La Guardia Revolucionaria de Irán le respondió a Donald Trump: “Nosotros determinaremos el fin de la guerra”

“Las ecuaciones y el futuro de la región están ahora en manos de nuestras fuerzas armadas; las fuerzas estadounidenses no decidirán cuándo termina el conflicto”, indicó un portavoz del Ejército iraní citado por medios estatales

Miembros del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (REUTERS)

La Guardia Revolucionaria de Irán afirmaron que serán ellas las que determinarán el final de la guerra en Medio Oriente y advirtieron que no permitirán la exportación de petróleo desde la región mientras continúen los ataques de Estados Unidos e Israel. El pronunciamiento surgió tras declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, quien sostuvo que la guerra podría concluir pronto.

“La Guardia Revolucionaria establece que somos nosotros quienes decidiremos el fin de la guerra”, indicó un portavoz del Ejército iraní citado por medios estatales. El funcionario agregó que el desenlace del conflicto dependerá de las decisiones de las fuerzas iraníes. “Las ecuaciones y el futuro de la región están ahora en manos de nuestras fuerzas armadas; las fuerzas estadounidenses no decidirán cuándo termina el conflicto”, señaló.

El comunicado apareció pocas horas después de que Trump afirmara que la guerra podría terminar pronto. Las declaraciones del mandatario estadounidense coincidieron con el refuerzo de la lealtad de las fuerzas iraníes a su nuevo líder supremo, Mojtaba Khamenei.

Además de reafirmar su postura sobre el desarrollo del conflicto, la Guardia Revolucionaria reiteró advertencias sobre el flujo energético en la región. El portavoz del cuerpo militar señaló que Irán podría impedir las exportaciones de crudo si continúan las operaciones militares contra el país.

“Ni un litro de petróleo será exportado” de la región si continúan los ataques estadounidenses e israelíes, advirtió el vocero. La declaración planteó una posible interrupción del comercio energético regional en medio de la escalada militar.

Las declaraciones del mandatario estadounidense coincidieron con el refuerzo de la lealtad de las fuerzas iraníes a su nuevo líder supremo, Mojtaba Khamenei (REUTERS)

En otro comunicado difundido por la agencia Fars, la Guardia Revolucionaria respondió directamente a Trump y sostuvo que las capacidades militares iraníes continúan vigentes. “Estamos dispuestos a expandir la guerra; la seguridad será para todos o la inseguridad para todos. Somos nosotros quienes determinaremos el fin de la guerra”, indicó el cuerpo militar de élite.

Poco antes, Trump aseguró que la guerra con Irán está “prácticamente terminada” y afirmó que Teherán “no tiene armada, ni comunicaciones, ni fuerza aérea”. Las autoridades militares iraníes rechazaron esas declaraciones y cuestionaron las afirmaciones del mandatario estadounidense.

“El mentiroso presidente de Estados Unidos, para escapar de la presión de la guerra y acabar con la desesperación de los soldados estadounidenses en la región, ha proclamado falsamente el fin del poder de las fuerzas armadas de la República Islámica”, señaló el comunicado.

La Guardia Revolucionaria también sostuvo que su arsenal balístico se fortaleció desde el inicio del conflicto. “Nuestros misiles son ahora más potentes que al comienzo de la guerra, con mayor volumen y ojivas de más de una tonelada”, indicó la nota difundida por el organismo militar.

Las fuerzas iraníes también se refirieron a la situación en el estrecho de Ormuz. Trump afirmó que evalúa “tomar el control” del paso marítimo y señaló que por esa vía ya circulan buques.

Trump aseguró que la guerra con Irán está “prácticamente terminada” y afirmó que Teherán “no tiene armada, ni comunicaciones, ni fuerza aérea” (REUTERS)

La Guardia Revolucionaria cuestionó esa afirmación y sostuvo que los buques de guerra estadounidenses se encuentran lejos del área. “(Trump) afirma la presencia de buques comerciales y militares en la región y su fácil paso por el estrecho de Ormuz; mientras tanto, buques de guerra estadounidenses se han estacionado a más de 1.000 kilómetros de la zona para protegerse de los potentes misiles y drones iraníes”, indicó la nota.

El estrecho de Ormuz constituye la única salida del golfo Pérsico hacia el océano Índico y representa una vía clave para el transporte energético global. Según el texto, por ese paso circula el 20% del crudo mundial y también importantes partidas de gas natural licuado.

En ese contexto, la Guardia Revolucionaria reiteró su advertencia sobre el comercio energético si continúan las operaciones militares contra Irán. El comunicado señaló que el país tomará medidas contra las exportaciones de petróleo desde la región.

“Si EE.UU. e Israel continúan sus agresiones contra la población y la infraestructura iraníes, no permitiremos la exportación de un solo litro de petróleo de la región a la parte hostil y sus socios hasta nuevo aviso”, indicó el cuerpo militar.

(Con información de AFP y EFE)

