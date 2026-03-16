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Lula da Silva y Rodrigo Paz acordaron tender una línea eléctrica entre Bolivia y Brasil

Los mandatarios firmaron tres acuerdos en Brasilia, incluyendo la construcción de una interconexión de 500 kilovatios entre Santa Cruz y Mato Grosso do Sul, en la primera visita oficial del mandatario boliviano

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El presidente de Bolivia, Rodrigo
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, y el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, reaccionan durante una rueda de prensa conjunta en el Palacio de Planalto, en Brasilia, Brasil, el 16 de marzo de 2026 REUTERS/Adriano Machado

Los presidentes de Brasil y Bolivia, Luiz Inácio Lula da Silva y Rodrigo Paz, acordaron este lunes estrechar las relaciones económicas de ambos países dejando al margen las diferencias ideológicas, en la primera visita oficial a Brasilia del gobernante del país andino.

Los mandatarios de los dos países suramericanos firmaron dos acuerdos económicos, en áreas como interconexión eléctrica y turismo, y otro centrado en la cooperación contra el crimen organizado transfronterizo.

Tanto Lula, de tendencia progresista, como Paz, de centroderecha, coincidieron en que la integración regional debe centrarse en los intereses económicos y no políticos.

“La política de ideología no da de comer. Lo que da alimentos es producir y crecer”, dijo Paz, invitando al país vecino a colaborar con Bolivia para impulsar su desarrollo económico.

En la misma línea, Lula recalcó que la integración regional “no es proyecto ideológico, sino una necesidad histórica” y subrayó que ningún país que se mantenga aislado prosperará en un mundo “cada vez más competitivo”.

En ese contexto, celebró la adhesión de Bolivia al Mercosur, proceso que aún no ha concluido, como un “paso histórico” con el que el bloque comercial se “fortalece” y expande sus fronteras más allá del Cono Sur.

Integración eléctrica y en turismo

Una mujer aymara camina junto
Una mujer aymara camina junto a la orilla del lago Titicaca, en el puerto de Guaqui, Bolivia, el 27 de julio de 2023. El bajo nivel del agua en el lago está teniendo un impacto directo en la flora y la fauna locales y afecta a las comunidades locales que dependen de la frontera natural entre Perú y Bolivia para su sustento (AP Foto/Juan Karita)

El acuerdo económico más importante firmado en la visita prevé la conexión eléctrica entre las regiones de Santa Cruz, en Bolivia, y Mato Grosso do Sul, en Brasil, por medio de la construcción de una línea de transmisión de 500 kilovatios.

Esa línea permitirá tanto a Brasil como a Bolivia la venta de excedentes de producción eléctrica al país vecino, con una capacidad aproximada de 420 megavatios.

Un segundo acuerdo prevé la colaboración de ambos Gobiernos para impulsar el flujo de turistas entre los dos países, para llevar a los brasileños a la Copacabana boliviana, a orillas del lago Titicaca, y a los bolivianos a la playa de Copacabana en Río de Janeiro, según expresaron ambos presidentes.

Entre otros puntos, ese memorando impulsará la cooperación entre Brasil y Bolivia en programas de formación, en el intercambio de expertos, buenas prácticas y asistencia técnica en turismo.

También en materia económica, Lula y Paz conversaron sobre las obras en curso para mejorar la integración por carretera entre ambos países, proyectos con miras a ofrecer a Brasil de una salida al océano Pacífico, así como para incrementar los flujos de comercio bilaterales.

Paz hizo hincapié en este proyecto y aseguró que su país tiene capacidad de servir como una “conexión bioceánica” entre el Atlántico y el Pacífico.

Colaboración contra el crimen

Efectivos de la policía pasan
Efectivos de la policía pasan junto a residentes sobre una excavadora empleada para retirar las barricadas instaladas durante una operación de seguridad contra el crimen organizado en la favela Mare Complex, en Río de Janeiro, Brasil, el 9 de octubre de 2023 (AP Foto/Silvia Izquierdo)

Al margen de la economía, se firmó un acuerdo que prevé el estrechamiento de la cooperación para el combate al crimen organizado, con especial énfasis en el tráfico de personas, narcotráfico, lavado de dinero, minería ilegal, tráfico de armas, delitos cibernéticos y ambientales.

La cooperación abarca el intercambio de información e inteligencia en el combate a las bandas y la colaboración policial para detener a sospechosos.

El acuerdo toma mayor relevancia en momentos en los que el Primeiro Comando da Capital (PCC) y el Comando Vermelho, las mayores bandas narcotraficantes de Brasil, están en pleno crecimiento y en expansión en Suramérica.

Paz concluirá su visita a Brasil este martes en São Paulo, la mayor ciudad del país, donde presidirá un foro empresarial en la sede de la Federación de las Industrias de São Paulo (Fiesp), en el que participarán al menos 80 representantes de compañías bolivianas.

(Con información de EFE)

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