Estados Unidos suspendió temporalmente algunas sanciones petroleras para estabilizar el mercado mundial del crudo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este lunes la suspensión temporal de algunas sanciones vinculadas al petróleo con el objetivo de estabilizar los precios internacionales del crudo y garantizar el flujo energético en zonas estratégicas. El mandatario comunicó la decisión durante una rueda de prensa realizada en Doral, Florida, en medio de fuertes tensiones en el mercado energético global tras la escalada militar en Medio Oriente.

“Ciertas sanciones petroleras serán levantadas temporalmente para estabilizar los precios y garantizar el flujo de crudo a través de zonas estratégicas como el Golfo”, afirmó Trump ante los periodistas. El mandatario vinculó la medida con la necesidad de reducir el impacto del aumento del precio del petróleo en el suministro global.

Trump explicó que la suspensión de las restricciones se mantendrá mientras continúe la volatilidad en el mercado energético. “Estamos levantando ciertas sanciones relacionadas con el petróleo para reducir los precios”, expresó el presidente estadounidense. También precisó que la decisión se mantendrá vigente hasta que se alcance un escenario de mayor estabilidad en los mercados internacionales.

El jefe de la Casa Blanca también indicó que el levantamiento de las sanciones podría extenderse si la situación mejora. “Vamos a quitar esas sanciones hasta que esto se arregle”, declaró Trump durante el contacto con la prensa. En ese contexto, dejó abierta la posibilidad de que algunas de las restricciones no vuelvan a aplicarse si el mercado energético logra estabilizarse.

“Estamos levantando ciertas sanciones relacionadas con el petróleo para reducir los precios”, expresó el presidente estadounidense (REUTERS)

La decisión se produce en un contexto de fuerte presión sobre los precios del petróleo tras la escalada militar en Medio Oriente. Desde el inicio de los ataques contra Irán hace más de una semana, los barriles de crudo de referencia en Europa registraron un aumento cercano al 30%. Este incremento genera preocupación en los mercados energéticos y entre los países que dependen del suministro procedente de la región.

El aumento de los precios del petróleo también afecta el abastecimiento de varios países de Asia Oriental. Estas economías dependen en gran medida de las importaciones de crudo provenientes de Medio Oriente, por lo que las tensiones en la región impactan de manera directa en sus cadenas de suministro energético.

En paralelo, funcionarios del gobierno estadounidense evaluaron otras medidas vinculadas al mercado petrolero. La semana pasada, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, indicó que la administración analizaba la posibilidad de retirar sanciones al crudo ruso para mejorar la oferta global de petróleo.

Durante una entrevista con la cadena Fox Business, Bessent explicó que el gobierno consideraba esta alternativa para enfrentar la volatilidad en los mercados energéticos. Según el funcionario, el objetivo consiste en aumentar el suministro global y contener las fuertes subidas de precios registradas tras el inicio del conflicto.

Además, el Departamento del Tesoro anunció recientemente una medida puntual vinculada al comercio energético. La entidad informó que permitirá a la India negociar durante un período de 30 días con cargamentos de petróleo ruso que permanecen varados en el mar.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent (REUTERS)

La decisión busca facilitar transacciones temporales que permitan aliviar las presiones sobre el mercado petrolero internacional. La medida se enmarca en los esfuerzos del gobierno estadounidense por evitar interrupciones adicionales en el suministro de crudo en medio de la actual crisis energética.

(Con información de EFE)