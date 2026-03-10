La mayor petrolera del mundo advirtió sobre consecuencias “catastróficas” de la guerra ante nuevos ataques iraníes a refinerías

Vista general del complejo industrial de Ruwais, en los Emiratos Árabes Unidos, en una fotografía de archivo. Un ataque con drones obligó a detener la refinería del complejo, con capacidad para procesar 922.000 barriles diarios. (REUTERS/Christopher Pike/archivo)

Los mercados financieros globales revirtieron parte de su optimismo del martes luego de que una serie de señales contradictorias sobre el curso de la guerra en Oriente Medio volvieron a sembrar la incertidumbre: el ataque con drones a la refinería más grande de los Emiratos Árabes Unidos, la advertencia del gigante petrolero Saudi Aramco sobre consecuencias “catastróficas” para la economía mundial y las declaraciones del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, quien aseguró que la ofensiva militar contra Irán “aún no ha terminado”.

En las primeras operaciones, el Dow Jones cedía un 0,44%, el Nasdaq fluctuaba casi sin cambios y el S&P 500 perdía 0,26%. Los tres índices habían llegado a mostrar caídas más pronunciadas en la preapertura luego de una noche en verde que parecía prever una recuperación.

Pero el detonante negativo fue el reporte de medios estatales iraníes sobre la explosión de un buque cisterna cerca de Abu Dhabi, que agravó las dudas sobre la confianza del presidente Donald Trump en que el conflicto podría terminar “muy pronto”.

A eso se sumó el ataque con drones que provocó un incendio en la zona industrial de Ruwais, en los Emiratos Árabes Unidos, y obligó a detener operaciones en la refinería más grande del complejo, operada por la compañía estatal Abu Dhabi National Oil Co. (ADNOC). La planta tiene capacidad para procesar 922.000 barriles de petróleo por día. Las autoridades de Abu Dhabi confirmaron el incendio pero indicaron que no había víctimas.

El incidente se suma a una cadena de ataques contra infraestructura energética en el Golfo Pérsico. Arabia Saudita cerró la semana pasada su mayor refinería tras un bombardeo similar, y Qatar clausuró la mayor planta exportadora de gas natural licuado del mundo.

La advertencia del CEO de Aramco: “Consecuencias catastróficas”

El presidente y CEO de Saudi Aramco, Amin Nasser, en una fotografía de archivo. El ejecutivo advirtió que la guerra tendría consecuencias "catastróficas" para el mercado petrolero si se prolongaba. (REUTERS/Hamad I Mohammed/archivo)

En ese contexto, el director ejecutivo de Saudi Aramco, Amin Nasser, advirtió en una llamada de resultados que el conflicto tendría “consecuencias catastróficas” para el mercado petrolero y efectos “drásticos” sobre la economía global si se prolongaba. Nasser informó que la compañía trabaja para despachar en los próximos días alrededor del 70% de sus exportaciones habituales a través del puerto de Yanbu, en el Mar Rojo, ruta alternativa ante el bloqueo efectivo del Estrecho de Ormuz, por donde normalmente transita una quinta parte del petróleo mundial.

El crudo, que llegó a rozar los 120 dólares por barril el lunes, operaba este martes sobre los 90 dólares, luego de la caída generada por los comentarios de Trump. El petróleo de referencia estadounidense WTI cotizaba por encima de los 90 dólares por barril, mientras que el Brent internacional superaba los 93 dólares, ambos recuperando parte de las pérdidas nocturnas. Desde el inicio de la guerra, los precios acumulan una suba de alrededor del 34%.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, anunció desde el Pentágono que este martes será “el día más intenso de ataques dentro de Irán” desde el inicio de la guerra. Confirmó que Trump “tiene el control del acelerador” y declinó precisar si la operación está en su inicio, mitad o final. El general Dan Caine agregó que las fuerzas estadounidenses siguen atacando buques minadores iraníes y que la marina de Teherán ha sido golpeada con “artillería, cazas, bombarderos y misiles lanzados desde el mar”. Hegseth acusó además a Irán de desplazar lanzacohetes cerca de escuelas y hospitales para dificultar los ataques estadounidenses.

Netanyahu declaró este martes que la ofensiva “aún no ha terminado” e inició una nueva oleada de ataques sobre Teherán, en contraste con el tono más conciliador que Trump había adoptado un día antes al afirmar que consideraba la guerra “prácticamente completa”. Irán, por su parte, mantuvo su desafío: un portavoz de los Guardianes de la Revolución sostuvo que Teherán no permitirá que “ni un litro” de petróleo de la región llegue a Estados Unidos o sus aliados mientras continúen los ataques, y reafirmó que serán ellos quienes “determinen el fin de la guerra”.

Los mercados europeos y asiáticos habían abierto con ganancias, alentados por las palabras de Trump, pero el ánimo fue enfriándose a medida que avanzaba la jornada. El galón de gasolina en Estados Unidos subía este martes a 3,54 dólares en promedio, según el club automovilístico AAA, frente a los menos de 3 dólares registrados antes del inicio del conflicto.