EN VIVO | Israel bombardeó una zona de Líbano utilizada por Hezbollah como depósito de armas

El presidente Donald Trump declaró que Estados Unidos destruyó sitios militares en la isla de Kharg, punto clave de la red petrolera iraní, y advirtió que la infraestructura petrolera podría ser el próximo objetivo si Irán continúa interfiriendo con el paso de barcos por el estrecho de Ormuz, situación que afecta a los mercados internacionales.
Un funcionario estadounidense anunció a The Associated Press el envío de 2.500 marines adicionales y un buque de asalto anfibio a Medio Oriente, casi dos semanas después del inicio de la guerra entre EEUU e Israel contra la República Islámica.
Por su parte, el régimen iraní mantuvo bombardeos con misiles y drones contra Israel y Estados árabes del Golfo Pérsico, mientras aviones de combate estadounidenses e israelíes continúan bombardeando objetivos militares y estratégicos en Teherán y otras ciudades iraníes.
La crisis humanitaria en Líbano se agravó, con casi 850.000 desplazadas, en medio de oleadas de ataques israelíes contra terroristas de Hezbollah y la advertencia de que no se concederá una tregua en un futuro cercano.
A continuación, la cobertura minuto a minuto:
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que el país comenzará a escoltar barcos a través del Estrecho de Ormuz para protegerlos de posibles ataques del régimen iraní. La medida se enmarca en los intentos de la administración estadounidense por reducir los altos precios del petróleo provocados por la guerra en Medio Oriente.
Las fuerzas armadas de Irán amenazaron con destruir la infraestructura petrolera asociada a Estados Unidos en Medio Oriente después de que el presidente Donald Trump anunciara bombardeos sobre la isla de Kharg, principal centro petrolero del régimen iraní.
Medios iraníes informaron el sábado que la isla de Kharg fue atacada con bombardeos aéreos la madrugada del viernes. Fuentes en el lugar señalaron que se escucharon más de 15 explosiones en toda la isla y que se observaba una densa columna de humo elevándose desde distintos puntos.
De acuerdo con las mismas fuentes, pese a la magnitud de las explosiones, ninguna de las infraestructuras petroleras de la isla resultó dañada. No se proporcionaron detalles sobre posibles víctimas ni sobre otros daños.
El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) iraní anunció en la madrugada de este sábado dos nuevas oleadas de ataques contra Israel y contra objetivos estadounidenses en el golfo Pérsico.
A su vez, el CGRI afirmó haber bombardeado con misiles la base estadounidense Al-Dhafra en Emiratos Árabes Unidos y haber atacado Al Udeid, la mayor base militar de Washington en Oriente Medio, situada en Catar.
El ejército israelí advirtió a la población sobre la necesidad de evacuar una zona industrial al oeste de Tabriz, en el noroeste de Irán, mediante una publicación en su cuenta de X en idioma persa. Los militares pidieron a todas las personas presentes en el área que la abandonen de inmediato por su “seguridad y bienestar”.
Según el comunicado, los bonbardeos tendrán lugar en las próximas horas. “Su presencia en esta zona pone su vida en riesgo”, señaló el mensaje. En la publicación en redes sociales, los militares incluyeron un mapa que indica la zona objetivo del ataque.
El presidente estadounidense Donald Trump afirmó el viernes que Irán ha sido “totalmente derrotado” en la campaña militar conjunta de Estados Unidos e Israel contra el país, y aseguró que Teherán exige un acuerdo que él no aceptará.
“Los medios de comunicación que difunden noticias falsas odian informar sobre el buen desempeño del ejército estadounidense contra Irán, que está totalmente derrotado y quiere un acuerdo, ¡pero no un acuerdo que yo aceptaría!”, escribió Trump en Truth Social, sin ofrecer más detalles.
Responsables de Energía de Japón, Estados Unidos y varios países del Indopacífico iniciarán este sábado en Tokio una reunión de dos días como parte de la estrategia estadounidense de “dominación energética”, en un contexto de escalada de precios del crudo por la guerra en Irán que afecta el suministro global.
Según un comunicado difundido por los organizadores del foro en febrero, “se espera que el foro empresarial facilite el anuncio y el avance de importantes acuerdos, inversiones y marcos de cooperación en el sector energético comercial que impulsarán la economía de Estados Unidos, invertirán en los trabajadores energéticos estadounidenses y asegurarán nuestro dominio energético”.
Pocos secretos se guardan con tanto celo como el estado de las defensas antimisiles de un país. Saber cuán efectivos son los ataques —observando el esfuerzo necesario para detenerlos— es información valiosa. Por eso, resultó sorprendente cuando, el 10 de marzo, el Ministerio de Defensa de Ucrania anunció que, en los primeros tres días de la guerra con Irán, los países del Golfo habían disparado 800 misiles interceptores Patriot de fabricación estadounidense contra misiles y drones iraníes. Esto representa, según señaló, más que los 600 que Ucrania había disparado en cuatro años de guerra contra Rusia.
Dos explosiones sacudieron Bagdad el sábado tras ataques dirigidos contra Kataeb Hezbollah, grupo respaldado por Irán, que dejaron dos muertos, entre ellos una “figura clave”, según fuentes de seguridad.
Se trata de los primeros ataques en el centro de la capital iraquí que causan la muerte de combatientes apoyados por Irán desde el inicio de la guerra en Oriente Medio el 28 de febrero, en un contexto donde Irak ha sido escenario de enfrentamientos indirectos entre Estados Unidos e Irán.
“A las 02:15 (23:15 GMT del viernes), un misil impactó contra una casa utilizada por Kataeb Hezbollah”, indicó una fuente de seguridad, y precisó que “una figura clave murió” y dos miembros del grupo sufrieron heridas.