelea, pues veníamos de un año, mira, dio una gran muestra de que todavía puede estar vigente en varios años”.

Reynoso valoró el regreso del mexicano después de la derrota contra Terence Crawford, resultado que, según reconoció, el equipo no esperaba. “La verdad, muy contento después de que veníamos de la derrota con Crawford, que la verdad nadie nos la esperábamos. Regresamos, trabajamos, descansó Saúl un año y se vuelve a coronar”, afirmó. El entrenador añadió que el resultado fue positivo para todo el equipo y expresó su satisfacción por lo ocurrido durante el año.

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La pelea entre Lester Martínez y Luka Plantić será la primera defensa del cinturón que el guatemalteco ganó en marzo ante Immanuwel Aleem. (Facebook Lester Martínez)

El calendario de Canelo Álvarez para 2027

El plan inmediato contempla que Canelo vuelva al ring en marzo, de acuerdo con el calendario establecido junto con el equipo de Arabia. Reynoso indicó que el púgil ya inició el trabajo físico y que en diciembre comenzará una preparación más intensa para llegar listo al próximo combate.

“Estamos muy contentos por todo lo que pasó este año. Estará listo para marzo, es como tenemos el calendario ahí con la gente de, de Arabia. Entonces él ya está trabajando ahorita en lo físico y yo creo que a partir de diciembre va a empezar a meterse un poquito más de lleno para estar listo para, para volver para marzo”, compartió Eddy Reynoso.

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Entre las opciones que el entrenador desea concretar figura una revancha contra Terence Crawford. “Me gusta mucho el de la revancha con Crawford, la que vamos a buscar”, afirmó. Si esa posibilidad no se concreta, el equipo analizará una pelea de unificación de títulos. Reynoso también mencionó como alternativa una revancha contra Dmitry Bivol: " Buscar alguna unificatoria, alguna pelea unificatoria, y me gusta también la revancha con, con Bivol", sentenció el entrenador de Canelo Álvarez. Sin embargo, otro de los perfiles que están en el radar es el de Lester Martínez, aunque no es una posibilidad confirmada, sigue entre las opciones mandatorias de Canelo.