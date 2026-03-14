Donald Trump instó a otros países a enviar barcos para asegurar el estrecho de Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (REUTERS/Kevin Lamarque)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó este sábado a otros países a enviar barcos para asegurar el estrecho de Ormuz.

“Muchos países, especialmente aquellos afectados por el intento de Irán de cerrar el estrecho de Ormuz, enviarán buques de guerra, en conjunto con Estados Unidos, para mantener el estrecho abierto y seguro”, comenzó su mensaje en su cuenta en la red social Truth.

“Ya hemos destruido el 100% de la capacidad militar de Irán, pero les resulta fácil enviar uno o dos drones, lanzar una mina o disparar un misil de corto alcance en algún punto de este estrecho, por muy derrotados que estén. Esperemos que China, Francia, Japón, Corea del Sur, el Reino Unido y otros países afectados por esta restricción artificial envíen buques a la zona para que el estrecho de Ormuz deje de ser una amenaza para una nación totalmente descabezada", manifestó el mandatario.

Y completó: “Mientras tanto, Estados Unidos bombardeará sin cesar la costa y hundirá continuamente barcos iraníes. De una forma u otra, pronto lograremos que el estrecho de Ormuz esté ABIERTO, SEGURO y LIBRE“.

El mensaje de Donald Trump

Dos buques cisterna con bandera india que transportaban gas licuado de petróleo con destino a puertos del oeste del país cruzaron el estrecho de Ormuz, según informó el Ministerio de Transporte Marítimo de la India este sábado.

“Cruzaron el estrecho de Ormuz a primera hora de la mañana sin incidentes y se dirigen a la India”, declaró Rajesh Kumar Sinha, secretario especial del Ministerio de Puertos, Transporte Marítimo y Vías Navegables, en una rueda de prensa en Nueva Delhi.

Teherán ha suspendido en gran medida el tráfico marítimo a través de esta ruta clave, por donde normalmente transita una quinta parte del suministro mundial de petróleo, desde que Estados Unidos e Israel lanzaron un ataque contra Irán el mes pasado.

Solo 77 barcos habían atravesado el Estrecho de Ormuz en lo que va de marzo, una cifra muy inferior a los 1.229 tránsitos registrados en el mismo período del año anterior, según datos de Lloyd’s List Intelligence.

La guerra en Medio Oriente provocó una fuerte caída en el paso de embarcaciones por una de las vías marítimas más relevantes para el transporte de energía a nivel mundial.

Un petrolero navega en el Golfo, cerca del estrecho de Ormuz, visto desde el norte de Ras al-Jaima, cerca de la frontera con el gobierno Musandam de Omán, en medio del conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán, en Emiratos Árabes Unidos, 11 de marzo de 2026 (REUTERS/Stringer)

De acuerdo con Lloyd’s List Intelligence, la mayoría de los buques que lograron cruzar pertenecen a la denominada flota fantasma, integrada por barcos antiguos, con condiciones deficientes, sin seguro adecuado y propietarios poco identificables, generalmente asociados a Rusia e Irán.

La consultora marítima precisó que los buques vinculados al régimen iraní representan el 26% del tráfico en la zona, seguidos por embarcaciones de Grecia con el 13% y de China con el 12%.

“Más de la mitad de los buques cisterna y gaseros que transitan por la zona son flotas paralelas”, afirmó Bridget Diakun, analista senior de Lloyd’s List Intelligence. “Estos barcos están muy acostumbrados a las interrupciones”, añadió Diakun, y sostuvo que por ese motivo “es más probable que intenten la travesía”.

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) del país persa mantiene prácticamente cerrado el estrecho, que limita con Irán y por donde circula aproximadamente el 20% del suministro mundial de petróleo. Desde comienzos de mes, 20 buques comerciales —nueve de ellos petroleros— fueron atacados o sufrieron incidentes, de acuerdo con la Agencia Británica de Operaciones de Comercio Marítimo. La Organización Marítima Internacional confirmó 16 incidentes en la región, de los cuales ocho involucran a petroleros.