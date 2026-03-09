El nuevo líder de Irán, hijo del ayatollah Khamenei, es una figura misteriosa

Irán nombró a Mojtaba Khamenei, hijo del líder supremo recientemente asesinado, como sucesor de su padre, según una declaración de los principales clérigos publicada en los medios estatales la madrugada del lunes, hora local, lo que indica la continuidad del gobierno teocrático de línea dura mientras los ataques aéreos israelíes y estadounidenses golpean el país.

Sin embargo, el propio Sr. Khamenei es un misterio incluso dentro de Irán.

Es hijo del recientemente asesinado líder supremo, el ayatolá Alí Khamenei, y ha sido una figura influyente en la sombra, coordinando operaciones militares y de inteligencia en la oficina de su padre. Es conocido por sus estrechos vínculos con el poderoso Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y era considerado su candidato predilecto.

A diferencia de su padre, el Sr. Khamenei, de 56 años, ostentaba todas las credenciales religiosas de ayatolá al momento de su ascenso al trono. Era conocido por impartir clases en seminarios chiítas populares.

Pero su personalidad y sus ideas políticas fuera del círculo íntimo de su padre son desconocidas. Rara vez habla o aparece en público. Y ahora asumirá el mando no solo como la nueva autoridad religiosa y política de Irán, sino también como comandante en jefe de sus fuerzas armadas.

Vali R. Nasr, experto en Irán y el Islam chiita de la Universidad Johns Hopkins, dijo que la elección de Khamenei sería sorprendente, pero reveladora.

“La elección de Mojtaba es una elección de continuidad con su padre, y además está más preparado que otros candidatos para consolidar rápidamente el poder y ejercer el control del sistema”, declaró el Sr. Nasr. Añadió que Khamenei había sido considerado un sucesor durante mucho tiempo; pero en los últimos dos años, parecía haber desaparecido del radar.

Una imagen del nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei, se muestra en una pantalla en Teherán (REUTERS)

El difunto ayatolá Khamenei había indicado a sus asesores más cercanos que no quería que su hijo lo sucediera porque no quería que el cargo se volviera hereditario, según tres altos funcionarios iraníes familiarizados con el Sr. Khamenei y el proceso de selección. Hablaron bajo condición de anonimato para tratar asuntos internos delicados.

Después de todo, la revolución islámica de 1979 había derrocado una monarquía con la promesa de poner fin a la transferencia hereditaria del poder y devolverlo al pueblo.

Pero el ascenso de Khamenei sugiere que aquellos en los círculos de poder de Irán – los clérigos de alto rango, la Guardia y políticos influyentes, como el jefe del Consejo de Seguridad Nacional, Ali Larijani – habían cerrado filas en un momento de crisis aguda y guerra.

El Sr. Larijani, un político veterano y pragmático que ha asumido un papel central en la gestión del país, y el Sr. Khamenei son viejos aliados y amigos. Ambos también ejercen influencia en las fuerzas armadas iraníes.

La Guardia Revolucionaria se fundó como una fuerza ideológica encargada de defender la República Islámica y sus fronteras, y de proporcionar una barrera de seguridad en caso de deserciones y golpes de Estado en el ejército. Desde entonces, se ha convertido en una potencia política, militar y económica. Dirigen oleadas de misiles balísticos y drones contra Israel, los países árabes del Golfo Pérsico y las bases y embajadas estadounidenses en la región, mientras continúan los masivos ataques aéreos estadounidenses e israelíes.

A diferencia de su padre, el Sr. Khamenei, de 56 años, ostentaba todas las credenciales religiosas de ayatolá al momento de su ascenso al trono (REUTERS)

El Sr. Khamenei fue seleccionado por un grupo conocido como la Asamblea de Expertos, compuesta por 88 clérigos chiítas de alto rango. Mientras la asamblea debatía su elección el martes, Israel atacó un edificio en Qom, uno de los principales centros de poder del chiismo, donde tradicionalmente se reunía la asamblea para votar a un nuevo líder. Sin embargo, el edificio estaba vacío, según la agencia de noticias Fars, afiliada a la Guardia Revolucionaria, y los clérigos se reunían virtualmente por motivos de seguridad.

