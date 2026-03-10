Netanyahu dijo que la ofensiva contra Irán no ha terminado y apuntó al fin del régimen: “Les estamos quebrando los huesos”

Netanyahu, en Mar-a-Lago junto al presidente Trump, el 29 de diciembre de 2025. Ambos países llevan a cabo una ofensiva conjunta contra Irán iniciada el 28 de febrero. (AP Foto/Alex Brandon)

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, advirtió este martes que la ofensiva militar contra Irán “aún no ha terminado” y reafirmó que el objetivo de las operaciones conjuntas con Estados Unidos es debilitar al régimen de los ayatolás hasta el punto de que sea el propio pueblo iraní quien ponga fin a su gobierno.

“Nuestra aspiración es llevar al pueblo iraní a romper el yugo de la tiranía; en última instancia, depende de ellos. Pero no cabe duda de que, con las acciones llevadas a cabo hasta ahora, les estamos quebrando los huesos, y aún no hemos terminado”, declaró Netanyahu durante una visita al Grupo de Trabajo Nacional de Salud, junto al ministro de Sanidad, Haim Katz.

El mandatario también afirmó que Israel “ya está logrando un cambio serio en su estatus” en la región, en un momento en que la ofensiva sigue generando consecuencias militares, diplomáticas y económicas a escala global.

Las declaraciones de Netanyahu llegan en medio de señales contradictorias sobre el futuro del conflicto. El presidente estadounidense Donald Trump sugirió el lunes que la guerra podría estar cerca de su fin, al afirmar que la considera “muy completa, prácticamente terminada”, lo que provocó una fuerte caída en los precios del petróleo —de alrededor del ocho por ciento— y un repunte en los mercados bursátiles de Europa, Asia y Wall Street. Sin embargo, Netanyahu no ofreció señal alguna de una desescalada inminente.

Desde el inicio de la ofensiva el 28 de febrero, Israel y Estados Unidos han ejecutado una serie de bombardeos que, según el portavoz del Ejército israelí, Effie Defrin, han causado la muerte de 1.900 soldados y comandantes del régimen iraní. La ONG con sede en Estados Unidos HRANA cifra en más de 1.100 los civiles iraníes muertos desde entonces.

Entre las bajas más significativas se encuentra el líder supremo de Irán, Alí Khamenei, fallecido durante la oleada inicial de bombardeos y sustituido recientemente por su hijo Mojtaba al frente del régimen.

Una pancarta de Mojtaba Khamenei junto a su padre Alí y al fundador de la República Islámica Ruhollah Khomeini en un edificio de Teherán, el 10 de marzo de 2026. Alí Khamenei murió en la oleada inicial de bombardeos. (Majid Asgaripour/WANA vía REUTERS)

Israel defiende desde el inicio de la campaña que sus objetivos incluyen desmantelar el liderazgo de los ayatolás y minar las capacidades iraníes en materia de misiles balísticos y armamento nuclear.

Irán, por su parte, no ha dado señales de retroceder. Los Guardianes de la Revolución declararon que serán ellos quienes “determinen el fin de la guerra”, en respuesta directa a los comentarios de Trump. Además, fuerzas iraníes lanzaron cinco misiles contra la base aérea estadounidense Al-Harir, en la región kurda de Iraq, y el canciller Abbas Araghchi descartó nuevas negociaciones con Washington, afirmando que Teherán tuvo una “experiencia muy amarga” en rondas anteriores de diálogo.

El conflicto también está sacudiendo los mercados energéticos y la estabilidad regional. El presidente y director ejecutivo de la petrolera saudí Aramco, Amin H. Nasser, advirtió que la guerra podría tener “consecuencias catastróficas” para los mercados petroleros y calificó de “absolutamente crítico” que se restablezca el tráfico de buques por el Estrecho de Ormuz. Irán, a su vez, amenazó con bloquear las exportaciones de petróleo hacia los aliados de Estados Unidos e Israel mientras el conflicto continúe.

En el frente libanés, Israel continuó sus ataques contra objetivos de Hezbollah en el sur del país, con nuevos bombardeos registrados en la ciudad de Tiro. La ONU informó que más de 100.000 personas fueron desplazadas en el Líbano en un solo día.

La Unidad Aérea de Turquía interceptó un segundo misil balístico lanzado desde Irán en espacio aéreo turco, y Ankara anunció el despliegue de un sistema de defensa antimisiles Patriot de fabricación estadounidense en el centro del país.