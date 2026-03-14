EN VIVO | Israel bombardeó una zona de Líbano utilizada por Hezbollah como depósito de armas

El presidente Donald Trump declaró que Estados Unidos destruyó sitios militares en la isla de Kharg, punto clave de la red petrolera iraní, y advirtió que la infraestructura petrolera podría ser el próximo objetivo si Irán continúa interfiriendo con el paso de barcos por el estrecho de Ormuz, situación que afecta a los mercados internacionales.

Un funcionario estadounidense anunció a The Associated Press el envío de 2.500 marines adicionales y un buque de asalto anfibio a Medio Oriente, casi dos semanas después del inicio de la guerra entre EEUU e Israel contra la República Islámica.

Por su parte, el régimen iraní mantuvo bombardeos con misiles y drones contra Israel y Estados árabes del Golfo Pérsico, mientras aviones de combate estadounidenses e israelíes continúan bombardeando objetivos militares y estratégicos en Teherán y otras ciudades iraníes.

La crisis humanitaria en Líbano se agravó, con casi 850.000 desplazadas, en medio de oleadas de ataques israelíes contra terroristas de Hezbollah y la advertencia de que no se concederá una tregua en un futuro cercano.