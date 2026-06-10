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El último regalo de Almeida al papa León XIV: una parcela de 3.042 metros cuadrados para que el Arzobispado levante una iglesia en Valdebebas

El Área de Urbanismo adjudicó a finales de mayo el suelo en el distrito de Hortaleza para que se levante un templo, una capilla, un inmueble con viviendas y un auditorio. La cesión, gratuita es por 75 años

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El Papa, vestido de blanco, entrega una caja con una llave dorada al alcalde Almeida, vestido de traje oscuro, frente a una iglesia de ladrillo con una cruz y campanas.
El papa León XIV con el alcalde Almeida en su reciente visita a Madrid. Detrás, el proyecto que quiere levantar el Arzobispado en Valdebebas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El papa León XIV ha dejado Madrid tras su visita oficial y se ha ido con un regalo debajo del brazo. Al menos la Iglesia que él lidera. El Ayuntamiento de Madrid que dirige José Luis Martínez-Almeida adjudicó el pasado 29 de mayo la concesión de una parcela al Arzobispado madrileño en el barrio de Valdebebas (distrito de Hortaleza) para que levante un templo. La parcela municipal, de 3.042 metros cuadrados, será cedida al Arzobispado por un periodo de 75 años. El Arzobispado ya ha resuelto el último trámite para disponer del suelo: calcular la Tasa Interna de Retorno (TIR) para justificar que “no existe una utilidad económica de la concesión”. La parcela está valorada en 2,3 millones de euros.

El objetivo es construir un complejo parroquial que llevará el nombre de San Juan Pablo II y que estará compuesto de cuatro edificios principales, zonas verdes y estructuras de conexión. Estos cuatro edificios son: un templo, una capilla, un inmueble con viviendas y un auditorio, además de 1.350 metros de zonas verdes. También habrá un garaje bajo el suelo de 30 plazas. Según el proyecto, la iglesia principal tendrá “cierto aire gótico” que persigue “crear un espacio que eleve el espíritu y evoque un sentido de trascendencia, sin olvidar la racionalidad funcional y constructiva y el necesario control de costes”. De hecho, el Arzobispado ya ha aclarado los costes de ejecución material.

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Otro de los edificios (al margen del templo y la capilla) es una zona de catequesis que incluye 10 aulas que se pueden agrupar mediante un sistema de tabiques móviles, una sala de estudio y un oratorio. Tiene una superficie aproximada de 780 metros cuadrados. A ellos se añade un salón multiusos modulable situado debajo el templo. La zona de viviendas tendrá cinco apartamentos que suman 570 metros cuadrados. El Arzobispado ahora tiene dos meses para formalizar la concesión.

Maqueta del complejo parroquial que el Arzobispado de Madrid quiere construir en Valdebebas
Maqueta del complejo parroquial que el Arzobispado de Madrid quiere construir en Valdebebas

Este proyecto no es el primero que diseñó el Arzobispado de Madrid. En el primer concurso que sacó el Gobierno local de Almeida, la parcela que se quería ceder medía el doble. El complejo planteado fue calificado entonces por PSOE y Más Madrid como una especie de ‘minivaticano’, que incluía dos torres de ocho plantas cada una, un aparcamiento para 90 coches, pistas deportivas, un auditorio mayor que el ahora planteado con cafetería. Estaba prevista hasta una escuela infantil con siete aulas. Todo coronado por una enorme cruz de 30 metros de largo y 12 de ancho. El coste del proyecto llegaba a los 16 millones de euros.

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Primer concurso desierto

El Área de Urbanismo declaró desierto en abril de 2024 ese primer concurso tras constatar que el Arzobispado no estaba al corriente de sus pagos con el Consistorio. El Ayuntamiento anunció entonces que volvería a sacar un nuevo concurso que finalmente sí ha podido ser adjudicado al Arzobispado. Con esta concesión, Almeida ya ha donado desde el año 2022 cinco fincas a la Iglesia, situadas en los distritos de Usera, Aravaca, Vallecas, Hortaleza y Valdebebas, valoradas todas en 6,3 millones de euros. La ley permite este tipo de donaciones a cualquier iglesia que lo solicite en el marco de las atribuciones con las que cuenta el Ayuntamiento para dotar de “servicios espirituales” una zona de nueva creación.

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