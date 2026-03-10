Mundo

Estados Unidos aseguró que hoy “será el día más intenso de ataques dentro de Irán”

El jefe del Pentágono, Pete Hegseth, dijo que se esperan bombardeos más fuertes desde que Washington lanzó la ofensiva conjunta con Israel contra el régimen de Teherán, hace 10 días

El jefe del Pentágono, Pete Hegseth, informó que los ataques de Estados Unidos contra Irán se intensificarán este martes, en lo que será la jornada más fuerte de bombardeos desde que Washington inició la ofensiva militar conjunta con Israel hace diez días. “Hoy volverá a ser nuestro día más intenso de ataques dentro de Irán”, expresó Hegseth durante una conferencia de prensa celebrada en el Pentágono.

El funcionario explicó que la reacción del régimen iraní, que comenzó a atacar a sus vecinos de forma indiscriminada tras el inicio de la guerra, ha sido interpretada como un acto de desesperación. Hegseth sostuvo que, si bien no anticiparon completamente esa respuesta, era una posibilidad contemplada. Según el secretario de Defensa, el comportamiento de Irán ha propiciado que varios países árabes se acerquen a Estados Unidos, permitiendo el uso de bases y derechos de sobrevuelo, lo que a su juicio está “aislando aún más a Irán” y transformando la región.

Durante la conferencia, Hegseth reconoció que “siempre hay algún riesgo ahí fuera” para las tropas estadounidenses, aunque evitó entrar en detalles sobre las operaciones de búsqueda y rescate. Reiteró que el Pentágono mantiene la capacidad de ejecutar este tipo de misiones si se requiere. Al referirse a la posibilidad de escoltar embarcaciones en el Estrecho de Ormuz, funcionarios del Pentágono señalaron que se están considerando diversas opciones y recursos, evaluando riesgos y necesidades de mando y control para cada misión potencial.

El secretario recalcó el mensaje que el presidente Donald Trump difundió respecto al tránsito por el Estrecho de Ormuz, advirtiendo que “si Irán hace algo para detener el flujo de petróleo a través del Estrecho de Ormuz, será atacado por Estados Unidos de América veinte veces más fuerte de lo que ha sido atacado hasta ahora”. Trump añadió que “la muerte, el fuego y la furia lloverán sobre ellos”, subrayando la decisión de garantizar la seguridad y el flujo energético en la zona.

Hegseth insistió en que la operación militar estadounidense no pretende expandirse, afirmando que su alcance está claramente definido y que el pueblo estadounidense puede confiar en ese objetivo. Consultado sobre las medidas para minimizar las bajas civiles en los ataques, el jefe del Pentágono reiteró el compromiso de reducir al máximo la pérdida de vidas, aunque no detalló acciones concretas adoptadas para tal fin.

“20 veces más fuerte”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este lunes que su país responderá con una ofensiva “20 veces más fuerte” si Irán bloquea el flujo de petróleo a través del estrecho de Ormuz, uno de los corredores energéticos más importantes del mundo. La advertencia surge tras un nuevo aumento de la tensión en la zona y después de que la Guardia Revolucionaria iraní afirmara que atacó un petrolero el fin de semana.

Si Irán hace algo que detenga el flujo de petróleo en el Estrecho de Ormuz, será golpeado por Estados Unidos VEINTE VECES MÁS FUERTE de lo que ha sido hasta ahora”, afirmó Trump en su cuenta de Truth Social. “Eliminaremos objetivos fácilmente destructibles que harán prácticamente imposible que Irán se reconstruya como nación”, agregó.

El mandatario estadounidense reforzó su advertencia con un mensaje dirigido directamente a Teherán. “Muerte, fuego y furia se abrirán sobre ellos, pero espero y rezo que eso no suceda”, escribió.

Las declaraciones del presidente estadounidense llegaron después de que la Guardia Revolucionaria de Irán anunciara un ataque contra un petrolero en el estrecho de Ormuz durante el fin de semana. Según el comunicado del cuerpo militar iraní, el paso marítimo se encuentra cerrado al tráfico debido a la escalada del conflicto en la región.

Noticia en desarrollo...

