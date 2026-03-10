Donald Trump alertó sobre la posible activación de células clandestinas iraníes en el exterior

Miembros del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) asisten a un ejercicio militar de las fuerzas terrestres del IRGC en la zona de Aras, provincia de Azerbaiyán Oriental, Irán, 19 de octubre de 2022 IRGC/WANA (Agencia de Noticias de Asia Occidental)/Handout via REUTERS

Estados Unidos distribuyó una alerta interna a sus cuerpos policiales en la que advierte que Irán podría estar intentando activar agentes clandestinos posicionados fuera de su territorio. La alerta, revisada por la cadena ABC News, cita un “análisis preliminar de señales” de una transmisión “de probable origen iraní” que fue retransmitida a múltiples países en los días posteriores al 28 de febrero, fecha en que murió el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Khamenei, durante los bombardeos de la Operación Furia Épica lanzada por Estados Unidos e Israel.

En tanto, Donald Trump fue consultado por el reporte de ABC en una conferencia de prensa y respondió: “Lo han estado intentando durante mucho tiempo. Lo hemos estado muy al tanto. Contamos con información de inteligencia muy precisa al respecto. Sabemos de muchas cosas muy malas que han sucedido. Muchas de ellas entraron durante el periodo de apertura de fronteras de Biden, pero las tenemos controladas. Estamos vigilándolas a todas y cada una de ellas. Sabemos mucho sobre ellas”.

La transmisión interceptada estaba codificada y, según la alerta, aparecía dirigida a “destinatarios clandestinos” que dispondrían de la clave de cifrado necesaria para descifrarla. El aviso señala que el mensaje podría estar destinado a “activar o proporcionar instrucciones a activos durmientes preposicionados fuera del país de origen”. El método utilizado —una estación de radio analógica con capacidad de retransmisión internacional— elude deliberadamente internet y las redes de telefonía móvil, lo que apunta a operativos entrenados para comunicarse sin dejar rastro digital.

La alerta es explícita sobre sus limitaciones: no identifica ningún país concreto ni vincula la transmisión a ninguna amenaza operativa específica. “Si bien no se puede determinar actualmente el contenido exacto de estas transmisiones, la repentina aparición de una nueva estación con características de retransmisión internacional justifica una mayor vigilancia”, indica el documento, según lo reportado por ABC News. Las agencias receptoras recibieron instrucciones de intensificar el monitoreo de actividad sospechosa en frecuencias de radio y de activar protocolos preventivos estándar.

El logotipo de la Oficina Federal de Investigación (FBI) se muestra en el edificio en Washington, DC, EEUU, 28 de noviembre de 2025 REUTERS/Nathan Howard

La interceptación llega en un momento de máxima tensión entre Washington y Teherán. Desde el inicio de los bombardeos conjuntos, el director del FBI, Kash Patel, ordenó que los equipos de contraterrorismo e inteligencia del bureau permanecieran en estado de alerta máxima. El FBI declinó hacer comentarios cuando Newsweek solicitó su postura.

La preocupación por las células durmientes iraníes en suelo occidental no es nueva. Durante décadas, la República Islámica construyó una red de operativos exteriores a través de la Fuerza Quds —el brazo exterior de la Guardia Revolucionaria— y de la Unidad 910 de Hezbollah, dedicada específicamente a operaciones encubiertas fuera de Medio Oriente. En 2017, el neoyorquino Ali Kourani reconoció ante el FBI ser miembro de esa unidad y haber explorado objetivos en Nueva York; un segundo operativo vinculado a la misma célula fue detenido en Nueva Jersey en 2023. Un estudio de la Universidad George Washington de 2022 identificó mayor actividad de Hezbollah en Michigan, Nueva York, California y Carolina del Norte.

Lo que diferencia el momento actual de episodios anteriores es la magnitud de las pérdidas que Irán acumuló en pocas semanas: la muerte de Khamenei, el desmantelamiento parcial de su red de proxies regionales —Hezbollah, Hamas, milicias iraquíes— y el deterioro de su capacidad disuasoria convencional. Ex oficiales del FBI consultados por medios estadounidenses sostienen que ese desplome del factor disuasorio puede empujar al liderazgo iraní superviviente a activar sus redes exteriores como forma de retaliación asimétrica, el único recurso que aún podría ejercer lejos del teatro de operaciones.

La alerta no equivale a una amenaza inminente confirmada, y las agencias de seguridad estadounidenses se han cuidado de subrayar esa distinción. Pero la interceptación de una señal codificada de origen iraní, retransmitida a escala internacional en los días más críticos del conflicto, indica que algún nivel de la cadena de mando en Teherán intentó comunicarse con operativos en el exterior. Si ese intento de comunicación se tradujo en instrucciones reales, o si esos operativos existen y están en condiciones de actuar, es lo que la inteligencia estadounidense aún no puede responder.