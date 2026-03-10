Israel afirmó que abatió a más de 1.900 soldados y comenadantes del régimen iraní desde el inicio de la guerra (REUTERS)

El portavoz del Ejército de Israel, Effie Defrin, afirmó el lunes que la fuerza aérea israelí mató a más de 1.900 soldados y comandantes del régimen iraní desde el inicio de la guerra entre ambos países, que ya supera una semana de enfrentamientos. El vocero también informó que Israel completó ataques contra seis aeródromos militares en Irán y sostuvo que la ofensiva aérea continuará.

Durante una comparecencia, Defrin describió el alcance de las operaciones militares israelíes contra objetivos iraníes desde el inicio del conflicto. “En los últimos días, hemos atacado al régimen terrorista iraní. Hemos matado a más de 1.900 soldados y comandantes iraníes. Tenemos muchos más objetivos, es un esfuerzo continuo y estamos profundizando los golpes a todos los niveles del régimen”, indicó.

El portavoz sostuvo que la fuerza aérea israelí continúa con operaciones contra objetivos militares en Irán. En ese marco, señaló que Israel también ejecutó ataques contra instalaciones aéreas iraníes. “Se han completado una serie de ataques contra seis aeródromos militares”, indicó.

Defrin afirmó además que la fuerza aérea israelí mantiene la ofensiva en el espacio aéreo iraní. “La fuerza aérea continúa profundizando su superioridad aérea sobre los cielos iraníes”, agregó.

El vocero militar también se refirió al impacto de estos ataques en las capacidades militares de Irán y de los grupos aliados del país en la región. Según explicó, los bombardeos afectan estructuras vinculadas al armamento del régimen iraní y de sus aliados en Oriente Próximo.

“Estos ataques dañan las capacidades de armamento no solo del régimen (iraní) sino también de los representantes terroristas en todo Oriente Próximo”, afirmó.

Defrin también advirtió que la amenaza contra Israel continúa pese a las operaciones militares en curso. El portavoz subrayó que los sistemas de defensa del país siguen activos ante posibles ataques.

“Quiero reiterar que la amenaza aún existe. Nuestro sistema de defensa es el mejor del mundo, pero la defensa no es hermética”, indicó.

El mismo lunes, un misil iraní impactó en una zona central de Israel y dejó un muerto y dos heridos críticos. El ataque representó la primera víctima mortal en territorio israelí desde el 1 de marzo, día en el que murieron nueve personas.

Durante la comparecencia, Defrin también respondió a preguntas sobre el nombramiento de Mojtaba Khameneí, hijo del fallecido ayatolá Ali Khamenei, como nuevo líder supremo de Irán. El portavoz evitó realizar comentarios sobre la política interna iraní y centró su respuesta en la postura militar de Israel frente a posibles amenazas contra su territorio.

“Solo diré que atacaremos a cualquiera que represente una amenaza para los ciudadanos de Israel”, sostuvo.

Las declaraciones del portavoz israelí se produjeron en medio de una escalada militar entre Israel, Estados Unidos e Irán que ya supera una semana. Durante este periodo, Tel Aviv y Washington informaron sobre ataques contra objetivos en Teherán, mientras Irán lanzó misiles contra territorio israelí.

