Israel abatió a dos altos mandos de la inteligencia iraní en Teherán

Los agentes de inteligencia iraníes abatidos por Israel fueron identificados como Amir Shariat y Abdollah Jalali-Nasab (FDI)

El Ejército israelí confirmó que abatió a dos altos cargos de inteligencia iraní en un ataque aéreo dirigido en Teherán el viernes. Las autoridades israelíes identificaron a los funcionarios del régimen como Abdollah Jalali Nasab y Amir Shariat, miembros del Comando Unificado de Operaciones Khatam al-Anbiya.

Abdollah Jalali Nasab y Amir Shariat, identificados como altos funcionarios de inteligencia por Israel, ocuparon sus cargos tras la muerte de otro comandante al inicio del enfrentamiento actual. Su papel resultaba fundamental en el análisis de información utilizada por la cúpula de seguridad iraní. La acción israelí supone una afectación directa para la estructura de la inteligencia militar en Irán.

Los funcionarios eliminados coordinaban el sector de inteligencia del Comando Khatam al-Anbiya, cuyo trabajo implicaba el procesamiento y presentación de información estratégica para la toma de decisiones operativas de los líderes de seguridad iraníes, conforme a los comunicados israelíes. Este comando depende directamente del líder supremo del país y centraliza la planificación bélica.

Jalali y Shariat sustituyeron a Saleh Asadi, abatido durante la ofensiva inicial del conflicto, y figuraban entre los responsables principales de operaciones en la región, como detalló el Ejército israelí. Su muerte representa un golpe relevante para la capacidad organizativa de la defensa iraní.

Israel continúa sus ataques contra el régimen de Irán (FUERZAS ARMADAS DE ISRAEL)

El ejército israelí subrayó que esta operación “añade otro impacto importante” sobre la cúpula militar iraní, la cual ha perdido a decenas de altos responsables desde el inicio de la actual campaña. El sábado se celebró en Teherán el funeral de Ali Shamjani, almirante y exjefe de seguridad, lo que refleja el alcance de las bajas en los niveles superiores de la estructura de seguridad.

Desde el inicio de las hostilidades, Israel ha completado 400 oleadas de bombardeos en territorio iraní, en el marco de una operación conjunta con Estados Unidos iniciada el 28 de febrero, según comunicados oficiales. En las últimas 24 horas, los ataques superaron los 200 objetivos, incluyendo sistemas de defensa aérea, lanzadores de misiles y almacenes de armamento.

El régimen iraní denunció que al menos 1.230 personas han muerto en el país a raíz de estos ataques, mientras que en Líbano la cifra supera las 800 víctimas mortales, con más de 2.000 heridos y casi 1 millón de desplazados, según datos de la Organización Internacional para las Migraciones. En Israel, los fallecidos desde el inicio del conflicto ascienden a doce.

Entre los objetivos alcanzados se incluye el principal centro de investigación espacial de la Organización Espacial Iraní en Teherán, el cual albergaba laboratorios para el desarrollo de satélites militares y sistemas de guiado de ataques, de acuerdo a lo señalado por las Fuerzas de Defensa israelíes. La UNESCO, en tanto, confirmó daños en el Palacio de Golestán y otros monumentos históricos, mientras que autoridades locales informaron de daños en 59 sitios patrimoniales.

Israel destruyó un centro de investigación espacial en Teherán

La escalada de violencia respondió al lanzamiento de misiles iraníes contra el centro de Israel, incluyendo municiones de racimo, lo que generó una respuesta inmediata de la aviación israelí sobre infraestructuras sensibles en la capital iraní.

El conflicto ha impactado el tráfico marítimo global, especialmente en el Estrecho de Ormuz, ruta clave para el comercio energético. Según el Ministerio de Transporte Marítimo de la India, dos buques cisterna con bandera india cruzaron ese canal el sábado “sin incidentes”. Sin embargo, desde el inicio del conflicto, solo 77 barcos han atravesado la vía en marzo, una cifra muy alejada de los 1.229 registrados el año anterior en el mismo periodo, de acuerdo con datos de Lloyd’s List Intelligence.

Esta disminución afecta a una quinta parte del suministro mundial de petróleo y ha obligado a muchas embarcaciones a operar dentro de la llamada “flota fantasma”, constituida por barcos en condiciones deficientes y propietarios difícilmente identificables, asociados en su mayoría a Rusia e Irán.

En el ámbito político, el presidente estadounidense Donald Trump proclamó la “derrota total” de Irán y anunció futuras escoltas navales para asegurar el paso del tráfico energético. “Muchos países, especialmente aquellos afectados por el intento de Irán de cerrar el estrecho de Ormuz, enviarán buques de guerra, en conjunto con Estados Unidos, para mantener el estrecho abierto y seguro”, comenzó su mensaje en su cuenta en la red social Truth.

Donald Trump instó a otros países a enviar barcos para asegurar el estrecho de Ormuz (REUTERS/Nathan Howard)

“Ya hemos destruido el 100% de la capacidad militar de Irán, pero les resulta fácil enviar uno o dos drones, lanzar una mina o disparar un misil de corto alcance en algún punto de este estrecho, por muy derrotados que estén. Esperemos que China, Francia, Japón, Corea del Sur, el Reino Unido y otros países afectados por esta restricción artificial envíen buques a la zona para que el estrecho de Ormuz deje de ser una amenaza para una nación totalmente descabezada", manifestó el mandatario.

La eliminación de Jalali Nasab y Shariat en Teherán constituye, para Israel, un avance estratégico en su campaña contra la cúpula de inteligencia iraní, debilitando la coordinación y la capacidad operativa del Comando Khatam al-Anbiya ante los ataques aliados.