Durante las deliberaciones, la mayoría de los clérigos de alto rango de la asamblea presionaron a favor del nombramiento del Sr. Khamenei, argumentando que poseía las cualificaciones necesarias para dirigir a Irán en este momento, según los tres funcionarios iraníes. Algunos clérigos afirmaron que, tras el asesinato del ayatolá a manos de Estados Unidos e Israel, elegir a su hijo honraría su legado.

“Mojtaba es la opción más inteligente en este momento porque está muy familiarizado con la gestión y coordinación de los aparatos de seguridad y militares”, declaró Mehdi Rahmati, analista en Teherán, en una entrevista. “Ya estaba a cargo de esto”.

Pero el Sr. Rahmati reconoció que el nombramiento conlleva el riesgo de polarizar aún más a una población que está profundamente dividida y en la que muchos iraníes se oponen profundamente al gobierno de la república islámica.

“Una parte del público reaccionará de manera negativa y enérgica a esta decisión, y habrá una reacción violenta”, dijo.

El difunto ayatolá Khamenei tenía la última palabra en todos los asuntos estatales importantes. Demostró poca flexibilidad en las reformas internas y ofreció pocas concesiones en las negociaciones nucleares con Estados Unidos. En enero, ordenó la letal represión de las protestas nacionales que exigían el fin de su gobierno. Las fuerzas de seguridad mataron al menos a 7.000 personas durante esa represión, según organizaciones de derechos humanos que afirman que las cifras podrían aumentar significativamente una vez que se complete la verificación.

El difunto ayatolá Khamenei tenía la última palabra en todos los asuntos estatales importantes (REUTERS)

Desde que comenzó la guerra, los ataques aéreos estadounidenses e israelíes han matado no sólo al padre de Khamenei, sino también a su esposa, Zahra Adel; a su madre, Mansoureh Khojasteh Bagherzadeh; y a un hijo, según afirmó el gobierno iraní.

Otros candidatos que fueron considerados finalistas para el papel de líder supremo fueron Alireza Arafi, un clérigo y jurista que formó parte del consejo de transición de liderazgo de tres personas que recibió su nombre en honor al asesinato del Ayatolá Jamenei, y Seyed Hassan Khomeini, nieto del padre fundador de la revolución islámica, el Ayatolá Ruhollah Khomeini.

Tanto Arafi como Jomeini son considerados moderados, y este último es cercano a la facción política reformista marginada en Irán.

Algunos analistas sostienen que el Sr. Khamenei aún podría inclinarse por la reforma, a pesar del estilo de su padre. Argumentan que pertenece a una generación de clérigos más joven y pragmática y, debido a su linaje, encontraría menos resistencia por parte de las facciones conservadoras y de línea dura.

Abdolreza Davari, un político cercano a Khamenei, dijo en una entrevista telefónica desde Teherán que si Khamenei sucediera a su padre, podría surgir como una figura al estilo del líder saudí Mohammed bin Salman, quien ha traído cierta liberalización a su sociedad.

“Si hay alguien capaz de avanzar hacia una distensión con Estados Unidos, ese es él; cualquier otra persona se enfrentaría a la reacción negativa de la clase dominante y los conservadores”, dijo el Sr. Davari. “Su intención es impulsar un cambio estructural”.

No se sabe con certeza cómo lo vería Washington. El martes, en una conferencia de prensa en Washington, el presidente Trump afirmó que muchas de las personas que su gobierno consideraba posibles líderes de Irán habían muerto desde el inicio de los combates. “Muy pronto no conoceremos a nadie”, declaró.

Al preguntársele sobre el peor escenario posible en Irán, dijo: “Supongo que el peor escenario sería que, si hacemos esto, alguien tan malo como el anterior tome el poder. Claro, eso podría pasar. No queremos que pase”.

© The New York Times 2026.