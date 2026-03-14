Tensión en Medio Oriente: dos buques con destino a India lograron cruzar el estrecho de Ormuz “sin incidentes”

Un petrolero navega en el Golfo, cerca del estrecho de Ormuz, visto desde el norte de Ras al-Jaima, cerca de la frontera con el gobierno Musandam de Omán (REUTERS/Stringer)

Dos buques cisterna con bandera india que transportaban gas licuado de petróleo con destino a puertos del oeste del país cruzaron el estrecho de Ormuz, según informó el Ministerio de Transporte Marítimo de la India.

“Cruzaron el estrecho de Ormuz a primera hora de la mañana sin incidentes y se dirigen a la India”, declaró Rajesh Kumar Sinha, secretario especial del Ministerio de Puertos, Transporte Marítimo y Vías Navegables, en una rueda de prensa en Nueva Delhi.

Teherán ha suspendido en gran medida el tráfico marítimo a través de esta ruta clave, por donde normalmente transita una quinta parte del suministro mundial de petróleo, desde que Estados Unidos e Israel lanzaron un ataque contra Irán el mes pasado.

Solo 77 barcos habían atravesado el Estrecho de Ormuz en lo que va de marzo, una cifra muy inferior a los 1.229 tránsitos registrados en el mismo período del año anterior, según datos de Lloyd’s List Intelligence.

La guerra en Medio Oriente provocó una fuerte caída en el paso de embarcaciones por una de las vías marítimas más relevantes para el transporte de energía a nivel mundial.

De acuerdo con Lloyd’s List Intelligence, la mayoría de los buques que lograron cruzar pertenecen a la denominada flota fantasma, integrada por barcos antiguos, con condiciones deficientes, sin seguro adecuado y propietarios poco identificables, generalmente asociados a Rusia e Irán.

Un hombre camina por la orilla del mar mientras buques petroleros y de carga se alinean en el estrecho de Ormuz, vistos desde Khor Fakkan, Emiratos Árabes Unidos, el miércoles 11 de marzo de 2026 (AP Foto/Altaf Qadri/Archivo)

La consultora marítima precisó que los buques vinculados al régimen iraní representan el 26% del tráfico en la zona, seguidos por embarcaciones de Grecia con el 13% y de China con el 12%.

“Más de la mitad de los buques cisterna y gaseros que transitan por la zona son flotas paralelas”, afirmó Bridget Diakun, analista senior de Lloyd’s List Intelligence. “Estos barcos están muy acostumbrados a las interrupciones”, añadió Diakun, y sostuvo que por ese motivo “es más probable que intenten la travesía”.

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) del país persa mantiene prácticamente cerrado el estrecho, que limita con Irán y por donde circula aproximadamente el 20% del suministro mundial de petróleo. Desde comienzos de mes, 20 buques comerciales —nueve de ellos petroleros— fueron atacados o sufrieron incidentes, de acuerdo con la Agencia Británica de Operaciones de Comercio Marítimo. La Organización Marítima Internacional confirmó 16 incidentes en la región, de los cuales ocho involucran a petroleros.

El nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei, manifestó el jueves: “Sin duda alguna, hay que recurrir al bloqueo del estrecho de Ormuz”. Esta decisión pretende afectar la economía global y ejercer presión sobre Estados Unidos. Según Diakun, “la principal conclusión es que... Irán sigue exportando”.

Por otra parte, la agencia de noticias AFP contabilizó cerca de 40 embarcaciones que cruzaron el Estrecho de Ormuz desde el inicio del conflicto, tomando en cuenta solo aquellos buques que mantuvieron encendidos sus transpondedores AIS, el sistema de identificación automática.

El jefe de asuntos humanitarios de las Naciones Unidas, Tom Fletcher, exigió el viernes que se autorice el tránsito seguro de ayuda humanitaria a través del estrecho, afectado por las interrupciones en el tráfico marítimo durante el conflicto.

“Se debe permitir el paso seguro de la ayuda humanitaria a través del estrecho de Ormuz”, afirmó Fletcher en un comunicado, y advirtió que “millones de personas corren peligro” si continúan las restricciones.