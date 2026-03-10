Mundo

Israel afirmó que abatió a más de 1.900 soldados y comenadantes del régimen iraní desde el inicio de la guerra

“Tenemos muchos más objetivos, es un esfuerzo continuo y estamos profundizando los golpes a todos los niveles del régimen”, indicó el portavoz del Ejército de israelí, Effie Defrin

Guardar
Israel afirmó que abatió a
Israel afirmó que abatió a más de 1.900 soldados y comenadantes del régimen iraní desde el inicio de la guerra (REUTERS)

El portavoz del Ejército de Israel, Effie Defrin, afirmó el lunes que la fuerza aérea israelí mató a más de 1.900 soldados y comandantes del régimen iraní desde el inicio de la guerra entre ambos países, que ya supera una semana de enfrentamientos. El vocero también informó que Israel completó ataques contra seis aeródromos militares en Irán y sostuvo que la ofensiva aérea continuará.

Durante una comparecencia, Defrin describió el alcance de las operaciones militares israelíes contra objetivos iraníes desde el inicio del conflicto. “En los últimos días, hemos atacado al régimen terrorista iraní. Hemos matado a más de 1.900 soldados y comandantes iraníes. Tenemos muchos más objetivos, es un esfuerzo continuo y estamos profundizando los golpes a todos los niveles del régimen”, indicó.

El portavoz sostuvo que la fuerza aérea israelí continúa con operaciones contra objetivos militares en Irán. En ese marco, señaló que Israel también ejecutó ataques contra instalaciones aéreas iraníes. “Se han completado una serie de ataques contra seis aeródromos militares”, indicó.

Defrin afirmó además que la fuerza aérea israelí mantiene la ofensiva en el espacio aéreo iraní. “La fuerza aérea continúa profundizando su superioridad aérea sobre los cielos iraníes”, agregó.

El vocero militar también se refirió al impacto de estos ataques en las capacidades militares de Irán y de los grupos aliados del país en la región. Según explicó, los bombardeos afectan estructuras vinculadas al armamento del régimen iraní y de sus aliados en Oriente Próximo.

El portavoz del Ejército de
El portavoz del Ejército de Israel, Effie Defrin

“Estos ataques dañan las capacidades de armamento no solo del régimen (iraní) sino también de los representantes terroristas en todo Oriente Próximo”, afirmó.

Defrin también advirtió que la amenaza contra Israel continúa pese a las operaciones militares en curso. El portavoz subrayó que los sistemas de defensa del país siguen activos ante posibles ataques.

“Quiero reiterar que la amenaza aún existe. Nuestro sistema de defensa es el mejor del mundo, pero la defensa no es hermética”, indicó.

El mismo lunes, un misil iraní impactó en una zona central de Israel y dejó un muerto y dos heridos críticos. El ataque representó la primera víctima mortal en territorio israelí desde el 1 de marzo, día en el que murieron nueve personas.

Durante la comparecencia, Defrin también respondió a preguntas sobre el nombramiento de Mojtaba Khameneí, hijo del fallecido ayatolá Ali Khamenei, como nuevo líder supremo de Irán. El portavoz evitó realizar comentarios sobre la política interna iraní y centró su respuesta en la postura militar de Israel frente a posibles amenazas contra su territorio.

“Solo diré que atacaremos a cualquiera que represente una amenaza para los ciudadanos de Israel”, sostuvo.

Durante la comparecencia, Defrin también
Durante la comparecencia, Defrin también respondió a preguntas sobre el nombramiento de Mojtaba Khameneí, hijo del fallecido ayatolá Ali Khamenei, como nuevo líder supremo de Irán. El portavoz evitó realizar comentarios sobre la política interna iraní (REUTERS)

Las declaraciones del portavoz israelí se produjeron en medio de una escalada militar entre Israel, Estados Unidos e Irán que ya supera una semana. Durante este periodo, Tel Aviv y Washington informaron sobre ataques contra objetivos en Teherán, mientras Irán lanzó misiles contra territorio israelí.

(Con información de AFP)

Temas Relacionados

Guerra en Medio OrienteIránIsraelMedio OrienteEjército de IsraelEstados UnidosÚltimas noticias América

Últimas Noticias

Reino Unido inició misiones aéreas defensivas en apoyo de los Emiratos Árabes y derribó drones iraníes en varias zonas de Medio Oriente

El ministro de Defensa, John Healey, informó que aviones Typhoon interceptaron y derribaron dos drones durante las operaciones: uno sobre Jordania y otro que se dirigía hacia Bahréin

Reino Unido inició misiones aéreas

Estados Unidos suspendió temporalmente algunas sanciones petroleras para estabilizar el mercado mundial del crudo

“Vamos a quitar esas sanciones hasta que esto se arregle”, afirmó el presidente Donald Trump durante un rueda de prensa realizada en Florida

Estados Unidos suspendió temporalmente algunas

El presidente de Panamá viaja a Chile para asistir a la investidura de Kast

La delegación panameña tiene previsto sostener encuentros bilaterales en Santiago, en el marco del inicio de un nuevo gobierno chileno que genera expectativas sobre la colaboración económica y logística centrada en la vía interoceánica panameña

El presidente de Panamá viaja

La Guardia Revolucionaria de Irán le respondió a Donald Trump: “Nosotros determinaremos el fin de la guerra”

“Las ecuaciones y el futuro de la región están ahora en manos de nuestras fuerzas armadas; las fuerzas estadounidenses no decidirán cuándo termina el conflicto”, indicó un portavoz del Ejército iraní citado por medios estatales

La Guardia Revolucionaria de Irán

Cuando el error forma parte del menú: el restaurante de Tokio atendido por personas con demencia que interpela a la economía silver

El proyecto convierte los retos cotidianos en el local japonés en oportunidades para revisar cómo las sociedades pueden aprovechar el potencial de todas las generaciones

Cuando el error forma parte
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
¿Cuándo iniciarán las clases en

¿Cuándo iniciarán las clases en colegios estatales por la crisis del gas y qué medidas aplicó el Gobierno en el sector educativo?

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 10 de marzo de 2026

Carlos Zanón, el gran escritor de novela negra con espíritu punk: “Si dejas de contestar al WatssApp dos semanas, la gente se olvida de ti”

Elecciones presidenciales 2026 en Colombia: estas son las fechas clave del proceso electoral

Kunno desmiente infidelidad en relación de Christian Nodal y Ángela Aguilar

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

EEUU mata a seis personas en ataque a una lancha vinculada al narcotráfico en el Pacífico

Palmeiras gana a Universidad Católica con doblete de Heittor y autogoles de Bumbila

El Nikkei amplía sus caídas y se hunde casi un 7 % por la incertidumbre energética

El izquierdista Iván Cepeda celebra el triunfo del Pacto Histórico en Senado de Colombia

El Kospi surcoreano se desploma más del 8 % y activa suspensión temporal de negociaciones

ENTRETENIMIENTO

Rosanna Arquette critíca las películas

Rosanna Arquette critíca las películas de Quentin Tarantino: “No es arte, es simplemente racista”

Britney Spears finalizó relación con Paul Soliz semanas antes de su arresto por manejar bajo la influencia del alcohol

Justin Quiles y Lenny Tavárez revolucionan la música con “Superarte”: por qué querían cerrar un ciclo y los secretos de su bro-mance

Dónde ver en streaming las películas nominadas al Oscar 2026 antes de la ceremonía

Grandes éxitos musicales del cine animado se reinventan con adaptaciones en lengua de signos