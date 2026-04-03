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León XIV recuperó la tradición de portar la cruz en su primer Vía Crucis como Papa en el Coliseo de Roma

Más de 30.000 fieles participaron en la ceremonia, iluminada por velas y marcada por el silencio

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León XIV presidió su primer Via Crucis como Papa en el Coliseo de Roma (Reuters)
León XIV presidió su primer Via Crucis como Papa en el Coliseo de Roma (Reuters)

Miles de fieles se reunieron este Viernes Santo en el Coliseo de Roma para presenciar el primer Vía Crucis de León XIV como pontífice.

El evento recuperó la tradición de portar la cruz durante todo el recorrido, una costumbre que no se observaba desde 1994.

El papa León XIV, de nacionalidad estadounidense-peruana, llevó la cruz a lo largo de las 14 estaciones, acompañado por una multitud que superó las 30.000 personas.

Papa recupera gesto histórico y cargará personalmente la cruz en el Coliseo. (Foto: X/@vaticannews_es)
Es el primer pontífice en llevar la cruz durante todo el recorrido desde 1994 (Foto: X/@vaticannews_es)

La procesión, iluminada por velas y marcada por el silencio, solo fue interrumpida por las meditaciones asignadas a cada estación.

De nacionalidad estadounidense-peruana, León XIV asumió el papado en 2025 (Reuters)
De nacionalidad estadounidense-peruana, León XIV asumió el papado en 2025 (Reuters)

Las meditaciones, escritas por el franciscano Francesco Patton, custodio de Tierra Santa entre 2016 y 2025, dirigieron mensajes a quienes detentan poder político o económico.

El texto de las meditaciones, encargado por León XIV, advirtió que toda autoridad deberá rendir cuentas ante Dios por la forma en que ejerce el poder.

Los mensajes insistieron en la necesidad de encarnar la fe, la esperanza y la caridad en la vida cotidiana, desafiando a los creyentes a reconocer el rostro de Cristo en cada persona cuya dignidad es vulnerada, incluidos presos, migrantes, víctimas de la violencia, mujeres explotadas y niños afectados por conflictos.

Las meditaciones del Via Crucis destacaron el papel fundamental de las mujeres en el acompañamiento del sufrimiento humano (Europa Press)
Las meditaciones del Via Crucis destacaron el papel fundamental de las mujeres en el acompañamiento del sufrimiento humano (Europa Press)

El recorrido, que comenzó dentro del Coliseo, símbolo del martirio de los primeros cristianos, culminó en los Foros Romanos.

Allí, León XIV impartió la bendición final tras más de una hora de trayecto, siempre con la cruz de madera al hombro.

Durante las 14 estaciones, se rezó el Padre Nuestro en latín y se realizaron lecturas que subrayaron que la fe debe traducirse en acciones concretas.

León XIV lidera Viernes Santo con tradicional oración en el piso y Vía Crucis en Roma. (Foto: X/@vaticannews_es)
El papa pidió encarnar la fe, la esperanza y la caridad en la vida cotidiana (Foto: X/@vaticannews_es)

El texto incorporó referencias a tragedias actuales como los naufragios de migrantes y la explotación de mujeres y menores, temas que, estuvieron presentes en cada estación.

“Donde hay un sufrimiento o necesidad, allí están las mujeres: en los hospitales y en las casas de ancianos, en las comunidades terapéuticas y de acogida, en las casas hogar con los menores más frágiles, en los lugares más remotos de la misión para abrir escuelas y centros de salud, y en las zonas de guerra y conflicto para socorrer a los heridos y consolar a los supervivientes”, se afirmó durante la ceremonia.

Durante la ceremonia, se reconoció a las mujeres por su labor de consuelo y asistencia en situaciones de sufrimiento y necesidad (Reuters)
Durante la ceremonia, se reconoció a las mujeres por su labor de consuelo y asistencia en situaciones de sufrimiento y necesidad (Reuters)

El acto estuvo impregnado del recuerdo de Francisco, fallecido el 21 de abril de 2025 tras el Domingo de Pascua.

Francisco falleció el 21 de abril de 2025 tras el Domingo de Pascua (AP foto/Andrew Medichini)
Francisco falleció el 21 de abril de 2025 tras el Domingo de Pascua (AP foto/Andrew Medichini)

Esta Semana Santa ha estado marcada por la memoria del Papa anterior, quien instauró la tradición de visitar cárceles durante el Jueves Santo y mantuvo un vínculo especial con los reclusos.

El año pasado, aunque no pudo participar en las celebraciones del Triduo Pascual debido a una larga convalecencia, Francisco redactó las homilías y meditaciones del Via Crucis.

En su último mensaje de Pascua, pidió el cese al fuego en Gaza y la liberación de rehenes (Reuters)
En su último mensaje de Pascua, pidió el cese al fuego en Gaza y la liberación de rehenes (Reuters)

(Con información de Europa Press y EFE)

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León XIVPapaVia CrucisColiseo de Roma

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