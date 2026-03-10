Mundo

Reino Unido inició misiones aéreas defensivas en apoyo de los Emiratos Árabes y derribó drones iraníes en varias zonas de Medio Oriente

El ministro de Defensa, John Healey, informó que aviones Typhoon interceptaron y derribaron dos drones durante las operaciones: uno sobre Jordania y otro que se dirigía hacia Bahréin

Aviones de combate del Reino Unido iniciaron misiones aéreas defensivas en apoyo de Emiratos Árabes Unidos y derribaron drones en distintas zonas de Medio Oriente en medio de la guerra regional, informó el lunes el Ministerio de Defensa británico.

El ministro de Defensa, John Healey, confirmó ante el Parlamento la participación de cazas británicos en operaciones de defensa aérea. “El Reino Unido está realizando misiones aéreas defensivas en apoyo de los Emiratos Árabes Unidos”, declaró el funcionario.

Healey indicó que aviones Typhoon interceptaron y destruyeron dos drones durante las operaciones. “Los tifones derribaron con éxito dos drones, uno sobre Jordania y el segundo en dirección a Bahréin”, afirmó.

El anuncio coincidió con la llegada de más bombarderos estadounidenses B-52 a la base aérea británica de Fairford, en el suroeste de Inglaterra. Periodistas de AFP observaron el lunes el aterrizaje de nuevos aparatos, después de que el primero llegara el viernes.

La base de Fairford constituye uno de los puntos clave que el Reino Unido puso a disposición de Estados Unidos para operaciones vinculadas al conflicto. La otra instalación es la base de Diego García, situada en el océano Índico.

Según explicó Healey, el gobierno británico autorizó el uso de ambas instalaciones para misiones concretas de carácter defensivo. El ministro señaló que estas operaciones tienen como objetivo neutralizar misiles iraníes en su punto de lanzamiento.

Mientras Londres refuerza su actividad militar en la región, el Ministerio de Relaciones Exteriores anunció medidas de seguridad para su personal diplomático en los Emiratos Árabes Unidos. La cancillería comunicó que retirará temporalmente a los familiares del personal de la embajada.

El organismo explicó que la decisión responde a una medida preventiva en medio de la escalada regional. A pesar de esa medida, el gobierno británico informó que sus representaciones diplomáticas en el país continuarán funcionando con normalidad.

Las dos embajadas británicas en Emiratos, ubicadas en Abu Dhabi y Dubái, mantendrán sus operaciones. Las autoridades no anunciaron la suspensión de servicios consulares.

El conflicto también generó problemas de transporte para ciudadanos británicos en la región. Se estima que miles de personas del Reino Unido permanecen en Emiratos Árabes Unidos debido a la interrupción de vuelos comerciales provocada por la guerra.

El ministro Healey informó al Parlamento que más de 170.000 personas registraron su presencia en Medio Oriente ante el gobierno británico. El registro forma parte del sistema de asistencia a ciudadanos en zonas de crisis. El funcionario indicó además que tres vuelos chárter despegaron hasta ahora para evacuar personas desde la región.

El Reino Unido también envió medios militares adicionales al Mediterráneo oriental. Helicópteros Wildcat y Merlin llegaron a Chipre como parte de las medidas de refuerzo adoptadas por Londres.

Healey anunció además el despliegue de un buque de guerra con capacidad de defensa aérea. El HMS Dragon zarpará hacia el Mediterráneo oriental “en los próximos días”, afirmó el ministro. La decisión surgió tras críticas del gobierno chipriota, que cuestionó la velocidad de la respuesta británica para reforzar la defensa de la isla.

En paralelo, el gobierno británico negó que exista una decisión para desplegar un portaaviones en la región. Downing Street rechazó versiones sobre el envío del HMS Prince of Wales al escenario del conflicto.

Un portavoz del primer ministro Keir Starmer señaló que el buque permanece en estado de alerta. “El HMS Prince of Wales siempre ha estado en máxima alerta”, declaró.

El funcionario explicó que el Ministerio de Defensa tomó medidas para aumentar la preparación del portaaviones. “El Ministerio de Defensa está aumentando la preparación del portaaviones, reduciendo el tiempo que tardaría en zarpar para cualquier despliegue, pero no se ha tomado ninguna decisión sobre su despliegue”, afirmó.

