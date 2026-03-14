Israel destruyó un centro de investigación espacial clave del régimen iraní en Teherán

Israel destruyó un centro de investigación espacial en Teherán

El Ejército israelí aseguró este sábado en un comunicado que, en el marco de sus últimos bombardeos a gran escala sobre Teherán, había destruido un centro “clave” para la investigación espacial y una planta de producción de sistemas de defensa aérea.

“Como parte de los ataques, las Fuerzas de Defensa de Israel destruyeron el principal centro de investigación espacial de la Organización Espacial Iraní, perteneciente a las fuerzas del régimen”, se detalla en la nota castrense.

Además, se añade que, supuestamente, el centro albergaba “laboratorios estratégicos” utilizados para la investigación y el desarrollo de satélites militares con diversos fines, incluyendo “vigilancia, localización de objetivos y ataques guiados hacia objetivos en Medio Oriente”.

Israel anunció anoche esta última oleada de ataques masivos contra Teherán, que comenzaron poco después de que Irán disparara misiles contra el centro del Estado hebreo; al menos uno de ellos con una carga de racimo, por los cráteres reflejados en las imágenes de impactos difundidas por los medios israelíes.

Un mapa muestra los alcances de las operaciones de las FDI contra infraestructura iraní en Teherán

En otro orden, dos buques cisterna con bandera india que transportaban gas licuado de petróleo con destino a puertos del oeste del país cruzaron el estrecho de Ormuz, según informó el Ministerio de Transporte Marítimo de la India.

“Cruzaron el estrecho de Ormuz a primera hora de la mañana sin incidentes y se dirigen a la India”, declaró Rajesh Kumar Sinha, secretario especial del Ministerio de Puertos, Transporte Marítimo y Vías Navegables, en una rueda de prensa en Nueva Delhi.

Teherán ha suspendido en gran medida el tráfico marítimo a través de esta ruta clave, por donde normalmente transita una quinta parte del suministro mundial de petróleo, desde que Estados Unidos e Israel lanzaron un ataque contra Irán el mes pasado.

Solo 77 barcos habían atravesado el Estrecho de Ormuz en lo que va de marzo, una cifra muy inferior a los 1.229 tránsitos registrados en el mismo período del año anterior, según datos de Lloyd’s List Intelligence.

La guerra en Medio Oriente provocó una fuerte caída en el paso de embarcaciones por una de las vías marítimas más relevantes para el transporte de energía a nivel mundial.

De acuerdo con Lloyd’s List Intelligence, la mayoría de los buques que lograron cruzar pertenecen a la denominada flota fantasma, integrada por barcos antiguos, con condiciones deficientes, sin seguro adecuado y propietarios poco identificables, generalmente asociados a Rusia e Irán.

Un petrolero navega en el Golfo, cerca del estrecho de Ormuz (REUTERS/Stringer/Archivo)

Trump afirmó que el régimen de Irán busca un acuerdo tras quedar “totalmente derrotado”

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este sábado que Irán fue “totalmente derrotado” en la campaña militar conjunta de Estados Unidos e Israel contra el régimen ayatollah, y aseguró que Teherán busca un acuerdo que él no aceptará.

“Los medios de comunicación que difunden noticias falsas odian informar sobre el buen desempeño del ejército estadounidense contra Irán, que está totalmente derrotado y quiere un acuerdo, ¡pero no un acuerdo que yo aceptaría!”, escribió el mandatario en Truth Social, sin ofrecer más detalles.

Horas antes, señaló que “Irán tenía planes de apoderarse de todo Medio Oriente” y “aniquilar por completo a Israel”. “¡Al igual que Irán, esos planes han fallado!”, expresó Trump antes de su diálogo con periodistas en el que aseguró que “pronto” Estados Unidos escoltará petroleros por el Estrecho de Ormuz y llevará seguridad a la zona, supuestamente controlada por la Guardia Revolucionaria iraní.

Desde la Base de la Fuerza Aérea Andrews en Maryland, un reportero le consultó al inquilino de la Casa Blanca si continúa hablando con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y si sus objetivos eran los mismos en cuanto a poner fin a la guerra. “Bueno, supongo que son un poco diferentes. Son un país distinto al nuestro”, analizó Trump.

Por otra parte, señaló que Netanyahu les diría que nunca ha habido una potencia como la de Estados Unidos. “Fortalecí nuestras fuerzas armadas durante mi primer mandato”, recordó el republicano sobre su primer paso por el Ejecutivo estadoundiense.