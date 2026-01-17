Rodrigo Paz dijo que la adhesión de Bolivia al Mercosur puede significar un “mejor futuro” para su país

Rodrigo Paz, presidente de Bolivia

Rodrigo Paz afirmó este sábado en Asunción que la integración de su país al Mercosur puede abrir las puertas a "un mejor futuro" para la economía y la sociedad boliviana, durante un acto en el que representantes del bloque sudamericano y de la Unión Europea (UE) sellaron uno de los acuerdos de libre comercio más grandes del mundo. La ceremonia, celebrada en el Gran Teatro José Asunción Flores del Banco Central paraguayo, reunió a jefes de Estado y figuras clave de ambos bloques.

Paz subrayó que la adhesión plena de Bolivia al Mercosur representa una oportunidad histórica para su país. Durante su discurso, el mandatario hizo hincapié en que la política exterior boliviana busca fortalecer la integración regional sin perder de vista los intereses nacionales. “No abandonaremos a Bolivia ni al Mercosur para tener un mejor futuro para nuestros pueblos”, sostuvo el jefe de Estado ante los dirigentes y representantes internacionales presentes en el evento.

El presidente boliviano también reconoció que su país permaneció ajeno a la fundación del bloque en 1991, integrado originalmente por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Bolivia se mantiene en proceso de adhesión plena luego de la firma de un protocolo en 2015 y la ratificación nacional de ese acuerdo en 2024. Para Paz, la participación en el bloque se presenta como una plataforma para potenciar el crecimiento y el acceso a mercados internacionales.

La jornada estuvo marcada por la rúbrica de un acuerdo histórico entre el Mercosur y la Unión Europea, que establece el mayor espacio de libre comercio a nivel global, con un mercado potencial de más de 700 millones de personas. El pacto significa, en palabras de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, una apuesta deliberada por el multilateralismo en un contexto internacional con tendencias proteccionistas. “Este acuerdo envía un mensaje muy poderoso al mundo. Refleja una elección clara y deliberada”, afirmó la funcionaria europea.

Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea (REUTERS/Cesar Olmedo)

Von der Leyen destacó además que ambos bloques representan “casi el 20 por ciento del PIB global”.

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, quien ejerce la presidencia pro tempore del Mercosur, valoró el trabajo de los líderes sudamericanos, con especial mención al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ausente en la ceremonia. Peña remarcó la visión integradora de Lula y el papel de Von der Leyen en la concreción del acuerdo. “Lula fue uno de los impulsores fundamentales de este proceso. En su nombre saludo a todos los líderes y visionarios del Mercosur que apostaron a la integración en el siglo XXI”, expresó el mandatario paraguayo durante su intervención.

La firma del acuerdo contó también con la participación de otros líderes regionales y europeos, entre ellos el presidente del Consejo Europeo, António Costa, el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, y el ministro de Asuntos Exteriores de Brasil, Mauro Vieira. La asistencia de Rodrigo Paz consolidó la posición de Bolivia como protagonista en el escenario de la integración regional, al tiempo que la adhesión boliviana sigue avanzando en el ámbito institucional del bloque.

El presidente de Argentina, Javier Milei, calificó la firma del acuerdo como un punto de partida para una agenda más amplia de vinculación económica con otros actores internacionales. “Celebramos haber alcanzado un objetivo, pero sobre todo, estamos ratificando un rumbo. Argentina eligió la apertura, la competencia”, declaró. En medio de su intervención, el mandatario argentino también pidió por la liberación de los denominados “presos políticos” en Venezuela, en especial la del ciudadano argentino Nahuel Gallo.

El Mercosur y la UE firmaron el acuerdo comercial tras décadas de negociaciones (REUTERS/Cesar Olmedo)

En su discurso, Von der Leyen resaltó que “los países de América Latina han rechazado la rivalidad y han reafirmado la democracia y han unido a los pueblos a través de las fronteras y los ríos”. La líder europea enfatizó la trascendencia del acuerdo para el futuro de ambas regiones, al afirmar: “El acuerdo con Mercosur es el logro de una generación para beneficio de las próximas generaciones. Larga vida a la amistad entre nuestros pueblos y entre nuestros países”.

El acuerdo firmado en Asunción representa una de las mayores apuestas recientes por el libre comercio y la cooperación interregional. La suma de ambos bloques, según los datos presentados durante el acto, alcanza cerca de 800 millones de habitantes. El evento, celebrado en el corazón de la capital paraguaya, reunió a autoridades y representantes de alto nivel en un contexto de relevancia internacional para la economía y la integración latinoamericana.